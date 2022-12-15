Что волнует душу казаха в середине декабря

Сетевые СМИ о казахской прессе

«Как мажилисмен оклеветал Назарбаева» — Материал, посвященный казахстанскому депутату Едилу Жанбыршину, опубликовала газета Dalanews.kz. «Народ раскритиковал Жанбыршина, оклеветавшего Назарбаева», — пишет это издание и описывает действия народного избранника, который год назад хвалил Нурсултана Назарбаева, спустя 12 месяцев призвал изменить «систему шала».

«Для построения справедливого государства — нужно изменить систему шала! Для построения справедливой экономики — нужно разрушить систему дочерей-зятей! Для построения справедливого общества — нужно уничтожить секту его младшего брата!» — написал Жанбыршин в Facebook 29 ноября.

Однако, по данным издания, народ не стал верить народному избраннику, потому что вспомнили его слова, написанные год назад. Тогда он назвал Нурсултана Назарбаева лидером, избранным Богом.

«Он избран Богом, он дал такого человека народу, и народ пошел за ним! Сегодня день этого человека — первого президента! Поздравляю всех! Давайте пожелаем ему здоровья и благополучия в семье!» — писал он 1 декабря 2021 года.

Кроме высказывании депутата Едиля Жанбыршина в материале опубликовали и мнения пользователей социальных сетей, которые сравнили депутата с хамелеоном.

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«Когда президент полностью заговорит на казахском языке?» — этот вопрос в газете Abai.kz задает член Союза журналистов Казахстана Бейсенгазы Улыкбек. По его мнению, необходимо поднимать уровень и статус языка, на котором говорил и писал Абай, сочинял стихи и пел песни Жамбыл Жабаев.

Поднимая вопрос государственного языка, Бейсенгазы Улыкбек затронул кадровую политику страны. По его словам, власти страны не должны допускать в госуправление, в военную сферу и в финансовую систему страны представителей других национальностей. Потому что эти сферы очень важны для безопасности и стабильности страны. Казахстан это не страна мигрантов, как США и Канада, поэтому нужно быть очень острожными в этом вопросе.

Далее он затрагивает вопрос государственного языка и сравнивает Токаева с Назарбаевым, последний свободно владел государственным языком и общался с жителями областей с преобладающим казахским населением на их языке. Нынешний президент свои доклады делает в основном на русском языке.

«Как бы там ни было, не стоит забывать, что мы не россияне, а страна казахов. Прежде всего нашему народу нужен родной язык! Мы должны поднимать уровень и продвигать язык на котором писал и творил Абай, сочинял стихи и пел песни Жамбыл ата», — написал Бейсенгазы Улыкбек.

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«Болат Назарбаев собирается продать свой роскошный особняк в центре Алматы», — пишет газета Alashainasy.kz. В этом материале сообщается, что в социальных сетях распространилась информация об очередном особняке Болата Назарбаева, младшего брата первого президента Нурсултана Назарбаева.

Alashainasy.kz пишет о наличии у Болата Назарбаева особняка, построенного на 72 сотках (0,72 га) земли, недалеко от выставочной площадки «Атакент» в Алматы.

«По данным Государственного земельного кадастра, дом расположен между Ботаническим садом и Южным парком. Если верить спутниковым снимкам Google, это не обычный дом, а самый большой частный особняк в этом районе», — говорится в материале издания.

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Виктор МАЙЛИН – «Обо всем понемногу или почему из библиотек исчезла тишина?» — Ермурат БАПИ на сегодняшний день, наверное, самый известный медиа-менеджер и публицист в мире казахскоязычной журналистики, прежде всего как газетчик. В советскую эпоху он уже состоялся как специалист своего дела, потом работал в пресс-службе правительства, когда им командовал Акежан Кажегельдин. С ним же он стал оппозиционером, когда его шеф бросил перчатку президенту Нурсултану Назарбаеву. После разгрома РНПК возродил тогда было закрытую газету DAT и до сих умудряется ее выпускать. Фишка газеты DAT, что она по-прежнему популярна в формате настоящей, бумажной газеты и не превратилась в банальный интернет-портал. Поэтому неудивительно, что портал Аbai.kz выдал довольно обширное интервью с этим человеком. Материал большой, на 10 тысяч знаков.

Корневой вопрос, который решила выяснить в своих вопросах к патриарху казахскоязычной журналистики обозреватель портала Аbai.kz Айжан Темірхан, сформулирован прямо, без околичностей: «Ермұрат Бапи Мәжіліске дайындалып жүр ме?»– «Готовится ли Ермұрат Бапи войти в Мажилис?». Откуда он родом? Как оказалось, толчком к нему стал пространный материл на телеграм-канале Dalainside (Степной инсайд), в котором прозрачно намекнули, что Ермурат Бапи задавал в открытом эфире острые вопросы высокопоставленному члену президентской команды Кошанову. И есть слухи, что «Новый Казахстан» вполне возможно приготовил депутатский мандат для верного соратника Кажегельдина – Бапи!.. Этот эпизод, мол, указывает на то, что «Новый Казахстан» может ужиться и с такими лицами…

Что же говорил сам Бапи в интервью? Если мажоритарная система предстоящих выборов в парламенте будет хотя бы для нескольких мест – попробовать можно. Но главный вопрос не во мне, считает Ермурат, главное в том, чтобы в парламент прошли не представители партий, сделанных искусственно и не сплошь ставленники власти (подразумевается, что такие-то всегда будут). И вообще – построить «Новый Казахстан» способами из прежнего арсенала «Старого Казахстан» никак невозможно… Также Бапи опасается реванша «Старого Казахстана», поскольку многие его представители имеют большие материально-денежные накопления и могут этим фактором все переиграть.

