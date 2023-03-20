«23 марта для мусульман всего мира начнется священный месяц Рамазан». «Наурыз: больше народный праздник, чем религиозный». «Предварительная оценка выборов 19 марта». «Виды на премьера». «Почему новая оппозиция в Казахстане столь же никчемна, как и старая?»

Сетевой Казахстан 20 марта 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . «Наурыз: больше народный праздник, чем религиозный» — Наурыз празднуют только те народы, чьи корни уходят в зороастризм – древнюю религию, которую до принятия ислама исповедовали в Иране и в Центральной Азии. Арабы этот праздник не отмечают.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Предварительная оценка выборов 19 марта» — Подробный разбор полетов можно будет сделать после предварительных официальных данных и итогов по одномандатным округам, то полуночные экзит-пулы традиционно схожи с официальными данными. Что мы пока видим?»Аманат» одержал трудную победу. Если сравнивать с «Нур Отаном», то это, конечно, проседание. Но — партия шла под новым названием, с новым руководством и сильно обновленным кандидатским корпусом и без тезиса о «партии президента». С этой точки зрения «Аманат» — безусловный победитель. В Мажилис проходят «Ауыл», «Республика», «Ак Жол» и вроде НПК с ОСДП. «Байтак» пролетает. О причинах роста популярности «Ауыла» я уже писал. Если коротко — «мягкая» форма протеста, поддержка местных элит и ностальгическое голосование внутренних мигрантов.

KAPITAL . KZ . «В Мажилис Парламента проходят шесть партий — exit poll» — Айгерим Ергенболаткызы, представитель Института евразийской интеграции, представила результаты exit poll. По ее словам, на выборах 19 марта 2023 года Институт евразийской интеграции провел опрос граждан на избирательных участках Exit pool в 17 областях Казахстана, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 123 – в городах, 75 – в селах.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Виды на премьера» — Согласно ст. 70 конституции правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом, т.е. после подведения окончательных итогов и регистрации депутатов. Это будет, понятно, не 20 марта, а скорее всего уже после праздников. И вопрос, кто займёт пост премьера — по мере завершения выборного процесса — становится все более ключевым. Нынешнее правительство, как видно, оценивает свою работу очень высоко и явно не против переназначиться. Вместе с тем, премьер Алихан СМАИЛОВ не слишком популярен. Экономические достижения правительства крайне сомнительны и смена премьера и части правительства вполне вписывается в процесс обновления, анонсированный главой государства… Так что основными претендентами являются все-таки Смаилов (удобен как громоотвод, да и ожиданий от улучшения работы правительства при смене главы все равно особых нет), Скляр и Кошанов. Посмотрим, какое решение примет глава государства.

IA — CENTR . RU . «Мурат Телибеков: что позволено в Европе, для нас недопустимо» — 23 марта для мусульман всего мира начнется священный месяц Рамазан. Что можно делать и что нельзя в священные дни Рамазана? Как ислам относится к коррупции? Кто более угоден Аллаху – мусульманин, берущий взятки, или безгрешный атеист? Об этом и многом другом Ia-centr.ru побеседовал с мусульманским общественным деятелем Казахстана Муратом ТЕЛИБЕКОВЫМ — В то же время секс-меньшинства не вправе навязывать окружающим свои ценности. Каждое общество вырабатывает свой взгляд на эту проблему. Здесь нет универсальных правил, рецептов. То, что позволено в Европе, недопустимо в мусульманском мире… Как бы парадоксально это ни звучало, но невежество и мракобесие сопутствуют не только религиозным фанатикам. Носителями этих качеств могут быть и светские люди, весьма далекие от религии. Исламский мир – это не просто другая культура. Это иная цивилизация.

AZATTYQ . ORG . ««Старые все, назарбаевские!» Как в Алматы (не)голосовали 19 марта» — 19 марта был бы для алматинцев обычным выходным днем, если бы не плакаты, напоминавшие о том, что в стране проходят парламентские выборы. Большинство горожан, как стало известно позже, действительно решили провести этот день как обычный выходной – самый большой город страны традиционно показал самую низкую явку избирателей – около 26 процентов. Как прошел день выборов в Алматы – в репортаже Азаттыка.

