Казахстан стал ведущим «поставщиком абитуриентов» в образовательной миграции ЕАЭС

Образовательная миграция в ЕАЭС. 2017–2022

Аналитики Евразийской экономической комиссии оценили вклад каждой страны-участницы ЕАЭС в образовательную миграцию внутри союза. Судя по цифрам ЕЭК, Казахстан получил статус главного «поставщика студентов». Доля страны в общем «экспорте» учащихся составила 65%.

Большинство казахстанских выпускников, предпочётших учиться в других странах ЕАЭС, остановили свой выбор на России.

Среди остальных стран союза заметные доли в «экспорте» учащихся занимают Беларусь (12,1%) и Кыргызстан (10,8%).

Тем временем главным «импортёром» абитуриентов из ЕАЭС выступает Россия. В вузах этой страны учатся 88,5% от общей доли студентов-мигрантов из Евразийского союза.

Заметим: последние четыре года численность казахстанских студентов, выбирающих российские вузы, уменьшается. Если в 2018-2019 годах в российских университетах и колледжах числились 65,7 тыс. выпускников казахстанских школ, то в текущем учебном году — 61,04 тыс. человек (минус 7%).

Много это или мало? Если сравнить с общим количеством казахстанцев, обучающихся в отечественных вузах, выходит, что доля уехавших на учёбу в Россию составляет 10,3%.

В целом сальдо образовательной миграции в Казахстане остаётся отрицательным. По данным ЕЭК, в вузах и колледжах страны учатся 32,4 тыс. иностранных студентов. Это почти в два раза меньше, чем численность казахстанских студентов, обучающихся в России.

Для Казахстана главными «поставщиками абитуриентов» являются страны, не входящие в ЕАЭС. Судя по данным ЕЭК, в текущем году в Казахстане обучаются только 3,5 тыс. человек из стран Евразийского экономического союза и 28,9 тыс. студентов из других государств мира.

На первом месте среди стран — лидеров по «экспорту» учащихся в РК стоит Узбекистан. Из этой соседней республики в Казахстан приехали 15,6 тыс. абитуриентов.

На втором месте Индия, откуда университеты и колледжи нашей страны приняли 6 тыс. студентов.

Тройку «импортёров» замыкает Россия, откуда приехали 2,5 тыс. учащихся.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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