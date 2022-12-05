«Бронза» нашей лыжной акробатки на первом этапе Кубка мира, медаль дзюдоиста-супертяжа на турнире «Большого шлема», старт нового сезона в биатлоне и накануне мирового первенства по тяжёлой атлетике

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: единственная медаль на всех

На родине этого вида единоборств, в Японии, а конкретно в её столице прошел турнир «Большого шлема». От Казахстана на него поехали 10 мужчин и 10 женщин – в основном вторые и третьи номера национальной сборной, но в некоторых весовых категориях выступили те, кого считают лучшими в стране.

На снимке: Галымжан Крыкбай – крайний справа (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Единственный, кто возвращается домой с медалью, – супертяж Галымжан Крыкбай (свыше 100 кг). В первой своей схватке он победил американца Кристиана Коновала, но в следующей проиграл чемпиону мира 2021-го японцу Кокоро Кагеуре. Поскольку последний затем добрался до финала, казахстанец получил право продолжить борьбу за «бронзу». Взяв верх над монголом Цеценценгелом Одхуу, он вышел на действующего олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Однако тот, видимо, раздосадованный поражением в полуфинале от японца Хиёга Ота, на татами не появился, и Крыкбаю присудили победу, а соответственно и бронзовую медаль.

За награду такого же достоинства боролся и молодой полутяж Нурлыхан Шархан (до 100 кг), но он уступил японцу Котаро Уеока и занял итоговое 5-е место. Представитель Страны восходящего солнца, Косуке Машияма, остановил и самого опытного в мужской сборной РК, единственного нашего чемпиона Азиатских игр 2018-го и участника Олимпиады-2020 Дидара Хамзу (до 90 кг).

Ждали мы призового места от Абибы Абужакыновой, первой в истории уроженки Казахстана, ставшей призёром мирового первенства в женском дзюдо, – напомним, это случилось два месяца назад, и тогда она принесла нашей стране «бронзу». Но на сей раз она уже в стартовой схватке проиграла сопернице из Тайваня и выбыла из дальнейшей борьбы. В этой же самой лёгкой весовой категории до 48 кг выступала и другая наша соотечественница Галия Тынбаева. Она заняла итоговое 7-е место, и этот результат оказался лучшим в нашей женской сборной.

Турнир прошёл при полном доминировании японцев, которые завоевали 12 золотых медалей из 14 возможных.

Лыжный фристайл: восхождение на пьедестал

Вчера на первом этапе Кубка мира, который прошёл в местечке Рука (Финляндия), отлично выступила лидер сборной Казахстана по лыжной акробатике Жанбота Алдабергенова. По итогам квалификации она «зацепилась» за 12-е место, последнее, которое давало право на участие в решающей стадии соревнований. Зато в финале продемонстрировала чистый по исполнению и при этом довольно сложный прыжок, что позволило ей стать бронзовым призёром. Выше неё расположились только австралийка Даниэль Скотт и канадка Марион Тено. Ради справедливости следует сказать, что в Руку не приехали китаянки, сильнейшие в мире, а также белоруски, тоже очень высоко котирующиеся в лыжной акробатике: первые – из-за карантинных ограничений, а вторые – из-за наложенных на них санкций.

На снимке: Жанбота Алдабергенова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Там же состоялись соревнования по могулу, другой дисциплине лыжного фристайла, которая в предыдущие годы регулярно приносила Казахстану медали крупнейших международных турниров. На эти соревнования не поехала лучшая в нашей женской сборной Юлия Галышева, да и вообще в споре девушек от Казахстана участвовала только Аяулым Амренова, которой пять дней назад исполнился 21 год. Она сумела в числе 16 могулисток (из тридцати вышедших на старт) преодолеть квалификацию, а в следующей стадии закончила выступления на итоговом 14-м месте.

Мужскую команду после прошлогодней Олимпиады покинул многократный призёр этапов КМ Дмитрий Рейхерд, который перешёл на тренерскую работу. Бремя лидера легло на Павла Колмакова, бронзового медалиста мирового первенства 2021-го. Но в Руке он не смог показать всего, на что способен, и ограничился 13-й итоговой позицией. Два других казахстанца, Сергей Романов и Олег Цин, заняли соответственно 37-е и 43-е места.

Биатлон: кадровый дефицит в женской команде

Новый международный сезон начался и в биатлоне, одном из самых популярных видов зимнего спорта. К сожалению, сборная Казахстана подошла к нему с большими кадровыми потерями. Особенно это касается женской команды: три лучшие наши «стреляющие лыжницы» Галина Вишневская-Шепоренко, Дарья Климина и Елизавета Бельченко, ставшая с недавних пор Белецкой, решили взять соревновательную паузу, мотивировав это либо семейными обстоятельствами (все они замужем), либо необходимостью заняться здоровьем.

