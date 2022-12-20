Идёт охота

Отнимет ли Кажегельдин деньги у Назарбаева?

Ну что, настало времечко. Пришло, пришло желанное. Добрые люди, которые ищут украденные у народа Казахстана миллиарды, стали объединяться. Активней, чем раньше проводят в Лондоне встречи, подписывают меморандумы. Заручаются поддержкой политиков из наиболее демократических государств мира.

Цифры, которые озвучивают добрые люди, постоянно растут. Сначала говорили о 60-80 миллиардах украденных долларов. Теперь говорят о сотнях миллиардов. Механизм их возвращения народу Казахстана, насколько можно судить, пока не очень понятен даже самим энтузиастам. Ясно лишь то, что сначала большие белые господа в Лондоне должны признать эти активы «грязными». Кроме того, как я понимаю, эти господа должны быть уверены в чистоте помыслов и репутаций тех добрых казахских людей, которые бьются за возвращение данных активов народу.

Дело не стоит на месте. Шаг за шагом энтузиасты продвигаются к намеченной цели. И по мере сил продвигают к ней белых господ. Ещё в феврале Маргарет Ходж, депутат британского парламента, призвала правительства Великобритании, Соединенных Штатов и Евросоюз ввести санкции против «казахстанских клептократов». Госпожа Ходж представила общественности список этих самых клептократов. Первым номером туда вошёл бывший президент Нурсултан Назарбаев. Вошли в список и близкие родственники Назарбаева, бизнесмены, крупные казахстанские чиновники, действующие и отставные. А вот бывший премьер-министр РК Акежан Кажегельдин в список клептократов не попал, и это на самом деле удивительно. Но ещё более удивительно, что Акежан Магжанович как раз и руководит теми добрыми людьми, которые ищут украденные у народа доллары. Он мотор, движитель и спонсор этого процесса. Именно Кажегельдин олицетворяет в Лондоне здоровые казахские силы, которые противостоят дикой вороватой азиатчине. Несут в казахские степи прогресс и правильные ценности.

Но юмор ситуации в том, что, в отличие от клептократов из списка мадам Ходж, вину которых ещё надо доказать, Акежан Магжанович сертифицированный коррупционер и злоупотребитель служебным положением. Летом и осенью уже далёкого 2001 года казахстанское информационное пространство и его окрестности сотрясал громкий судебный процесс. Главным обвиняемым на нём выступал как раз Кажегельдин. Правда, заочно: бывший премьер к тому времени уже три года жил за границей.

Иллюзий по поводу этого суда ни у кого не было. Все понимали, что Назарбаев таким образом сводит счёты со своим главным политическим соперником. Пытается убирать его с поля легитимной политики. В 1999 году Кажегельдин вполне мог выиграть президентские выборы. Но его сняли с дистанции. А вскоре на борца с авторитарным режимом нашлось много экономического компромата. Вполне добротного.

Очень похожие процессы над заигравшимися в политику премьерами в те годы и попозже шли в Киргизии, в Белоруссии, на Украине. В России больше всех в политику заигрался бизнесмен Ходорковский. Все эти граждане получили полновесные сроки. Поскольку они в самом деле украли много денег.

Хотя нет, не все. Белорусский экс-премьер Михаил Чигирь всего лишь недоплатил немножко налогов и получил за это три года условно. Зато бывший украинский первый министр Лазаренко, находясь в должности чуть больше года, похитил, по оценке экспертов ООН и Всемирного банка, около 200 миллионов долларов. И уехал жить в США. Но, поскольку с киевским режимом Лазаренко практически не боролся, только воровал, а сам киевский режим в те годы уже вовсю дружил с Америкой, Лазаренко признали за океаном не жертвой политических репрессий, а простым коррупционером. Американские правоохранители активно сотрудничали по этому делу с Киевом. Суд США сумел доказать криминальный перевод за границу 114 лазаренковских миллионов. Деньги вернули на Украину, а Лазаренко посадили на 9 лет в американскую тюрьму. Потом на Украине судили ещё и вице-премьера Юлию Тимошенко. Вот её уже точно за политику. Но и реальных злоупотреблений нашли целый ворох. Дали 7 лет.

В России под судом вполне мог оказаться бывший премьер Михаил Касьянов. Этот ельцинский кадр был отправлен Путиным в отставку в 2004 году и сразу же начал делать рискованные политические заявления. Но потом быстро сдулся. «Миша два процента» был далеко не Ходорковский и не Кажегельдин с его бешеным политическим темпераментом. Кроме гвардейских статей и поставленного баритона других заметных достоинств у Касьянова не обнаружилось. На всякий случай на него всё же спустили беспощадного депутата Хинштейна, обвинившего экс-премьера в неправильной приватизации государственной дачи – и этого оказалось достаточно. Касьяновские амбиции кончились.

