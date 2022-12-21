Война Миров. Пороховой 2022-ой

Столкновение с реальностью получилось кровавым

Война по степени проверки на конкурентоспособность перекрывает практически что угодно. В первую очередь проверку на адекватность проходят управленческие практики. В принципе, мирная жизнь тоже тестирует управленческие механизмы и решения на целесообразность, но все-таки в явно щадящем режиме по сравнению с военным временем. Кремль весь военный год провел в формате запоздалых и половинчатых действий, хотя обстановка настойчиво требовала и диктует скорости и решительности.

Интересные метаморфозы произошли с российским олигархатом – главным бенефициаром выстроенной в Российской Федерации государственной модели. В ходе войны лояльность Кремлю четко продемонстрировали только Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров (он тоже олигарх). Все остальные либо предали, либо «отморозились».

На Западе тем временем у русскоязычных олигархов отобрали компании, дворцы, яхты, банковские счета. Часть из них поставлена в такие условия, что даже наличными расплатиться не может. Все это нанесло удар по среднему звену российской бюрократии и силовиков, для которых олигархи выступали витриной российского успеха, когда даже в разграбленной стране можно сколотить большое состояние и жить в респектабельном месте ни в чем себе не отказывая.

Теперь олигархи с одной стороны стали предателями, а с другой жалкими лохами, которые воровали практически на общественных началах, все накопленное складируя в заранее и специально расставленные ловушки. По идее требуется либо ликвидация олигархата как социального слоя, либо его тотальная кадровая замена. В любом случае, в 2022-ом году Кремль данный вопрос не решил.

Фиаско олигархата критически важно в плане мотивации российского правящего класса. Тот факт, что на Западе у 5 млн граждан России в той или иной степени были заблокированы, ограничены или конфискованы активы, является подтверждением шутки о «пятой колонне». По ней если правящую элиту РФ построить в четыре колонны, то три из них окажутся «пятой колонной».

Война с Западом, где Украина и пограничные территории России выступают пространством для горячих боевых действий, показала четкий поколенческий раскол в российском обществе. Молодежь, выросшая в условиях господства идеологии квалифицированного потребительства, не готова рисковать жизнью за абстрактные для нее понятия патриотизма и национальной безопасности. Разумеется, среди них тоже есть «псы войны», но как массовый возрастной слой она оказалась для верховной власти потерянной.

Даже по мобилизованным четко видно, что легче и спокойнее в военные будни вливаются так называемые «Кузьмичи» поколения 40+. Они прошли срочную службу в «ревущие девяностые», не спились, не погибли от криминала, не потеряли здоровье, а теперь составляют каркас мобилизованного контингента.

Среди мобилизованных непропорционально большой удельный вес жителей сельской местности и работников АПК. Механизаторов различных видов как пылесосом втянули в танковые и мотострелковые войска, пока горожане побежали в Казахстан да Грузию.

Российская армия оказалась слабее того имиджа, который ей создали. Воровство превысило все предельно допустимые нормы в разы, что вылилось в нехватку всего – от защитной амуниции до новейших танков. Кстати, танки «Армата» в боевых действиях так себя ни разу и не показали, хотя на поле боя выставили даже Т-62 (производился в СССР с 1962 по 1975 год).

Военное руководство РФ своевременно не поняло важность беспилотных летательных аппаратов. К концу года насыщенность боевых порядков российских войск БПЛА уже совсем не та, что в начале войны, но все же, все же, все же… В сегменте беспилотников-камикадзе сильно выручили поставки из Ирана, которые не прерываются много месяцев.

Одним из неожиданных итогов первого года войны стала боевая эффективность ЧВК «Вагнер». Успехами частной военной компании против партизанских или повстанческих формирований никого не удивишь, а вот тот факт, что «вагнера» взламывают эшелонированную оборону противника в лице регулярной армии – это из нового. С моральным духом в «Вагнера» тоже все в порядке. Экипаж бомбардировщика Су-24М в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина 2 декабря, будучи сбитыми над украинской территорией из ПЗРК, направили самолет на бронетанковую группу противника. Фактически повторили подвиг Николая Гастелло от 26 июня 1941 года.

Исход либерально и прозападно настроенной богемы с центральных телеканалов России заметно оздоровил информационную повестку. В этом отношении закон против ЛГБТ-пропаганды совершенно в тренде.

Равноценного исхода либералов из Центробанка и экономического блока правительства тем временем не наблюдается. Хотя даже в таких условиях российская экономика оказалась гораздо сильнее, чем о ней было принято думать. Сталелитейные, машиностроительные, металлообрабатывающие заводы, годами чудом избегавшие закрытия, теперь загружены заказами на полную катушку и испытывают дефицит кадров для работы в круглосуточном режиме. Но и вывод капитала из России в уходящем году производился в циклопических (учитывая размер экономики) масштабах при полном попустительстве финансовых властей.

Удары по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре начались поздно, но все-таки начались. В какой-то момент это неизбежно отразится на боеспособности ВСУ. Переход с электровозов на тепловозы на железной дороге уже сказывается на перевозках украинских военнослужащих, техники и боеприпасов. Однако полноценные результаты будут видны только в 2023 году (при условии, что атаки на инфраструктуру не прекратятся).

К новому акту войны готовятся и в Польше. Польское военное руководство объявило о мобилизации 200 тысяч человек на военные «сборы» в 2023 году. Реакция польского общества чем-то похожа на события в РФ – длинные караваны автомобилей в сторону Германии.

Сама по себе армия Варшавы 115 тысяч человек, из которых собственно сухопутные войска 70 тысяч. Есть еще 35 тысяч в территориальной обороне. Чтобы призывать 200 тысяч дополнительно, требуются очень серьезные политические обоснования. Все указывает на то, что Польша четко настроена на участие в разделе Украины.

Слабое место польских вооруженных сил в отсутствии боевого опыта. Поэтому сейчас польские подразделения активно направляются в состав ВСУ. Что это именно регулярная армия, а не наемники, определяется по однотипному вооружению. Наемники никогда до такой степени единообразно не вооружены. К тому же погибших в боях на Украине поляков дома хоронят со всеми положенными воинскими ритуалами.

Москва не ответила ни за подорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», на за удары по аэродромам стратегической авиации в Энгельсе и Дягилево. Вообще-то в российской военной доктрине прописано, что нападение на объекты стратегической ядерной триады – это повод для начала войны. Однако в реальности Кремль никакой политической решимости не продемонстрировал, поэтому весь данный букет долгов переходит на баланс 2023-го года.

Привычка опаздывать с необходимыми, но заведомо непопулярными политическими решениями очень хорошо проявилась с частичной мобилизацией. Верховная власть до последнего момента пыталась обойтись добровольцами и привлечением уголовников в ряды ЧВК «Вагнер», но дефицит пехоты все равно заставил Кремль поступить так, как того требовала логика войны.

В этом одна из положительных черт 2022-го года для России: политическое руководство действует с запозданием, зато в правильном направлении. Бардак при частичной мобилизации был преодолен всего за пару месяцев, что для современной российской государственности вполне нормальный результат. И пусть в уходящем году Кремль ни одного стратегического начинания не довел до конца, Высшая школа экономики не закрыта, а Ельцин-центр не перепрофилирован, но ростки здравой политики однозначно есть.

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