«Превращаясь во второго «елбасы». Противоречия, обещания и угрозы в риторике Токаева». «Почти ничего не изменилось в Казахстане спустя год после кровавого января». «Каких привилегий лишится Назарбаев после отмены закона о Елбасы»

Сетевой Казахстан 12 января 2023г.

AZATTYQ . ORG . Петр ТРОЦЕНКО – ««Превращаясь во второго «елбасы»». Противоречия, обещания и угрозы в риторике Токаева» — Как в дни Январских событий в заявлениях Акорды появились, а затем исчезли «20 тысяч террористов», отчего выходившие на митинги казахстанцы превратились в устах президента в «горе-активистов» и почему теперь Касым-Жомарт ТОКАЕВ призывает подчинённых не реагировать на «диванных экспертов»? Азаттык проанализировал с политологом Шалкаром НУРСЕИТОВЫМ коммуникации и риторику Токаева в 2022-м, когда действующий президент усилил свои позиции.

«В ожидании второй мобилизации. Как осваиваются релоканты и случится ли новый приток россиян в Казахстан?» — В конце сентября 2022 года в Казахстан хлынули россияне. Тысячи людей, преимущественно мужчины, бежали от объявленной в их стране так называемой частичной мобилизации на войну в Украине. Многие с наспех собранными рюкзаками наперевес выстаивали километровые очереди на границе, чтобы попасть в малоизвестный для них Казахстан. По последним официальным данным, чуть менее трети из почти миллиона приехавших всё ещё остаются в стране. Каковы их намерения? Какие возможности и риски это несёт Казахстану? Чего стоит ждать в случае новых волн миграции? Азаттык задавал эти вопросы самим релокантам.

TIME . KZ . «Данияр АШИМБАЕВ: Год будет интересным, но сложным» — Новый политический сезон в Казахстане стартовал с кадровых перестановок в правительстве. 4 января четыре министра лишились своих портфелей. Это министр просвещения Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек УСКЕНБАЕВ и министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали БРЕКЕШЕВ. Несложно подсчитать, что с учетом снятого 30 декабря прошлого года министра юстиции Каната МУСИНА кабмин обновился фактически на четверть. Что стало причиной “министропада” и каким будет наступивший год для Казахстана? Об этом наш корреспондент побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

«Отступать некуда, позади Нура!» — Житель села в Алматинской области подал в суд на акимат Алматы и требует, чтобы в его село запустили автобус. Судьи встали на сторону мужчины. Но автобусы так и не ходят.

QMONITOR . KZ . «Вместо старой элиты – новая» — 2022 год вошел особой строкой в политическую историю суверенного Казахстана. В первую очередь из-за трагических событий Кантара. По устоявшейся традиции мы попросили подвести его итоги политолога Максима КАЗНАЧЕЕВА… В целом, возможности для смягчения социального напряжения у власти будут на протяжении всего 2023 года. Мы вернемся к старой формуле: «социал-популистские инициативы власти в обмен на политическую лояльность населения», которая работала в «нулевые» годы.

«Сюрпризы будут! Каких социально-экономических перемен нам ждать в этом году?» — Делать социально-экономические прогнозы, когда жизнь испытывает нас событиями, о которых ранее и подумать было страшно, — задача весьма сложная. Тем не менее, мы решили не изменять традиции Qmonitor и попросили экспертов поделиться своими соображениями насчёт грядущих тенденций. А именно: что будет с тенге? Стоит ли ждать новых волн роста цен на продукты питания и товары первой необходимости? Возможны ли существенные сдвиги на рынке недвижимости и рынке труда? И вообще, к каким сюрпризам, приятным и неприятным,казахстанцам стоит быть готовыми?

VLAST . KZ . «Почти ничего не изменилось в Казахстане спустя год после кровавого января» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ не выполнил требования граждан о создании более справедливого общества, в котором правящий класс больше не монополизировал бы богатство и власть, что безнаказанно происходило в период 30-летнего правления бывшего президента Нурсултана Назарбаева. На самом деле, за прошедший с момента Қанды Қаңтар год, обещанные Токаевым реформы не оправдали ожиданий. В некоторых случаях они и вовсе оказались контрпродуктивными.

NOMAD.SU . «Каких привилегий лишится Назарбаев после отмены закона о Елбасы» — Теперь же первый президент не имеет права обращаться к парламенту и правительству, но имеет право присутствовать на заседаниях и того и другого. «Также предусматривалось, что первый президент обладает неприкосновенностью, но эта норма остается в Конституции и Конституционном законе «О президенте РК» в отношении действующего и бывших президентов. То же самое касается обеспечения, обслуживания и охраны президента и бывших президентов и их семей. Нужно помнить, что, согласно Конституции и закона «О президенте», экс-президент, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на них преследуется по закону. Экс-президент не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства, за исключением случаев совершения государственной измены«, — сообщил Данияр АШИМБАЕВ.

