«Поправки в Конституцию как инструмент политики». «Президентское послание: что услышали люди и как к нему отнеслись?». «Малика Токмади: Консенсус власти и общества был разорван в январе». «На зарплату в 150 тысяч акций не купить»: народному IPO прочат провал»

Сетевой Казахстан 21 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН» — Мы собрались здесь, в штаб-квартире ООН, в критически важное для человечества время. Мир, похоже, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации. Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами.

IA — CENTR . RU . «Поправки в Конституцию как инструмент политики» — 2022 год отмечен трендом конституционных реформ на постсоветском пространстве: кампании по внесению поправок в Основной закон были инициированы в #Казахстан’е, #Узбекистан’е, #Беларуси. В РК подобные изменения стали ответом на серьезный политический кризис, превратившись в средство «обновления» и релегитимации власти. Так реформа Конституции становится инструментом актуальной политики. О том, как эта стратегия работает в Казахстане и какие риски с собой несет – в материале…

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Президентское послание: что услышали люди и как к нему отнеслись?» — 1 сентября 2022 года на открытии парламентской сессии Президент К.Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где предложил очередной пакет реформ. Как показал опрос населения, 58% опрошенных знают о президентском Послании, 42% – не знают… В целом, отношение к президентскому выступлению позитивное. У трети из тех 58%, кто слышал/знает о Послании, оно вызвало интерес. Примерно у равного числа опрошенных казахстанцев выступление вызвало доверие (24%) и одобрение (23%).

TENGRINEWS . KZ . «К чему приведет «раскулачивание» елбасы и его окружения?» — Поездка Касым-Жомарта Токаева в США проходит на фоне ожидания, когда он подпишет указ о досрочных выборах президента. На этом фоне встает вопрос об активах Назарбаева, которые, как нам стало известно, защищают представители высшего американского истеблишмента.

«Малика Токмади: Консенсус власти и общества был разорван в январе» — Политическая жизнь стала разнообразной: вышли на арену полузабытые оппозиционеры, «переобуваются» депутаты парламента. Но что думает об этом молодежь, громко заявившая в январе о собственном запросе на политическое участие. Об этом политолог PaperLab Малика Токмади.

TIME . KZ . «Все вопросы ведут в Минюст» — На горизонте партийного поля страны отчетливо маячат пока только три новые организации. Обычно неприметный министр юстиции Канат МУСИН, к которому редко мои коллеги обращаются в правительстве и мажилисе, в эти дни у журналистов нарасхват. Еще бы, возглавляемое им министерство разработало законопроект о 7-летнем президентстве и переименовании столицы в Астану, а сейчас сюда стекается вся информация от активной части населения о планах и намерениях по поводу новых политических партий и многое другое.

«Вся надежда — на омбудсмена» — Смогут ли казахстанцы возвращать продавцам купленные мобильные телефоны? Актюбинская область лидирует по части соблюдения прав потребителей практически во всех сферах услуг. Такие данные приведены в приложении к проекту нового закона “О защите прав потребителей”, размещенном на портале “Открытые НПА” для общественного обсуждения. Разработчик документа — Министерство торговли и интеграции.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««На зарплату в 150 тысяч акций не купить»: народному IPO прочат провал» — В «Самрук-Казыне» недавно озвучили сроки, когда начнутся продажи акций крупнейших стратегических нацкомпаний страны – КМГ, КТЖ, Air Astana, QazaqGaz и другие. Однако экономисты не верят в возрождение и успех этой затеи. Корреспондент разобрал с экспертами важные моменты – почему будут продаваться акции важнейших нацкомпаний, будут ли казахстанцы участвовать в IPO и кто от него выиграет?

QMONITOR . KZ . «Уроки физкультуры в школах Казахстана: учителей много, а толку мало» — Воспитание физически здоровой нации, развитие детского и массового спорта, улучшение результатов казахстанских атлетов на международных соревнованиях – всё это начинается со школьных уроков физкультуры. Именно на них закладывается основа двигательной активности ребёнка, именно они призваны приобщить его и дать ему стимул к постоянным занятиям спортом. Как обстоит с этим в Казахстане, насколько такие уроки выполняют свою роль?

CARAVAN . KZ . «Пограничники охраняют границу Казахстана 15 лет при свечах: кто ответит за невыполнение поручений Президента» — Статья на медиа-портале Caravan.kz о том, как пограничные заставы «Жаугаш батыр» и «Каратау» в сельском округе Кенес, Меркенского района, Жамбылской области буквально выживают без тепла и света, не на шутку всполошила некоторых чиновников. Похоже, они проснулись и забегали по кабинетам и коридорам власти быстрее обычного. Подняли архивы, еще раз (только более внимательно) посмотрели на переписку с министерствами и ведомствами… И поняли, что увязли в этом по уши, как бюрократы.

LITER . KZ . ««Нужны и горшки, и роботы»: почему казахстанским студентам не хватает мест в общежитиях?» — Казахстанские вузы обязали обеспечить студентов местами в общежитии, иначе лицензии на новые направления и специальности не будут выданы. Столь кардинально Министерство науки и высшего образования приступило к решению вопроса нехватки жилья для учащихся вузов. Реально ли обеспечить всех студентов местами в общежитиях, выясняла журналист…

EXK . KZ . «Как изменился Кайрат Сатыбалды после 6 месяцев за решеткой — репортаж из суда» — Кайрат САТЫБАЛДЫ ведет себя так, будто не находится под арестом уже несколько месяцев. Выглядит и разговаривает он очень активно и бодро. Перед началом заседания Кайрат САТЫБАЛДЫ с радостью поприветствовал участников процесса и зрителей… Но несмотря на позитивный настрой Кайрата САТЫБАЛДЫ, месяцы, проведенные за решеткой под следствием, дали о себе знать — племянник НАЗАРБАЕВА заметно постарел.

KURSIV MEDIA . «Некоторые астанинские и алматинские рынки вернут в госсобственность» — Судебные решения пересматривают по просьбе Генпрокуратуры. Некоторые судебные решения, вынесенные в пользу субъектов олигополии, решили пересмотреть после несогласия Генпрокуратуры РК. Об этом сообщил официальный представитель Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов Зеин Алипбек.

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