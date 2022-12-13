«Камня на камне не оставил Касым-Жомарт Токаев от работы министров и акимов в этом году». «Это — главное противоречие президентства Токаева». «Агенты влияния» или филантропы? Чем заняты иностранные фонды в Казахстане». «Замороженная страна»

Сетевой Казахстан 13 декабря 2022г.

TIME . KZ . «Пора перестраиваться!» — Низкие доходы граждан и высокая инфляция, слабая дисциплина чиновников и сильная зависимость казахстанцев от кредитов. Камня на камне не оставил Касым-Жомарт ТОКАЕВ от работы министров и акимов в этом году. Правда, на расширенном заседании в правительстве никому из чиновников президент не вынес ни выговор, ни замечание. Но всем дал понять, что в новом году можно остаться без занимаемого кресла.

«Тут вам не Канны» — В понедельник в Алматы торжественно открылся международный фестиваль “Евразия” — тот самый, который стал поводом для скандала и раздора. Но на пресс-конференции по этому поводу все было чинно-благородно. Кинокритик Гульнара АБИКЕЕВА призналась, что действительно были сложности, команда не спала почти месяц, многие вообще не верили, что возможно за несколько недель организовать фестиваль такого уровня. Да, очень неудобно, что под занавес года. Поэтому и с европейскими звездами засада. Они вообще в это время прекращают все активности, отмечают Рождество.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Старые кадры при главном» — Почти все назначения старо-ново избранного президента ТОКАЕВА состоялись. Конечно, в нашей до сих пор суперпрезиденсткой стране подбор и расстановка кадров — это прерогатива самого президента, он, на свое усмотрение решает кому быть министром или акимом. Общее впечатление от последних назначений: мол, президент назначает старые проназарбаевские, автоматически ставшие протокаевскими, кадры, с которыми Новый Казахстан, подразумевающий новые идеи и принципы, не построить… Это — главное противоречие президентства Токаева.

Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты» — Казахстан» — «Замороженная страна» — Интервью с известным предпринимателем, Почетным строителем Казахстана Узакбаем АЙТЖАНОВЫМ — Сейчас призывают пересмотреть итоги приватизации топливно-энергетических объектов. Я думаю, проблема более масштабная, чем вопросы собственности. Дело не в том, отдали ТЭЦ условному Клебанову или еще кому-то. За более чем 30 лет в Казахстане не было даже попытки изменить систему коммунальной энергетики, не считая псевдоприватизации, которая усугубила проблему. Пусть даже золотые люди пришли бы в эту отрасль, альтруисты, и приватизировали бы эти ТЭЦ, но, как в известном анекдоте про сантехника, «всю систему нужно менять» — настолько она уже непригодная. Этой отрасли необходимы совершенно новые технологии.

QMONITOR . KZ . «Туркестанская автономия: почему она у нас оказалась в тени «Алаш-Орды»?» — Сегодня в Казахстане много пишут и говорят об «Алаш-Орде», некоторые даже называют её первой казахской республикой. А вот о другой автономии, Туркестанской, тоже имеющей непосредственное отношение к нашей истории, упоминают редко. Хотя она была провозглашена чуть раньше, чем Алашская, 11 декабря (по старому календарю, 27 ноября) 1917 года. То есть, в эти дни исполняется 105 лет со дня её создания. Ответить на вопросы, касающиеся этого государственного образования, пусть и недолго просуществовавшего, мы попросили кандидата исторических наук Болата АСАНОВА.

««Агенты влияния» или филантропы? Чем заняты иностранные фонды в Казахстане. Часть 3-я» — Деятельность иностранных НКО в Казахстане – тайна, покрытая мраком. Их деятельность непрозрачна и неподотчетна. Вместе с тем, многие «головные» офисы окопавшихся в наших степях фондов даже не скрывают, что занимаются лоббизмом. Серьезные вопросы относительно истинности мотивов их деятельности в странах присутствия возникают и в связи с то и дело возникающими вокруг них скандалами, вследствие которых во многих государствах мира правительства перевели иностранные НКО из разряда «надежных партнеров» в «персоны нон-грата».

