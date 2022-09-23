«Мобилизация в России: банки Казахстана борются с угрозами». «Оппозиция в Казахстане авторитарна и неконкурентоспособна». «Три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи». «Сериал про Розу Багланову – очередная низкопробная киноподелка»

Сетевой Казахстан 23 сентября 2022г.

365 INFO . KZ . «Мобилизация в России: банки Казахстана борются с угрозами» — Сегодня в мире наблюдается большая перестройка — от глобализации в сторону национализации. Идет выстраивание внутристрановых и региональных союзов в этом направлении. В этих условиях Казахстану важно понять, где сосредоточены его национальные интересы и в чем заключаются стратегические вызовы для развития. Это отметила Умут ШАЯХМЕТОВА, председатель правления Halyk Bank, в рамках Kazakhstan Grown Forum. По ее словам, сейчас на банках лежит большая ответственность за экономику страны.

QMONITOR . KZ . «Оппозиция в Казахстане авторитарна и неконкурентоспособна» — Не успел президент инициировать проведение внеочередных выборов, как внутриполитическое поле неистово забурлило. Оживившиеся оппозиционные силы по давней традиции тут же кинулись объединяться для предстоящей борьбы. Но вряд ли стоит питать иллюзии на этот счет: и порознь, и вместе они сегодня в принципе неспособны конкурировать с главой государства, предложившим полноформатную программу преобразования страны. На что при таком раскладе могут рассчитывать оппоненты действующей власти, какая им уготована роль в текущих политических процессах? Об этом наш разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

«Сериал про Розу Багланову – очередная низкопробная киноподелка» — В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитой казахской певицы Розы БАГЛАНОВОЙ. К этой юбилейной дате был снят 8-серийный телевизионный художественый фильм «Бұлбұл» («Соловей»). Накануне его предпоказа Динара Бисембина, директор телеканала «Хабар», выступившего в роли заказчика, заявила: «Думаю, что этот сериал войдёт в золотой кинофонд Республики Казахстан». Но согласятся ли с такой оценкой те, кто его посмотрел?

TURANPRESS . KZ . «Три новых партии: конспираторы, молодежь и экологи» — Казалось бы, возникающие партии должны приложить максимум усилий для собственной популяризации, но о «Халық Дербестігі» найти какую-либо информацию довольно трудно. Еще в апреле в Минюсте заявили о том, что «Халық Дербестігі» прошла на второй этап регистрации и даже провела съезд. Однако, как указала пресса, министр Мусин не смог назвать людей, представляющих партию. По некоторым данным, необходимые подписи они собирали еще в 2019 году.

EXCLUSIVE . KZ . «Выяснилась правда о том, что думают о Фонде «Казакстан халкына»» — Фонд «Казакстан халкына» решил выяснить, что думает о нем общество. Наш главный вывод после знакомства с результатами исследования – нужна не точечная помощь в решении отдельных проблем, а системная работа для того, чтобы снизить их количество в принципе. И тогда вмешательство Фонда будет необходимо только в исключительных случаях.

TIME . KZ . «Перестраховались» — Кто виновен в том, что серый ввоз автомобилей стал серьёзной проблемой для страны? Письмо Агентства по регулированию и развитию финансового рынка о запрете страхования 100 тысяч автомобилей с иностранной пропиской, отправленное 5 сентября в страховые компании, вызвало переполох среди автовладельцев и в полицейском ведомстве.

KAPITAL . KZ . «Нурлан Смагулов создает новый банк» — Основатель Astana Group Нурлан СМАГУЛОВ намерен создать новый банк в Казахстане. Об этом он заявил во время одной из панельных сессий на Kazakhstan Growth Forum-2022. «Мы подаем заявку на регистрацию банка, наша компания будет называться Mybank. Это будет виртуальный необанк без расчетно-кассовых узлов, депозитариев, инкассаций, он не будет классическим банком, и будет заниматься кредитованием автолюбителей на покупку авто, аксессуаров, запасных частей», — рассказал бизнесмен.

KURSIV MEDIA . «Какие альтернативы арендным квартирам есть в Алматы» — В прихожей обычной алматинской квартиры десятки пар обуви. Для почти полсотни людей эта квартира стала временным домом на несколько месяцев, а может быть, и лет – здесь разместился хостел длительного проживания. В каждой комнате от шести до 16 кроватей-капсул (пенал из древесно-стружечной плиты, забраться в который можно с торца на четвереньках) и столько же индивидуальных ящичков для личных вещей.

FORBES . KZ . «Из жизни лендлордов: что происходит с ценами на арендное жильё в Казахстане» — Cреди казахстанцев не утихают разговоры о трудностях со съемом жилья в Алматы. Жители и гости мегаполиса не могут найти подходящие варианты, а если и находят, то по баснословным ценам. Все чаще звучит мнение, что порой дешевле жить в гостиницах, в не в арендных квартирах. А с объявлением мобилизации в России 21 сентября социальные сети взорвали сообщения о еще большем подорожании арендного жилья. Forbes.kz пытался выяснить, что же происходит с рынком аренды, кто его контролирует, от чего зависит стоимость съемных квадратов, как на нее влияют иностранцы и ожидать ли снижения цен.

AZATTYQ . ORG . ««Едут пассивные пособники войны» и «Некоторых даже жаль». Казнет — о бегстве россиян от мобилизации» — Многокилометровая очередь на границе, переполненные гостиницы и масса вопросов в чатах о том, как всё устроено в чужой стране, — россияне бегут от мобилизации куда могут. Выбор у них небольшой, так как страна находится под санкциями Запада, и одним из возможных направлений для срочного бегства стал Казахстан.

NOVGAZ . COM . ««Подъезжаем — машин тьма! Шучу: ну всё, щас по-любому повестки получим»» — Объявление президентом России Владимиром ПУТИНЫМ мобилизации прозвучало как гром среди ясного неба для тысяч российских семей. Граждане России, уже свыкшиеся с аббревиатурой СВО (для большинства из них она стала информационным фоном), вдруг осознали, что боевые действия с экранов телевизоров могут прийти в дом каждому вместе с повесткой военкома. Указ Путина вызвал шок у обычных людей, а перспектива уголовных дел за уклонение от службы сорвала с места десятки тысяч мужчин призывного возраста из тех, кто ещё не получил повесток. Наряду с Беларусью, Финляндией, Грузией и Арменией мощнейший миграционный поток принял на себя Казахстан, страна-рекордсмен по протяженности границы с РФ (около 7500 километров).

SPUTNIK . KZ . «МВД отслеживает соблюдение иммигрантами правил пребывания в Казахстане» — В комитете миграционной службы МВД Казахстана разъяснили, как контролируют пребывание граждан других государств на территории страны. В полиции напомнили, что законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане.

LITER . KZ . «Живем как в интересном сериале: чем занимаются фан-клубы Димаша и за что его любят?» — В преддверии большого сольного концерта Димаша КУДАЙБЕРГЕНА, который пройдет в Алматы 23 сентября, журналист решила исследовать феномен фан-клубов. В мире насчитывается более 200 фан-клубов казахстанского певца, а сам он своих фанатов называет dears. Мы поговорили как с фанатом Димаша, так и с психологом, которая проанализировала явление фан-клубов, рассказала как о позитивных сторонах этого явления, так и о тех фанатах, которые переходят грань и становятся токсичными.

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