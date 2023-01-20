«Предстоящие парламентские выборы пройдут в условиях новой политической конкуренции». «Вассал Москвы» или вторая «Антироссия»? О полярных оценках казахстанцами политики руководства РК». «Почему Тасмагамбетова назначили главой военного альянса?»

Сетевой Казахстан 20 января 2023г.

365 INFO . KZ . «Политолог о предстоящих выборах: «Конкуренция будет достаточно высокая»» — Политолог, руководитель «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат КАЛИЕВ уверен, что весенняя предвыборная кампания будет насыщенной и интересной. Предстоящие парламентские выборы и выборы в маслихаты пройдут в условиях новой политической конкуренции. Партийное поле страны представлено семью участниками. Это парламентские партии Аманат, НПК и Акжол. Партии, имеющие электоральный опыт, однако не проходившие в парламент – Ауыл и ОСДП. А также новозарегистрированные партии – Байтак и Республика. Таким образом, в предстоящей электоральной кампании можно ожидать активной борьбы политических партий за голоса избирателей.

QMONITOR . KZ . ««Вассал Москвы» или вторая «Антироссия»? О полярных оценках казахстанцами политики руководства РК» — В последнее время многие казахские националисты, особенно радикального толка, и часть оппозиции обвиняют президента страны Касым-Жомарта Токаева в том, что он якобы проводит пророссийскую политику. Их же оппоненты, напротив, уверены, что глава государства придерживается антироссийского курса, и Казахстан вот-вот превратится в проект «Антироссия 2.0». И такая амбивалентность демонстрирует очевидную тенденцию к усилению, что не может не вызывать вопросов. Их мы и адресовали экспертам. Чем вызваны столь полярные оценки? Какая из них ближе к истине? Можно ли вообще говорить о том, что политика казахстанской власти в лице президента страны является пророссийской или антироссийской?

IA — CENTR . RU . «Аксакал в ОДКБ: почему Тасмагамбетова назначили главой военного альянса?» — После трехлетнего ожидания тяжеловес казахстанской политики Имангали #Тасмагамбетов получил новую должность и возглавил Организацию Договора о коллективной безопасности (#ОДКБ). Решение выдвинуть одного из влиятельнейших политиков #Казахстан’а на подобный пост стало результатом серии договоренностей и компромиссов… Выхода Тасмагамбетова в публичное поле, наверное, ждали все. Сейчас ему 66 лет, и новый пост стал подарком ко дню рождения.

EXCLUSIVE . KZ . «Динмухамед Кунаев подготовил Казахстан к независимости» — Динмухамед КУНАВ шутил, что родился при капитализме, всю свою сознательную жизнь строил социализм, а вот конец жизни по иронии судьбы опять проходит при капитализме… Сын его младшего брата – Эльдар Кунаев, который находился рядом с дядей в последние годы жизни, утверждает, что тот никогда не был ортодоксальным коммунистом, более того – был руководителем почти современной формации.

TURANPRESS . KZ . «Роста тарифов не избежать» — Модернизацию и ремонт коммунальных систем проведут за счет населения. В некоторых регионах цены на услуги монополистов уже повышаются. Перед новым годом в правительстве однозначно дали понять, что все просчеты в политике распределения ресурсов в коммунальной энергетике будут исправляться старым проверенным способом. Череда крупных аварий на объектах убедительно показала: существующий уровень финансирования коммуналка не вытягивает.

CARAVAN . KZ . ««Мы устали, что казахов считают лентяями»: в Казахстане появилось «Движение экономического национализма»» — В Казахстане появился зародыш новой партии предпринимателей. Почему зародыш? Потому что предприниматели пока сами не знают, к чему приведет их желание работать честно и на пользу стране. Значит, они не знают, чем они располагают и готовы ли стать политической партией. Все их цели пока остаются лозунгами. В Алматы группа предпринимателей подписала учредительный договор о создании Движения экономического национализма «Qazaqstanda Jasalğan». В объединение, по словам бизнсменов, входит порядка 100 компаний, в которых работает более 100 тысяч человек.

TENGRINEWS . KZ . ««60 часов в месяц тратим на пробки». Как алматинцы предлагают разгрузить трафик» — Алматы у многих ассоциируется с горами, яблоками, а еще со смогом и километровыми пробками. В часы пик водители между собой успевают обмениваться шутками, а кто-то даже умудряется во время простоя забежать в ближайший магазин за бутылкой воды. Корреспонденты вышли на улицы мегаполиса и спросили у тех, кто проживает в городе, как они добираются от дома до работы, сколько времени тратят на это и, главное, что, на их взгляд, делать с проблемой, ставшей уже обыденностью.

FORBES . KZ . «Попытки закрыть рот: как запугивают журналистов в «новом Казахстане»» — Сайты СМИ подвергают DDoS-атакам, в офисах редакций разбивают окна и двери, журналистам сжигают автомобили, присылают свиные головы и надгробные камни, заливают монтажной пеной входные двери квартиры… В конце декабря 2022 года и в январе 2023-го эпизоды идут один за другим. Что происходит со свободой слова в «новом Казахстане»?.. Журналист Вадим БОРЕЙКО связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. «Также в показаниях я написал о своем предположении, что последние акции устрашения журналистов Динары Егеубаевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнар Бажкеновой, Самал Ибраевой и меня, возможно, координируются из одного центра», — написал он.

LITER . KZ . ««Нас загнали в болото»: как живут погорельцы из Костанайской области» — Почти пять месяцев прошло с момента крупнейшего пожара в Костанайской области. Пожар разразился в нескольких поселках, тушили его не один день. Больше всех пострадали жители села Аманкарагай, там огонь уничтожил 89 домов. Погорельцам помогали всей страной. Государство быстро отстроило им новые дома в поселке Аулиеколь, и уже в ноябре они смогли переехать. Но сейчас жильцы новых жилищ жалуются – качество домов, по их словам, оставляет желать лучшего, а почва, на которой их построили, вовсе непригодна для жизни. Кроме того, погорельцев интересует, куда же пойдут деньги, оставшиеся в фонде «Қайрымдылық KZ», который создавали специально для них. Сейчас там осталось более 300 миллионов тенге.

ZAKON . KZ . «Потолок ледяной: как Казахстан пережил минувшие морозы» — В начале января сильные холода пришли практически на всю территорию Казахстана. Морозы выявили целый ряд проблем – от коммунальной сферы до общественного транспорта. О том, как с природной стихией справлялись в разных областях страны, рассказывают корреспонденты…

KURSIV . KZ . «В Астане и Алматы наблюдается рекордный спрос на офисы» — У владельцев бизнес-центров почти нет свободных офисных площадей, даже несмотря на то, что за 2022 год ставки аренды выросли на 20–30%. Офисный рынок Казахстана ожил после двух лет затишья. Возвращение работников в офисы после пандемии и релокация в РК зарубежных компаний привели к резкому снижению вакантности в бизнес-центрах (БЦ). А рост спроса и рекордная инфляция, в свою очередь, спровоцировали повышение ставок аренды как в Алматы, так и в Астане. Но, если в столице офисное предложение расширяется и конкуренция позволяет сдерживать рост цен, то в Алматы ввод единичных объектов не устраняет дефицита офисного предложения.

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