Акежан Кажегельдин сильно отставал от украинца Лазаренко по доказанным суммам коррупционных деяний, но нисколько не уступал ему в дерзости и самонадеянности. Кроткий белорус Чигирь рядом с ними нервно курил самокрутки. Для того, чтобы убедительно доказать коррумпированность Кажегельдина, и чтобы никакой лондонский комар не мог подточить носа, юристы Назарбаева тщательно выбирали эпизоды, в которых Акежан Магжанович выступал соло, не бросая тени на других видных казахстанцев, которые, в отличие от мятежного Акежана Магжановича, не путали экономику с политикой. И тем более – не бросал бы тени на самого Нурсултана Абишевича. Сделать это было непросто. Многие ветераны помнят возмущённые восклицания заочного подсудимого из Лондона: «Мы же вместе работали!». Но в конце концов подходящие эпизоды были выбраны, и бывший премьер получил 10 лет общего режима заочно.

Цитирую приговор Верховного суда РК, сентябрь 2001 года:

«В сентябре 1995 года Кажегельдин, противоправно используя полномочия премьер-министра, стал вымогать с предпринимателя Е. Оразбаева взятку в виде безвозмездного приобретения в личную собственность объектов недвижимости на территории Бельгии. В обмен он обещал создать благоприятные условия и покровительствовать деятельности промышленных предприятий, учредителем которых являлся Оразбаев. В марте 1996 года Оразбаев, вынужденно исполняя требования А. Кажегельдина, перечислил 2 500 000 долларов США на счет А. Ибрагимова в банк ВВL (г. Брюссель), после чего А. Ибрагимовым по поручению Оразбаева были приобретены для Кажегельдина дом в местности Род-Сент-Женез и земельный участок в Ле-Мануар, местность Ватерлоо».

«Весной 1995 года А. Кажегельдин, противоправно используя должностные полномочия премьер-министра, за действия, направленные на создание благоприятных условий для деятельности АО «Корпорация «Казахмыс», потребовал от его президента В. Кима взятку в виде безвозмездной оплаты ремонта принадлежащей ему квартиры. В. Ким, вынужденно исполняя эти незаконные требования, в мае 1996 года оплатил стоимость произведенного ремонта квартиры Кажегельдина, расположенной в Алматы, на сумму 180 000 долларов США. Весной 1997 года А. Кажегельдин вновь стал вымогать у президента АО «Корпорация «Казахмыс» В. Кима взятку в виде автомашины «Тойота». Последний для приобретения автомашины вынужден был перечислить 57 000 долларов США в г. Дубай (ОАЭ) и, получив автомобиль, передал его в собственность А. Кажегельдину. В конце 1996 года экс-премьер потребовал от В. Кима 200 000 долларов США для приобретения в личную собственность бронированной автомашины марки «Мерседес-Бенц 600S».

Есть в этом приговоре и другие эпизоды, тоже вроде бы безупречно доказанные. Если это так, нам пора остановиться и задать вопрос большим белым господам из Лондона. Той же Маргарет Ходж. Что она думает по поводу зарубежной недвижимости семьи Кажегельдиных стоимостью 2,5 миллиона долларов, по поводу ремонта квартиры за 180 тысяч, Мерседеса за 200 тысяч и прочего, за что государственный деятель в любой стране мира тоже получил бы как минимум «десятку» и навсегда выбыл из политики?

Всё придумали враги казахской демократии? А на самом деле ничего не было? Но чтобы доказать это «не было», необходим новый суд. Или, по крайней мере, требуется заключение авторитетных западных юристов, которые, ставя на кон профессиональную репутацию, заявили бы: мы изучили все материалы и убедились, что господин Кажегельдин не коррупционер.

Кстати, известный казахстанский юрист говорил мне, что бронированных мерседесов, за которые вынужден был заплатить президент «Казахмыса», на самом деле было два. Один достался Кажегельдину, а второй кому-то ещё. Кому? Есть в этой истории и другие ниточки, потянув за которые можно обнаружить много интересного и актуального. Например, вокруг приватизации Экибастузской ГРЭС-1. Или вокруг льгот «японцам», которые стали в середине 90-х хозяевами казахстанских рудников и феррохромной промышленности.

Без прояснения этих и других вопросов того же ряда сегодняшняя охота за украденными миллиардами выглядит некошерно. Вызывая в памяти русскую поговорку «вор у вора шапку украл». А также вызывая в памяти слова, вроде бы сказанные президентом Рузвельтом в адрес одного зарубежного политика: «Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Тем более, что кроме слов о необходимости разоблачения казахских клептократов Акежан Кажегельдьдин с должным пылом произносит все те слова, которые, по мнению больших белых господ из Лондона, должен говорить правильный казахский политик в адрес России и её спецоперации на Украине.

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