TIME . KZ . «Чем «большое спасибо» от «спасибо большое» отличается» — Выборы показали, кто из чиновников «жаворонок» и его активность приходит на первую половину дня, а кто «сова». Ближе к полудню на участки стали потихоньку стягиваться многие министры. Министр экологии и природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА проголосовала в здании «Астана Опера». Она была в образе свободного художника: распустила волосы, надела голубой берет, игриво скошенный набок и длинный шарф — Я буду очень рада и скажу «Большое спасибо». Если скажут «спасибо большое», я так же поблагодарю, — гипервежливо комментировала она нависшую над членами правительства отставку.

QMONITOR . KZ . «Феерия политических фриков. Почему новая оппозиция в Казахстане столь же никчемна, как и старая?» — Начавшийся осенью прошлого года президентскими выборами и завершающийся сейчас выборами в мажилис электоральный цикл наглядно продемонстрировал полную несостоятельность в качестве политических акторов фигур, претендующих на роль лидеров протестных настроений. И это еще мягко сказано. За последние годы на оппозиционном поле взрос исключительно неликвид, в принципе не способный претендовать на роль реальной политической силы.

«Нужно ли Казахстану отказываться от русской литературы?» — Ещё задолго до февраля прошлого года некоторая часть нашего общества, особенно его национал-популистский сегмент, стала призывать к частичному или даже полному отказу от преподавания русской литературы в общеобразовательных учреждениях. А после того, как РФ затеяла так называемую специальную военную операции на территории Украины, подобных призывов стало еще больше, причём к ним массово начали присоединяться и те, кто называет себя либералами. Но виноваты ли Достоевский и Чехов в том, что они родились на территории России, писали на русском языке, достаточное ли это основание для того, чтобы отказываться от чтения и изучения их произведений? И вообще, насколько справедливы хоть какие-то «санкции» к ним в контексте российско-украинского конфликта?

ZAKON . KZ . «Кто работает, тот есть: как изменит жизнь казахстанцев Социальный кодекс» — Майдан СУЛЕЙМЕНОВ, выдающийся юрист, один из авторов Гражданского кодекса РК, назвал его «Потребительской Конституцией». Продолжая аналогию, уместно именовать Социальный кодекс «Конституцией слабых». Или, выражаясь деликатнее, слабой стороны, сообщает Zakon.kz. Сенат Парламента РК принял Социальный кодекс РК – новый системный правовой документ – сначала в первом, а затем и втором чтении.

LITER . KZ . «Из городского жителя в мясного короля: как казахстанец ушел жить в степь» — По специальности юрист-международник, а в душе — сельхозпроизводитель. Такое описание хорошо подходит для Жанибека КЕЖЕБАЕВА, который, несмотря на то, что родился и вырос в городе, стал фермером-коневодом. О том, как он решился уйти в животноводство, преодолел текучесть кадров, строил городские туалеты в степи и с какими проблемами в «мясной» сфере сталкивается каждый день, фермер рассказал корреспонденту…

FORBES . KZ . «Креветка из Байсерке: почему в Казахстане всё выгоднее выращивать морепродукты» — Креветки – один из самых популярных морских деликатесов в мире. Ежегодно человечество потребляет миллионы тонн креветок. В Казахстане нишу решили занять три алматинских предпринимателя… В 2015 году они начали строительство первой крупной в стране креветочной фермы под Алматы. Однако ввиду возникавших трудностей завершить строительство и наладить производство удалось только в 2020–2021 годах, а получить первую партию королевских креветок – в середине прошлого года. Сегодня ежемесячно компания Krevetka.kz производит по меньшей мере 2 тонны продукции, а мощность аквафермы составляет 45 тонн в год. Предприниматели не намерены останавливаться на текущих объемах…

«Эрнар Курмашев: как киноиндустрия Казахстана стала зарабатывать» — 16 марта, состоялась премьера третьей части детской комедии «Каникулы off-line». По сюжету, городских детей отправляют а аульный этнолагерь, где учат жить без смартфонов и планшетов. Первые две серии оказались успешными, и продюсер фильма Эрнар Курмашев уже думает построить вокруг «Каникул» киновселенную. Не рано ли замахиваться на лавры Голливуда и какое будущее в целом ждет казахстанский кинематограф? Свое видение Курмашев представил в интервью Forbes.kz.

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