А поскольку других конкурентоспособных биатлонисток у нас кот наплакал, то на первый этап Кубка мира, который принимал финский Контиолахти, поехали лишь две девушки, хотя Казахстану на женские гонки выделили четыре квоты. (В прошлом сезоне их было три, но наша команда смогла немного подняться в зачёте Кубка наций, благодаря чему получила одно дополнительное место). Лучшим результатом стала 78-я итоговая позиция Анастасии Кондратьевой в спринте. А в самой протяжённой индивидуальной гонке и она, и Людмила Ахатова не сумели попасть даже в топ-80.

Мужчины тоже ничем не порадовали. В спринте лидер команды Александр Мухин показал 66-й результат, а в «индивидуалке», где решающее значение имеет точная стрельба, он и Владислав Киреев стали соответственно 79-м и 71-м. В эстафете наш квартет, в составе которого, помимо двух названных биатлонистов, выступали Асет Дюйсенов и Сергей Сирик, финишировал 19-м, предпоследним. А женская эстафета, понятное дело, прошла без казахстанских девушек.

Хоккей: поднялись в зону «плэй-офф»

Прошлая неделя получилась для «Барыса» насыщенной – он провёл четыре матча за шесть дней, причём успев за это время совершить вояж по городам Урала и вернуться в Астану. В этих играх он набрал 5 очков из 8 возможных и поднялся в турнирной таблице Восточной конференции на 8-ю строчку.

Поединок в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом», лидером «Востока», начался для казахстанского клуба более чем удачно: уже к 5-й минуте Никита Михайлис и Егор Петухов забросили две шайбы в ворота хозяев льда. И хотя последние вскоре одну из них отыграли, Энтони Луис быстро восстановил разницу в счёте. Но удержать это преимущество хоккеисты «Барыса» не смогли. Дело дошло до овертайма, в котором подопечные Андрея Скабелки пропустили ещё один гол – 3:4.

Спустя два дня они гостили в Челябинске у «Трактора», располагающегося по соседству в турнирной таблице. И снова начало матча получилось для них мажорным: Михаил Рахманов уже на исходе 3-й минуты точно бросил в ворота. Не успели команды выйти на второй период, как Адиль Бекетаев реализовал численное большинство. А вскоре Алекс Грант, которому ассистировали тот же Бекетаев и Ансар Шайхмедденов, сделал разницу в счёте крупной. Правда, потом челябинцы сократили её до двух шайб, но всё же окончательную точку поставил «Барыс», а конкретно её капитан Никита Михайлис – 4:1.

После этого наша команда вернулась домой, чтобы принять тот же «Автомобилист» уже на родной арене. Игра получилась в целом равной, соперники уделили основное внимание надёжности в обороне, и если гости, тем не менее, сумели провести две результативные атаки, то хоккеистам «Барыса» так ни разу и не удалось «пробить» голкипера уральцев – 0:2.

А вчера в Астану приехал уфимский «Салават Юлаев». За пять минут до финальной сирены казахстанский клуб проигрывал, однако в самой концовке матча не только сравнял счёт, но и забросил победную шайбу. Сначала Аркадий Шестаков реализовал численное большинство, а когда минутная стрелка пошла на свой последний круг, Егор Петухов поставил точку – 2:1.

Тяжёлая атлетика: главный турнир года для штангистов

Сегодня в Боготе, столице Колумбии, начнётся чемпионат мира в виде спорта, который в предыдущие годы стабильно приносил Казахстану медали крупнейших международных соревнований. Это первенство, помимо всего прочего, станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2024.

Каждая страна вправе делегировать на ЧМ 10 мужчин и 10 мужчин. В первоначальной казахстанской заявке их было соответственно 10 и 7, а в окончательном списке фигурируют 9 и 4. По каким-то пока неизвестным причинам на помост не выйдут две наши сильнейшие штангистки – титулованная Зульфия Чиншанло, которая считалась главной претенденткой на «золото» в категории до 55 кг, и Айзада Муптильда, потенциально способная побороться за высокое место в супертяжёлом весе (свыше 87 кг). Остальные наши спортсменки молоды, и для каждой из них даже попадание в топ-10 станет успехом. На большее они вряд ли могут рассчитывать.

В мужской команде Казахстана на призовое место претендует, прежде всего, Арли Чонтей, который выступит в самой лёгкой (неолимпийской) весовой категории до 55 кг. Из молодых штангистов выделяются 22-летние Нургиса Адилетулы (до 96 кг) и Артём Антропов (до 102 кг). Да, судя по результатам, показанным ими в нынешнем году, эти парни не являются фаворитами в своих весах, но если им удастся выжать максимум, то они могут побороться за медали.

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