CARAVAN . KZ . «Штрафы в 345 тысяч тенге наших министров не пугают. Можно «косячить» дальше?» — Первой масла в огонь плеснула в июне прошлого года глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (сегодня это Высшая аудиторская палата РК) Наталья ГОДУНОВА. Она просто и жестко разгромила работу правительства, которое, по ее мнению, «непрофессионально начало реализовывать 10 национальных проектов. Их обеспечивали приоритетным бюджетным финансированием, но в итоге 43 % оказались недофинансированными». То есть деньги вдули куда-то не туда? А куда?.. Еще г-жа Годунова предложила ужесточить ответственность первых руководителей госорганов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. В том числе «за недостижение экономического эффекта».

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Вопросы на ответы» — И действительно, первые дни кроличьего года дают о себе знать не столько жизнерадостной редкозубой ухмылкой пушистого и плодовитого травоядного, сколько зловещим оскалом усатого-полосатого хищника. В самом деле, инфляция не сбавляет оборотов, игнорируя обещания кабминовских мужей привести ее в чувства «накануне праздников», температуры в домах Риддера, Костаная и даже вроде бы возвращенного с холода Экибастуза то остывают, то теплеют до смешных для наших северов 17-19 градусов, а снег, свалившийся на головы алматинцев, как всегда, неожиданно для коммунальщиков, привычно сгребается к тротуарам, превращая оные в полосу препятствий для пешеходов…

KURSIV MEDIA . «McDonald’s не покинул бы Казахстан, будь в стране конкурентоспособное мясное животноводство» — История McDonald’s в Казахстане завершается спустя семь лет после старта. Разрыв американской компании с Россией привел к прекращению сотрудничества казахстанского «мака» с российскими поставщиками. Казахстанские поставщики заменить россиян оказались не готовы. Переговоры о входе бренда McDonald’s на казахстанский рынок, как рассказали «Курсиву» источники в ресторанном бизнесе, заняли почти два десятилетия. Ушла сеть из Казахстана за несколько дней.

FORBES . KZ . «Сергей Коньков, Tele2 – о многомиллиардной покупке частот для 5G, конкуренции и монополии» — В декабре 2022 года в Казахстане прошел первый аукцион на радиочастотный спектр для 5G: полосы 3600-3700 МГц и 3700-3800 МГц продали на электронной площадке консорциуму «Кселл» и Tele2. Общая стоимость двух лотов – 156,07 млрд тенге. Победители торгов должны будут в течение пяти лет активировать более 7 тыс. базовых станций по Казахстану и по расчетам профильного министерства затратить на это 164 млрд тенге. Насколько обоснована стоимость частот, как Tele2 и «Кселл» будут делить полосы и сеть, и нужна ли Казахстану мобильная связь пятого поколения – эти вопросы обозреватель Forbes.kz задала генеральному директору ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) Сергею КОНЬКОВУ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему и зачем биографии великих казахов создают россияне?» — Опубликованная вчера первая часть интервью с филологом Зауре БАТАЕВОЙ вызвала бурную реакцию у читателей. Нашлись как сторонники, так и ярые противники выдвинутой ею версии: «Слова назидания» Абая несут в себе отпечатки фальшивки и плагиата. Сегодня мы публикуем вторую часть интервью с ней, где Зауре утверждает, что традиционная коллаборация между пропагандистами двух стран (Казахстаном и Россией) продолжается, и официальная академия наук Казахстана пока не намерена менять статус-кво — Группа академиков и писателей, считающих себя экспертами в истории «Абая» и Алихана Букейханова, устроили настоящую истерику, посылая на мою голову проклятия и оскорбления.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Если бы я решил создать партию…» — Участие в предстоящих выборах в Мажилис я бы точно не стал делать своим приоритетом. Для новой партии это явно преждевременная цель. Равно как и не стал бы концентрироваться на вербовке и рекрутировании сторонников. По одной простой причине, вряд ли можно найти сторонников партии с пока еще малоизвестными целями… Я бы поставил главной целью формирование армии единомышленников. Для этих целей главным вектором деятельности партии я бы сделал просветительскую работу в массах, разъяснение видения партии по основным вопросам развития государства, изучение социального запроса, внедрение в массах новой политической культуры и системы ценностей.

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