IA — CENTR . RU . «Акимов попросили уйти: Партия власти в Казахстане обновляет списки» — В #Казахстан’е в этом году стартовал бракоразводный процесс между партией парламентского большинства Amanat и исполнительной властью: свои партбилеты на стол положили президент страны Касым-Жомарт Токаев и акимы регионов, следом из партии власти должны выйти сотрудники ряда госструктур. Но эксперты считают, что процесс «развода» властей с Amanat носит пока больше декларативный характер – на реальное лишение партии ее нынешнего админресурса уйдут годы.

FORBES . KZ . «Тимур Турлов: Казахстан превращается в своеобразную Швейцарию для россиян» — «В Казахстан из России «зайдет» ещё несколько миллиардов долларов, считает CEO Freedom Holding». Итоги IPO «КазМунайГаза», санкционные риски и целесообразность укрепления тенге – на эти темы на встрече с журналистами 12 декабря в Алматы говорил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур ТУРЛОВ (№7 в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan – 2022).

CARAVAN . KZ . «Банковский сектор Казахстана может столкнуться с неожиданным кризисом» — Более миллиона казахстанцев уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства, а многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. О чем говорят эти цифры? Насколько проблема потребительского кредитования остра и актуальна в Казахстане, и почему она достигла таких масштабов? И как найти выход из сложившейся ситуации? Корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил об этом с аналитиком компании Esperio Нурбеком ИСКАКОВЫМ.

AZATTYQ . ORG . «Мукомолы Казахстана терпят убытки из-за транспортного коллапса. При чем тут контрабанда из России?» — Мукомолы Казахстана, перевозящие зерно внутри страны и на экспорт, оказались в затруднительном положении. Настолько, что некоторые были вынуждены прекратить деятельность. По мнению экспертов, это связано с тем, что национальный транспортный оператор отдает приоритет зарубежному транзиту. В итоге скорость перевозок на внутреннем рынке снизилась в три раза.

TENGRINEWS . KZ . «Мы нашли Казахстан в Казахстане. Как живут в обычном поселке с необычным названием» — Многие жители нашей страны знают, что в Алматинской области есть село под названием Казахстан. Именно из-за названия его часто посещают журналисты. Однако мало кто знает, что в Акмолинской области тоже есть свой Казахстан. Находится он недалеко от Кокшетау. Корреспонденты решили наведаться в населенный пункт с необычным названием и познакомиться с его жителями. Проживает здесь не так много людей, да и дома можно сосчитать по пальцам. Местные казахстанцы с любовью рассказывают про родные края, но совсем не хотят, чтобы их фотографировали. О Казахстане в Казахстане — наш небольшой фоторепортаж.

LITER . KZ . «В этой истории много «возможно» – ветеран-пожарный об Аскаре Забикулине и опасности современных квартир» — По мнению обывателей, работа пожарного если не проста, то понятна – они приезжают на вызов, заливают огонь водой, про них еще живы анекдоты о легкой службе. Но в этом году общественность после резонансных трагических случаев обратила пристальный взгляд на работу казахстанских пожарных. Журналист побеседовала с опытным спасателем, генералом-майором противопожарной службы в запасе Сериком АУБАКИРОВЫМ о современных квартирах и противопожарной безопасности, гибели пожарных и о том, как изменилась служба за последние несколько лет.

VLAST . KZ . «Ожет против «Реванша»» — В декабре алматинский центр комплексной поддержки «Реванш», помогающий бывшим заключенным, наркозависимым и людям с ВИЧ, был вынужден съехать из арендованного дома в микрорайоне Ожет, так как жители выступили против его открытия. Центр столкнулся с угрозами, а один из его сотрудников – с необъяснимым нападением, в то время, как полиция и акимат района встали на сторону жителей. Власть рассказывает историю конфликта в микрорайоне Ожет.

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