«Прошедшие 19 марта т.г. в Казахстане досрочные парламентские и местные выборы ознаменовались положительными и отрицательными моментами». «Почему избиратели не хотят идти на выборы?». «Пообещать и не выполнить – лозунг чиновников»

Сетевой Казахстан 3 апреля 2023г.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Выборы-2023: уроки для основных участников» — Прошедшие 19 марта т.г. в Казахстане досрочные парламентские и местные выборы ознаменовались положительными и отрицательными моментами. К первым следует отнести уход от сформированного и искусственно поддерживаемого с 2012 года трехпартийного состава депутатского корпуса Мажилиса Парламента. Теперь в его новом созыве представлены 6 политических партий, включая «Ауыл», ОСДП и «Respublica». К тому же после длительного перерыва здесь также будут работать беспартийные депутаты. В том числе давний оппонент властей, издатель газеты «Общественная позиция» («ДАТ») Ермурат Бапи и тоже отличающийся активной гражданской позицией адвокат Абзал Куспан.

VECHER . KZ . «Эксперт высказалась об активности казахстанцев в день выборов» — Социолог Гульмира ИЛЕУОВА объяснила, почему явка на последних выборах могла быть еще ниже — Почему избиратели не хотят идти на выборы? Основные причины отказа от участия в выборах не меняются от опроса к опросу. Почти половина из тех (44,2%), кто не пойдет на выборы, считают, что результаты голосования известны заранее, и от их участия ничего не зависит. Треть индифферентна по отношению к кандидатам. Еще 16,2% выборное воскресенье проводят в соответствии с личными планами. Также добавим, что важное влияние на явку имеет и то, что значительной части казахстанского электората присуще дисциплинарное голосование, то есть эти избиратели ходят на выборы потому, что «так надо», «так принято». И этот дисциплинированный и ответственный электорат уже в возрасте, можно сказать, «уходящая натура».

QMONITOR . KZ . «Царская воля. Как казахам дали избирательное право, но потом отобрали» — В прошлой статье QMonitor мы рассказали о том, как проходили выборы в 1-ю Государственную думу Российской империи в четырёх областях Степного генерал-губернаторства – Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской. Сегодня речь пойдёт о следующей избирательной кампании, в ходе которой формировался состав российского парламента уже 2-го созыва. При этом акцент будет сделан на другой край – Туркестанский, где казахи тоже составляли значительную часть населения.

DW.COM. «Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну» — Как Астана относится к войне в Украине? Почему казахстанские власти не ввели санкции против России? Пытается ли Казахстан, ужесточив правила въезда в страну, снизить поток людей, приезжающих из РФ? Как относятся в Астане к предъявлению президенту РФ Путину ордера на арест Международным уголовным судом в Гааге и планируют развивать отношения с Москвой? Как Казахстану удается сохранять хорошие отношения с РФ, Китаем и Европой одновременно? Об этих и других темах DW поговорила с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом ВАСИЛЕНКО, который находился в Берлине с официальным визитом.

TENGRINEWS . KZ . «Функции органов РАГС передадут в ЦОНы: что изменится для казахстанцев» — В прошлом году казахстанские органы РАГС (регистрация актов гражданского состояния) отметили 100-летний юбилей. В советское время ЗАГСы (так они назывались ранее) относились к органам милиции. С 2003 года они были в ведении департаментов юстиции. С 2015 года органы РАГС находятся в подчинении у местных исполнительных органов, то есть акиматов. Реформы не стоят на месте, и вот работникам органов РАГС объявили, что с 1 июля 2023 года их функции передадут в ЦОНы (НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»).

FORBES . KZ . «Три «всадника апокалипсиса» для зернопереработчиков Казахстана» — По данным Бюро национальной статистики РК, в сегменте хлебобулочных изделий и круп за 2022 год наблюдался резкий скачок цен — на 33,6%. Вызван он ростом стоимости ингредиентов, используемых в производстве. Хлеб в стране за год в среднем подорожал на 25%, а годовые темпы роста цен на макаронные изделия и вовсе побили все рекорды, составив 43,3%. Как объяснил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан ТАЛГАТБЕК в интервью для этого было несколько причин.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Пообещать и не выполнить – лозунг чиновников»: как льготное автокредитование оказалось фикцией» — Аттракцион неслыханной «щедрости» от фонда развития промышленности в этом месяце отменился. Хотя чиновники чуть ли не клялись открывать прием заявок на льготное автокредитование каждый месяц. При этом предоставить ожидающему народу хоть какое-то объяснение они не удосужились, решили действовать по традиции – то бишь отмалчиваться. Почему же их обещания оказались пустым звуком – заемщики не возвращают деньги или платформа снова оказалась не готова к «голодным играм»…

TIME . KZ . «Столичное обезвоживание» — Из-за отвратительного водоснабжения — слабого напора воды в трубах и кранах, а порой и полного ее отсутствия на верхних этажах многоквартирных домов — жители Астаны страдают уже как минимум год. И, похоже, их терпение вот-вот лопнет. Люди намерены буквально завалить своими жалобами и требованиями “Астана Су Арнасы” и суды.

«Давка на заправках» — В связи с остановкой на плановый ремонт нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте вполне ожидаемо возник острый дефицит дизельного топлива. Одними из первых его ощутили строительные компании. Их техника может со дня на день остановиться из-за невозможности заправить баки, а сроки строительства объектов затянуться.

LITER . KZ . «Накопить на жилье и не умереть: почему Казахстану стоит отказаться от льготных ипотек» — Сейчас застройщики объявляют очень много программ совместно с банками. Это забирает определенный контингент покупателей от вторичного жилья, но это не критично. Отток на первичку в регионах не влияет на стоимость жилья, на цену влияет малое количество льготных ипотек — ипотечное кредитование стало дорогим. Кроме того, удорожание потребительских товаров не оставляет людям возможности платить ипотечные взносы, — добавил Александр ПАК. Эксперт считает, что в льготных ипотеках Отбасы банка очень много ограничений. — Но, как гражданин, я считаю, что ипотечное льготное кредитование нужно прекращать. Нужно повышать уровень жизни, а не развивать льготное кредитование, которое ни к чему хорошему не приведет.

NOVGAZ . COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор, генеральный директор «Новой газеты- Казахстан» — «Совершеннолетие» — 18 лет «Новой газете — Казахстан», которая даже теперь сохраняет дух легендарной редакции. После того, как мне пришлось расстаться с «Комсомольской правдой», региональный выпуск которой я почти десять лет издавал в Казахстане, то стал подумывать об аналогичном проекте. Вспомнил, что у «Комсомолки» есть «родственница» — «Новая газета», которая фактически вышла из «ее шинели»: в конце 1992 года коллектив главной молодежной газеты страны разделился на «коммерсантов» и «творцов», и последние (Кожеуров, Муратов, Кушнерев, Ерошок, Сабов, Никитинский, Муртазаев, Микеладзе) после шумного исхода из «Комсомольской правды» решили создать собственную газету.

ZAKON . KZ . «Марш насекомых: в Алматы активизировались клещи» — Стоит отметить, что клещи достаточно мелкие, иногда даже микроскопические. На сегодняшний день известно о более 48 тысячах видов. Все они не несут вред человеку и животным, но являются переносчиками возбудителей вирусных и бактериальных инфекций. Также существует такой вид клещей, который переносит вирусы, и для нашего организма он считается смертельно опасным. Это иксодовые клещи, укус которых может привести даже к смерти.

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