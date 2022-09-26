Самый большой успех в истории футбольной сборной РК, сенсационное «золото» казахстанского велогонщика, наши волейболистки на чемпионате мира и элитный шахматный турнир в Астане

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: историческое достижение

Национальная сборная Казахстана досрочно стала победительницей 3-й группы дивизиона «С» Лиги наций УЕФА и добилась права перейти во второй по статусу дивизион «В». Кроме того, она получила дополнительный шанс побороться за путёвку на финальный турнир чемпионата Европы 2024-го – двенадцать команд, занявших первые места в своих группах (если какие-то из них отберутся на Евро через основную квалификацию, то они будут заменены ставшими вторыми), разыграют три квоты, выделенные специально для победителей Лиги наций.

Перед матчем с белорусами, который состоялся в минувший четверг на стадионе «Астана Арена», сборная Казахстана уверенно лидировала в своей группе, и победа в этом поединке гарантировала ей повышение в классе. Она вышла на игру с хорошим настроем и показала весьма качественный футбол: больше, чем соперник, владела мячом, острее атаковала, превзошла его в количестве ударов по воротам.

Особенно ей удался отрезок в середине первого тайма, когда она создала несколько голевых моментов и открыла счёт. Рамазан Оразов сделал идеальный пас на рванувшегося вперёд защитника Михаила Габышева, и тот, уже падая, тем не менее, точно пробил в дальний угол. Впрочем, незадолго до перерыва гости восстановили равновесие, воспользовавшись несогласованностью нашей обороны при выполнении штрафного.

На снимке: автор решающего гола Бахтиёр Зайнутдинов (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

Во втором тайме казахстанская команда много атаковала, часто угрожала воротам белорусов. И эта настойчивость, в конце концов, принесла успех. Бахтиёр Зайнутдинов совершил перехват, отпасовал мяч Абату Аимбетову, получил ответную передачу и в «ближнем бою» с голкипером переиграл его. Это случилось примерно за десять минут до финального свистка – 2:1.

Набрав 13 очков из 15 возможных (великолепный результат!), наша сборная стала недосягаемой для конкурентов. К тому же словацкая команда, на тот момент ближайший преследователь, в этот же день, но чуть позже, проиграла дома азербайджанской с таким же счётом 1:2. Положение после 5 туров выглядело так: Казахстан – 13 очков, Азербайджан – 7, Словакия – 6, Беларусь – 2.

Вчера наши футболисты встречались в Баку с азербайджанцами, но результат этого матча уже не имел для них турнирного значения.

Велоспорт: лучший в мире среди «андеров»

Казахстанец Евгений Фёдоров выиграл «андеровскую» (для спортсменов не старше 23-х лет) групповую гонку на чемпионате мира, завершившемся вчера в Австралии. Это второй подобный успех в истории отечественного шоссейного велоспорта – ранее подобного добивался только Алексей Луценко (в 2012-м).

На снимке: победный финиш Евгения Фёдорова (фото с сайта Международного союза велосипедистов)

На 170-километровую дистанцию отправились около 130 гонщиков. Когда начался заключительный круг, в отрыв ушли четверо – казахстанец, бельгиец, чех и француз. Последний не выдержал темпа и за десять километров до финиша начал отставать. На решающем подъёме удалось «сбросить» и бельгийца. Теперь судьба «золота» должна была решиться в противостоянии Фёдорова и чеха Матиаса Вацека. Наш гонщик сумел оторваться от соперника и финишировать первым.

А вот Луценко упустил реальный шанс побороться за медаль в аналогичной взрослой мужской гонке, которая состоялась вчера, в заключительный день чемпионата. За три километра до финиша он вместе с тремя другими гонщиками имел почти минутное преимущество над ближайшей группой преследователей. Казалось, именно этот квартет разыграет «серебро» и «бронзу» (к золотой медали уже мчался уехавший вперёд бельгиец Ремко Эвенепул). Но оказавшиеся в нём участники, сбросив скорость, начали «пасти» друг друга и в результате доигрались до того, что их нагнали ехавшие сзади, среди которых были сильные финишёры. В итоге Луценко занял только лишь 24-е место.

Шахматы: мировая элита – в нашей столице

В Астане в эти дни проходит очень сильный по составу женский турнир «Гран-при». Он проводится по круговой системе: все по разу сыграют друг с другом. Из двенадцати участниц только одна не входит в топ-30 рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). А четыре из них добились права поехать на турнир восьми претенденток на звание чемпионки мира, который состоится в конце нынешнего года, – это россиянки Александра Горячкина (2-я в рейтинге), Екатерина Лагно (5-я) и Александра Костенюк (11-я), а также китаянка Тан Чжуньи (10-я).

