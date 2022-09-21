«Поправки в Конституцию как инструмент политики». «Президентское послание: что услышали люди и как к нему отнеслись?». «Малика Токмади: Консенсус власти и общества был разорван в январе». «На зарплату в 150 тысяч акций не купить»: народному IPO прочат провал»

День за днем 150 0
Сетевой Казахстан 21 сентября 2022г.

KAZPRAVDA.KZ. «Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН» — Мы собрались здесь, в штаб-квартире ООН, в критически важное для человечества время. Мир, похоже, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации. Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдает позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растет взаимное недоверие между мировыми державами.

Президент Токаев

IACENTR.RU. «Поправки в Конституцию как инструмент политики» — 2022 год отмечен трендом конституционных реформ на постсоветском пространстве: кампании по внесению поправок в Основной закон были инициированы в #Казахстан’е, #Узбекистан’е, #Беларуси. В РК подобные изменения стали ответом на серьезный политический кризис, превратившись в средство «обновления» и релегитимации власти. Так реформа Конституции становится инструментом актуальной политики. О том, как эта стратегия работает в Казахстане и какие риски с собой несет – в материале…

TURANPRESS.KZ. Гульмира ИЛЕУОВА – «Президентское послание: что услышали люди и как к нему отнеслись?» — 1 сентября 2022 года на открытии парламентской сессии Президент К.Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где предложил очередной пакет реформ. Как показал опрос населения, 58% опрошенных знают о президентском Послании, 42% – не знают… В целом, отношение к президентскому выступлению позитивное. У трети из тех 58%, кто слышал/знает о Послании, оно вызвало интерес. Примерно у равного числа опрошенных казахстанцев выступление вызвало доверие (24%) и одобрение (23%).

TENGRINEWS.KZ. «К чему приведет «раскулачивание» елбасы и его окружения?» — Поездка Касым-Жомарта Токаева в США проходит на фоне ожидания, когда он подпишет указ о досрочных выборах президента. На этом фоне встает вопрос об активах Назарбаева, которые, как нам стало известно, защищают представители высшего американского истеблишмента.

Как получить доступное жильё Как получить доступное жильё
1618

«Малика Токмади: Консенсус власти и общества был разорван в январе» — Политическая жизнь стала разнообразной: вышли на арену полузабытые оппозиционеры, «переобуваются» депутаты парламента. Но что думает об этом молодежь, громко заявившая в январе о собственном запросе на политическое участие. Об этом политолог PaperLab Малика Токмади.

TIME.KZ. «Все вопросы ведут в Минюст» — На горизонте партийного поля страны отчетливо маячат пока только три новые организации. Обычно неприметный министр юстиции Канат МУСИН, к которому редко мои коллеги обращаются в правительстве и мажилисе, в эти дни у журналистов нарасхват. Еще бы, возглавляемое им министерство разработало законопроект о 7-летнем президентстве и переименовании столицы в Астану, а сейчас сюда стекается вся информация от активной части населения о планах и намерениях по поводу новых политических партий и многое другое.

«Вся надежда — на омбудсмена» — Смогут ли казахстанцы возвращать продавцам купленные мобильные телефоны? Актюбинская область лидирует по части соблюдения прав потребителей практически во всех сферах услуг. Такие данные приведены в приложении к проекту нового закона “О защите прав потребителей”, размещенном на портале “Открытые НПА” для общественного обсуждения. Разработчик документа — Министерство торговли и интеграции.

AZATTYQRUHY.KZ. ««На зарплату в 150 тысяч акций не купить»: народному IPO прочат провал» — В «Самрук-Казыне» недавно озвучили сроки, когда начнутся продажи акций крупнейших стратегических нацкомпаний страны – КМГ, КТЖ, Air Astana, QazaqGaz и другие. Однако экономисты не верят в возрождение и успех этой затеи. Корреспондент разобрал с экспертами важные моменты – почему будут продаваться акции важнейших нацкомпаний, будут ли казахстанцы участвовать в IPO и кто от него выиграет?

QMONITOR.KZ. «Уроки физкультуры в школах Казахстана: учителей много, а толку мало» — Воспитание физически здоровой нации, развитие детского и массового спорта, улучшение результатов казахстанских атлетов на международных соревнованиях – всё это начинается со школьных уроков физкультуры. Именно на них закладывается основа двигательной активности ребёнка, именно они призваны приобщить его и дать ему стимул к постоянным занятиям спортом. Как обстоит с этим в Казахстане, насколько такие уроки выполняют свою роль?

История города Верный через историю одной семьи История города Верный через историю одной семьи
1551

CARAVAN.KZ. «Пограничники охраняют границу Казахстана 15 лет при свечах: кто ответит за невыполнение поручений Президента» — Статья на медиа-портале Caravan.kz о том, как пограничные заставы «Жаугаш батыр» и «Каратау» в сельском округе Кенес, Меркенского района, Жамбылской области буквально выживают без тепла и света, не на шутку всполошила некоторых чиновников. Похоже, они проснулись и забегали по кабинетам и коридорам власти быстрее обычного. Подняли архивы, еще раз (только более внимательно) посмотрели на переписку с министерствами и ведомствами… И поняли, что увязли в этом по уши, как бюрократы.

LITER.KZ. ««Нужны и горшки, и роботы»: почему казахстанским студентам не хватает мест в общежитиях?» — Казахстанские вузы обязали обеспечить студентов местами в общежитии, иначе лицензии на новые направления и специальности не будут выданы. Столь кардинально Министерство науки и высшего образования приступило к решению вопроса нехватки жилья для учащихся вузов. Реально ли обеспечить всех студентов местами в общежитиях, выясняла журналист…

Кайрат СатыбалдыEXK.KZ. «Как изменился Кайрат Сатыбалды после 6 месяцев за решеткой — репортаж из суда» — Кайрат САТЫБАЛДЫ ведет себя так, будто не находится под арестом уже несколько месяцев. Выглядит и разговаривает он очень активно и бодро. Перед началом заседания Кайрат САТЫБАЛДЫ с радостью поприветствовал участников процесса и зрителей… Но несмотря на позитивный настрой Кайрата САТЫБАЛДЫ, месяцы, проведенные за решеткой под следствием, дали о себе знать — племянник НАЗАРБАЕВА заметно постарел.

KURSIV MEDIA. «Некоторые астанинские и алматинские рынки вернут в госсобственность» — Судебные решения пересматривают по просьбе Генпрокуратуры. Некоторые судебные решения, вынесенные в пользу субъектов олигополии, решили пересмотреть после несогласия Генпрокуратуры РК. Об этом сообщил официальный представитель Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов Зеин Алипбек.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Токаев выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и США». «О чем говорит сближение Казахстана и Китая?». «Нападёт ли Россия на Казахстан?». «Минимальную зарплату в 100 тысяч требуют сделать депутаты»
  2. Бапи предостерег о вероятности возвращения отстраненных в январе от власти реваншистов
  3. «День второго президента не за горами». В социальных сетях обсуждают «деназарбаевизацию». «Поправку о президентском сроке надо вносить в Конституцию сейчас». «Как будет меняться политический ландшафт в Казахстане»
  4. «Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой». «Китайская лапша из казахстанской муки». Как СМИ Поднебесной освещали визит Си Цзиньпина». «Кто и как пытается внушить нам, что власти Казахстана идут на поводу у Кремля?»
  5. Сатыбалды признал вину и согласился возместить Т12 млрд