В каких отраслях хотят работать казахстанцы?

Лучшие работодатели РК: в каких отраслях и компаниях хотят работать казахстанцы?

Традиционно деятельность и роль крупных компаний в РК оценивали по их вкладу в бюджет посредством тех же налоговых отчислений и прочих платежей. Однако в условиях перехода государства на принципы устойчивого развития и приверженности ЦУР ООН современным критерием оценки всё чаще становится соблюдение ESG. ESG (Environmental, Social, Governance) — это экологические, социальные и управленческие факторы оценки устойчивости и влияния компании на общество.

В текущем обзоре детально остановимся на корпоративном управлении. Главная цель ESG в целом и управленческого критерия в частности — обеспечение высокого качества жизни людей в долгосрочной перспективе.

В Казахстане крупные компании также взяли курс на приверженность принципам ESG. В сфере непосредственно корпоративного управления одним из показателей оценки является привлекательность компании на рынке труда.

Этот критерий важен как на макроуровне, так и непосредственно для каждого казахстанца. Сегодня, согласно исследованию бренда работодателя от ANCOR, 50% кандидатов заявляют, что не стали бы работать в компании с плохой репутацией даже при более высокой зарплате, и сразу 90% респондентов согласны с тем, что соответствие личных ценностей культуре компании является ключевым фактором их удовлетворённости работой.

В рамках исследования был составлен рейтинг самых привлекательных работодателей в Казахстане в 2021 году. Были изучены 150 крупнейших компаний в стране.

Лидером рейтинга самых привлекательных работодателей в РК стала нефтяная компания «Тенгизшевройл» (ТШО). Годом ранее компания также лидировала, что говорит об устойчивости этой динамики. ТШО показала высокие результаты по таким критериям, как достойная оплата труда, финансовая стабильность, возможности карьерного роста, гарантии занятости, хорошая репутация и социальная ответственность.

На втором месте расположилась ещё одна нефтяная компания — «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). Замыкает топ-3 самых привлекательных работодателей Air Astana.

В целом в топовую десятку вошли такие компании, как «КазМунайГаз», «СНПС-АктобеМунайГаз», KAZ Minerals, «Казатомпром», LVMH, «Евразийская Группа» (ERG) и Mars.

Самыми привлекательными отраслями стали нефть и газ, металлургия и горнорудная промышленность, транспорт и логистика, телекоммуникации, а также розничная торговля (мода и красота).

Лидерство топовых компаний неслучайно: все они уделяют корпоративному управлению и развитию персонала особое внимание.

«Тенгизшевройл» (ТШО):

• Кадровая стратегия ТШО заключается в инвестировании в работников для развития и расширения возможностей высококвалифицированного персонала. Для повышения индивидуальной и командной эффективности компания внедряет программы обучения и развития.

• Безопасность персонала — наивысший приоритет для компании. Все сотрудники и подрядчики ТШО проходят обязательное обучение технике безопасности.

• Для развития технических и профессиональных компетенций успешно используется программа ТШО Horizons. Кроме того, развитие вспомогательных навыков включено в специальные программы, отвечающие потребностям конкретных отделов, сочетающих техническое обучение, наставничество и оценку компетентности. Также в рамках плана по расширению цифровых возможностей компании действует совместная программа «Шеврон» и ТШО, заключающаяся в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (МТИ) и Университетом Райса по созданию годичных магистерских программ с фокусом на проектирование, управление и цифровые технологии.

• ТШО инвестирует в образование сотрудников, оказывая финансовую помощь в получении магистерской и докторской программ образования. В целом с 2008 года ТШО инвестировала в развитие сотрудников в РК более 89 млн долл. США.

• Практикуется стратегия удержания талантов. К примеру, в соответствии с законодательством РК ТШО осуществляет обязательное страхование работников. Добровольное медицинское страхование сотрудников ТШО в Казахстане и членов их семей обеспечивается страховыми компаниями. В целях пропаганды здорового образа жизни все работники ТШО имеют возможность пользоваться услугами фитнес-центров, стоимость которых компенсируется компанией. Кроме того, ТШО реализует программу признания заслуг и поощрения, которая нацелена на стимулирование положительного поведения, выражение признательности за значительные результаты, достигнутые сотрудниками и способствующие успеху компании.

В свою очередь, в «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» применяются такие способы развития персонала, как передача опыта материнских компаний, организация необходимого профессионального обучения с привлечением образовательных учреждений — как местных, так и международных, — и прочее.

Подобный подход крупных работодателей к корпоративному управлению сегодня повышает конкурентоспособность Казахстана в целом и обеспечивает большой потенциал для развития человеческого капитала страны.