На снимке; Бибисара Асаубаева против Александры Горячкиной (фото с сайта Международной шахматной федерации)

Мы, конечно же, болеем за наших соотечественниц – Жансаю Абдумалик (14-я) и Бибисару Асаубаеву (30-я). В первом туре состоялся их очный поединок, который завершился вничью. После этого Асаубаева победила экс-чемпионку мира Костенюк, разошлась миром с Горячкиной, Лагно и индианкой Рамешбабу Вайшали (20-я), а в шестой игровой день потерпела поражение от россиянки Алины Кашлинской (15-я). Что касается Абдумалик, то она после ничьей с Асаубаевой поделила очки с Тан Чжуньи, немкой калмыцкого происхождения Динарой Вагнер (единственная участница турнира, не входящая в мировую элиту) и ещё одной немкой Элизабет Пётц (19-я). В пятом туре она проиграла китаянке Чжу Цзиньэр (26-я), но в следующем реабилитировалась, победив россиянку Полину Шувалову (12-я).

После шести игровых дней в активе обеих наших девушек было по 3 очка, и они делили 5-6 места. А выше них располагались Горячкина и Чжу Цзиньэр – по 4,5, Лагно и Кашлинская – по 4. Вчера состоялся 7-й тур, в котором Асаубаева встречалась с Шуваловой, а Абдумалик – с Костенюк. Турнир завершится 29 сентября.

Волейбол: испытание для молодёжи

В нескольких городах Польши и Нидерландов начались матчи женского чемпионата мира, который проводится раз в четыре года. На начальной его стадии 24 сборные распределены по четырём группам. Волейболистки Казахстана попали в одну компанию с соперницами из США, Сербии, Германии, Болгарии и Канады. Чтобы пробиться во второй групповой раунд, нужно занять в своём секстете место не ниже 4-го.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира 2018-го наша команда практически полностью обновилась: из двенадцати игроков того состава остались лишь две. Нет прежних лидеров – Саны Анаркуловой, Екатерины Ждановой, Радмилы Береснёвой, Алеси Сафроновой, Натальи Акиловой, Татьяны Фендриковой… Зато много молодых волейболисток, прежде не выступавших на турнирах такого уровня.

В стартовом матче они встретились с действующими олимпийскими чемпионками из США. В первых двух партиях преимущество американок было очевидным, а в третьей наши девушки оказали им достойное сопротивление, но всё же проиграли – 0:3 (16:25, 13:25, 22:25). Самыми результативными в казахстанской команде стали Татьяна Никитина (ей всего 21 год) и Кристина Белова, которые принесли ей соответственно 10 и 9 очков. Сегодня наши волейболистки сыграют с немками.

Хоккей: дома – победы, в гостях – поражение

В двух последних матчах домашней серии «Барыс» одержал победы с одинаковым счётом 2:0, причём над клубами, входившими на тот момент в группу лидеров Восточной конференции КХЛ, благодаря чему поднялся в середину её турнирной таблицы.

В поединке с новосибирской «Сибирью» за казахстанскую команду впервые сыграл канадский защитник Нельсон Ножье, имеющий опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге, сильнейшей на планете. Однажды он получил отличный шанс забить гол, но не реализовал его. Впрочем, это случилось в заключительном периоде, а к тому времени «Барыс» выигрывал с разницей в две шайбы: ещё в стартовой трети отличились Джереми Бракко и Егор Петухов. Больше результативных атак в этом матче зрители не увидели, и голкипер нашей команды Никита Бояркин, занимающий «пост номер один» и в национальной сборной РК, впервые за свою карьеру в КХЛ отстоял на «ноль».

Сменивший его в следующей игре с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, лидером Восточной конференции, новобранец команды опытный словак Юлиус Гудачек тоже не позволил соперникам поразить свои ворота. Причём и в этом матче оба гола были забиты в первом периоде. В самом начале матча гости получили пятиминутный штраф, и Энтони Луис реализовал численное преимущество. А незадолго до перерыва хозяева льда организовали отличную контратаку, которую завершил Аркадий Шестаков. Затем уральцы много атаковали, но так и не сумели изменить счёт.

А в субботу «Барыс» начал выездную серию игр. В Череповце он встретился с «Северсталью», середнячком Западной конференции, и проиграл – 2:5. В нашей команде заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев и Джереми Бракко. Несмотря на поражение, казахстанский клуб сохранил за собой 6-е место на «Востоке».

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