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Портал-агрегатор «Алаш айнасы» опубликовал и растиражировал пост из социальной сети Facebook принадлежащий Сае Қасымбек. Она поведала миру о любопытной тенденции, которая поразила… библиотеки в бывшей Южно-Казахстанской области – Шымкенте и Туркестане. В живом и сатирическом стиле рассказывается о том, что на юге Казахстана одной из экстремальных профессий становится… библиотекарь! Дело в том, что в этом храме тишины, в котором посетители читают книги, в последнее время стали проводить такие шумные культурные мероприятия как, например, концерты. Каково? С размахом и шумно такие мероприятия превращают библиотеку в какие-то другие очаги культуры, где поют и пляшут. Но ведь для этого есть Дома культуры, театры, наконец.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане потребовали проверить деятельность православных церквей» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Турарбека Кусаинова о необходимости надзора за казахстанскими церквями на примере Украины.

Автор напомнил, что Владимир Зеленский, получивший звание «Человек года», запретил российскому православному патриархату, управляемому из Москвы, вмешиваться в деятельность Украинской православной церкви (УПЦ МП).

«Я считаю, что это очень правильное решение, и связь православных церквей с Москвой, которые ведут религиозную деятельность и в нашей стране, должна быть тщательно-тщательно проверена компетентными органами», ― отметил автор.

По его словам, религиозное объединение православных в нашей стране называется православной церковью Казахстана (ПЦК) или Митрополичьим округом в Республике Казахстан.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание жительницы Уйгурского района Арайлым Ботанкызы о необходимости смены названия местности. По словам автора, отношение людей к названию ее родного района все время вынуждает прибегать девушку к маленькой лжи.

«Когда учились в школе, мы многого не понимали и не замечали. Только после того, как мы стали студентами и поступили в ВУЗ, начали считать себя на ступеньку ниже других. Когда студенты гордо и звонко рассказывали, откуда они родом, я тоже без посторонних мыслей озвучила название района. В этот момент все студенты с потока начали оборачиваться и спрашивать «где это?», «в Китае ли это?». Я устала», ― посетовала она.

Девушка поделилась, что позже ради того, чтобы избежать подобных ситуаций она начала говорить, что она родом из Шалкоде в Нарынколе.

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«Когда власть остановит «элитный бизнес»?» — Возрастающее влияние нескольких элитных групп представляет значительную угрозу безопасности страны. Вполне возможно, это приведет к социально-экономическому, а затем и политическому разделению общества, пишет Жас Алаш.

По словам социолога Меруерт Молдабаевой, на протяжении 30 лет мы продвигаем социальную ответственность бизнеса, ликвидируем пропасть между богатыми и бедными, создаем благоприятные условия для инвесторов. Но за весь период мы не видели богатых людей, увлеченных страной, и людей, которые наслаждались бы богатством богатых.

По словам эксперта, наше правительство пока потворствует «элитному бизнесу» и не предъявляет жестких требований. Например, за последние два года правительство приняло ряд решений по поддержке бизнеса. Однако часто встречаются данные о том, что такие льготы, как льготные кредиты в банках, прощение кредитов, снижение налогов, в первую очередь получает «элитный бизнес» с многолетней историей, а не рядовой фермер или предприниматель, зарабатывающий исключительно своими силами без помощи государства.

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«Вода и экспорт в Россию: почему растет цена на рис» — До этого года проблема риса как сельскохозяйственной культуры особо никого не волновала, хотя предпосылки к росту цен на него возникли не вчера, пишет газета Айкын.

Однако существует проблема, которая в долгосрочном плане может сказаться не только на цене риса, но может поставить под вопрос существование и всей рисоводческой отрасли.

В последние три года в Кызылординской области, которая считается «родиной риса», нарастает острый дефицит воды. Фермеры вынуждены ежегодно сокращать количество посевов. В 2021 году зерновые были засеяны на площади 78 тыс. 600 га, это на 5 тыс. меньше, чем в 2020.

В начале этого года было объявлено, что общая площадь посевов в регионе будет сокращена еще на 3 600 га. То есть объемы урожая уменьшаются, а расходы фермеров все равно растут.

Причем это плановое сокращение, ради поддержки Аральского моря, поскольку воды из Сырдарьи до Арала доходит с каждым годом меньше, уровень моря упал уже на 6 метров. Поэтому ранее специалисты неоднократно говорили о необходимости сокращения рисовых полей. А в прошлом году министерство экологии объявило, что в ближайшие 10 лет планирует сократить посевные площади риса на 29 тысяч га.

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