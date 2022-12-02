«Серебряная свадьба» нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая

«Коричневая экономика», в отличие от «зеленой», доказала свою эффективность

«Вечное всестороннее стратегическое партнерство» – это определение чаще других звучало в ходе международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая». Ну а рассматривался данный формат через результаты 25-летней работы компании CNPC в Республике Казахстан. Они впечатляют.

Сухие цифры не могут рассказать всего, однако доносят информацию о многом. За четверть века работы в энергетическом секторе Казахстана компания CNPC инвестировала $45 млрд и заплатила налогов в бюджеты всех уровней на $50 млрд. Для рядового обывателя суммы довольно абстрактные, потому что очень большие. Другое измерение проделанной работы – 30 тысяч рабочих мест, более 98% которых занимают граждане РК.

Люй Аньци, представитель Генконсульства КНР в Алматы, сроку и результатам сотрудничества Казахстана и CNPC подобрала образ «серебряной свадьбы»: «Отношения ценные, как драгоценный металл, яркий как Луна».

«Повышение экономического благополучия наших народов на принципах взаимной выгоды и общего выигрыша», – так охарактеризовал цель деятельности гигантской нефтегазовой компании в республике Ли Юнхун, вице-президент CNPC Центральная Азия и Россия, генеральный директор CNPC International Kazakhstan. «Стабильное нефтегазовое сотрудничество – часть «Одного пояса и одного пути», продолжает дух Шелкового пути и дух дружбы», – подчеркнул он.

Структурно деятельность нефтяного гиганта из Поднебесной осуществляется через 7 нефтегазовых компаний, 2 газопровода, 2 нефтепровода, 1 НПЗ и 1 завод по производству стальных труб большого диаметра.

За четверть века одна только компания «CNPC – Актобемунайгаз», с которой начиналось сотрудничество в 1997 году, добыла 120 млн тонн нефти и 80 млрд кубометров газа. На объектах этого предприятия трудятся более 6 тысяч человек. Трубопроводы «Кенкияк – Кумколь» и «Атасу – Алашанькоу» имеют протяженность 2800 км на двоих. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод производит треть всех нефтепродуктов в стране – 6 млн тонн в год. За три десятилетия торговля между двумя странами увеличилась в 60 раз, однако нефтегазовое сотрудничество остается основным стержнем взаимодействия.

Булат Султанов, председатель правления экспертного клуба «Один пояс и один путь», в своем докладе обратил внимание на то, что у CNPC 70% закупаемых товаров и 90% услуг – казахстанские. «В этом отношении CNPC бесспорный лидер среди работающих в Казахстане иностранных компаний», – акцентировал он.

Г-н Султанов сосредоточился на социальных аспектах работы китайского игрока нефтегазовой отрасли. К примеру, группа компаний CNPC профинансировала строительство Казахской национальной академии хореографии в Астане. Выделила деньги на строительство пятизвездочного отеля «Пекин Палас» в столице. На спонсорские средства китайских нефтяников построен «Центр искусств» в Актобе.

В Западном Казахстане ремонт дорог, улиц, оснащение школ и больниц на средства CNPC осуществляются постоянно. В свое время ветераны Великой Отечественной войны получили ключи от 80 квартир. В разных докладах фигурировала цифра в $410 млн, которую китайская компания потратила на спонсорскую и благотворительную деятельность в республике. Отдельно Булат Султанов поблагодарил CNPC за большой вклад в издание книг.

Г-н Султанов очень положительно оценил проводимую Пекином в жизнь концепцию близости по отношению к территориальным соседям. Попутно было выражено пожелание повышения заработной платы казахстанским работникам и их уравнивание в этом вопросе с иностранцами на аналогичных позициях.

Экономист Олег Егоров сообщил, что из примерно 90 млн тонн нефти, ежегодно добываемой в Казахстане, порядка 18% приходится на CNPC. В Актау построен завод по производству дорожного битума мощностью 120 тысяч тонн в год, что покрывает потребности региона.

Г-н Егоров акцентировал внимание на том, что при производстве дорожного битума используется нефть из месторождений Каламкас и Кенкияк. По его мнению, это очень расточительное применение дорогого сырья. Специалист предлагает использовать киры – смесь загустевшей нефти или асфальта с песчанистым или глинистым материалом. Технология применения киров в дорожном строительстве была разработана в СССР еще в 70-80-ые годы.

В группе месторождений нефти, на которых работают структурные подразделения CNPC, много интересных по своим свойствам сортов «черного золота». Одни богаты ванадием, другие масляными фракциями. Поэтому Олег Егоров предлагает больший акцент делать на нефтехимию. Еще он последовательный сторонник идеи строительства четвертого НПЗ в Казахстане. В качестве источника сырья для такого объекта подойдет месторождение Кашаган, где Казахстан и Китай тоже имеют свою долю в проекте.

Ян Янь из Исследовательского института экономики и технологий CNPC пояснила, что данная структура предлагает китайскому правительству научные рекомендации. «Казахстан – это наш долгосрочный партнер», – так оценивают страну ученые из Поднебесной. В КНР пик выбросов углерода ожидается в 2030 году, а в 2050-ом страна должна стать углеродно нейтральной. «Будем сотрудничать как в области традиционных источников энергии, так и альтернативных», – прогнозирует Ян Янь.

Волард Роммель, президент Казахстано-немецкого университета, на площадке которого проходила конференция, использовал термин «коричневая экономика», когда говорил об использовании традиционных источников энергии. Шло это в противопоставлении «зеленой экономике» на водороде. Вместе с тем КНУ намерен создать филиал в Актау, где планирует готовить инженеров, которые понимают не только в «зеленом водороде», но и в нефтегазовой сфере.

Востоковед Еркин Байдаров заметил, что по ниткам «Азиатского газопровода» за 2009-2022 годы из Центральной Азии в Китай было экспортировано свыше 400 млрд кубометров газа. Казахстан здесь использует в первую очередь свой транзитный потенциал, благодаря которому хорошо зарабатывает. ТОО «Азиатский газопровод» один из крупнейших плательщиков в республиканский бюджет. В стране, где 72% доходов казны формируются за счет нефтегазовых поступлений, это весьма серьезная позиция.

Чжан Нин из Китайской академии наук сообщил, что основная часть добываемой CNPC нефти остается на рынке Казахстана, где поступает на разнообразную переработку. Около 63% экспорта казахстанской нефти в Поднебесную приходится на поставки казахстанских компаний.

По словам Си Цзиньпина, председателя КНР, «вечное всестороннее стратегическое партнерство» не имеет аналогов в китайской дипломатии. «Мы сделаем все возможное, чтобы Казахстан был надежным тылом Китайской Народной Республики», – заверил Булат Султанов.

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