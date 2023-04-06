«Cтоило ли городить огород: будоражить электорат, объявляя внезапные парламентские выборы, и отправляя в отставку правительство?». «Куда ни ткни — везде кормушечки…». «У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит»

Сетевой Казахстан 6 апреля 2023г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Переназначенные» — Cтоило ли городить огород: будоражить электорат, объявляя внезапные парламентские выборы, и отправляя в отставку правительство? Зачем было обнадеживать общество, заждавшееся перемен, и оставить все как есть: в парламенте (за исключением двух-трех новых политических исполнителей) — фактически те же партии и то же правительство с теми же премьером Алиханом Смаиловым и его заместителями?! Мне казалось, что президент, как real-politik, понимает эти позитивные ожидания, поэтому в прошлом номере я попытался предположить какой премьер-министр и правительство нужны Новому Казахстану. Увы, оказался наивен — чуда не произошло: старый Казахстан переназначен и стал Новым!

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Превратности выбора» — Итак, перезагрузка системы власти, о которой так долго твердили в самой этой власти, завершена. Да как! Практически на весь семилетний срок своего президентства Касым-Жомарт Токаев получил вполне себе управляемый парламент. Те псевдооппозиционные партии, которые получили свои крохи с барского стола, не смогут — именно из-за крошечности! — сформировать собственные депутатские фракции, за исключением «Ауыла» с его 10 избранными мажилисменами. Остальным придется либо примыкать к партии от сохи, как еще до голосования предлагал вождь «красноватых» Ермухамет Ертысбаев, либо становиться аманатами (заложниками в одном из значений этого слова) партии-победительницы.

KZ.KURSIV.MEDIA. – «В Казахстане начали говорить о переименовании Петропавловска в Кызылжар после дела о сепаратизме» — Депутаты мажилиса высказали свое мнение по вопросу переименования Петропавловска в Кызылжар. Большинство парламентариев заявили, что сами жители города должны принять решение по названию города, в котором живут. Лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров заявил, что вопрос переименования необходимо выносить на референдум.

CARAVAN . KZ . «У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит» — Согласно результатам социологического исследования Нацбанка за 2022 год «Среднесрочные перспективы использования наличных денег» в главе «Результаты исследования по домашним хозяйствам» отмечено, что: Более 30-31 % предпочитают способ хранения сбережений – вклады в банке в тенге; Около 32-33 % – вообще не хранят свои сбережения; Около 25 % – предпочитают наличные в тенге; 3-4 % – наличные в иностранной валюте; 2-3 % – вклад в банке в иностранной валюте; 2-3 % – вклад в недвижимость; 1 % – ячейка в банке; Менее 1 % – приходится на ценные бумаги, облигации, акции, биткоины.

TIME . KZ . «Первый среди равных» — Выборы, прошедшие в Казахстане 19 марта, стали своего рода венцом тектонических политических реформ в Казахстане, инициированных президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в марте 2022 года — в тот момент, когда страна еще даже не оправилась после сложнейшего за всю независимую историю вызова — январских событий. И если тогда — год назад — многие эксперты, причем не только в Казахстане, но и за его пределами, не скрывали скепсиса в отношении этих реформ, то сегодня даже они признают, что страна не только смогла успешно преодолеть кризис, но и стала примером для всего Центрально-Азиатского региона в вопросах становления демократического общества. Об этом мы решили поговорить с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

«Куда ни ткни — везде кормушечки…» — Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан САИН — о работе с чиновниками, отношении к хейту и возможной отставке — В текущей политической ситуации я готова ко всему. Тем более столько желающих, чтобы меня убрали, и немало тех, кто хочет занять эту позицию. Но я не думаю об этом. Я профан в кабинетных играх, а, чтобы бороться за должность, нужно быть мастером спорта. Ничему не удивлюсь: снимут — так снимут. Да, это определенная власть. Для меня же это была возможность. Использовать статус по полной, чтобы изменить систему, — вот это интересно. Но здесь, куда ни ткни, везде кормушечки: заработать на сиротах, на инвалидах, на больных, на спорте, на культуре. Вот и идет сопротивление. Снять не могут — надо дискредитировать настолько, чтобы твое имя стало токсичным.

TURANPRESS . KZ . «Смогут ли дети Астаны и Алматы нормально учиться?» — Классы с литерами «Ю» и «Ы» шокируют по-прежнему. Особенно встревожены родители в мегаполисах – строительство новых школ катастрофически не успевает за ростом населения. В среднем в каждом классе находится по 35 учеников, а зачастую и 45. Переполнены не только первые классы, однако именно они вызывают тревогу, так как на смену буму прошлого года идет следующая волна первоклассников. Население мегаполисов растет гигантскими темпами, чего не скажешь о темпах возведения новых «храмов знаний». Дети в Астане и Алматы вынуждены заниматься в переполненных классах, иногда в три смены.

INFORMBURO . KZ . «Ищут и не могут найти. Кого из бывших казахстанских чиновников и топ-менеджеров объявили в международный розыск» — Среди разыскиваемых есть бывший премьер-министр, экс-акимы и начальник полиции. Казахстанские власти не могут понять, как пересёк государственную границу подсудимый Серик Кудебаев, экс-руководитель полиции Алматинской области. Серик Кудебаев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции, откуда участники беспорядков похитили оружие. Кудебаев находился под подпиской о невыезде. Перед вынесением приговора он бежал из Казахстана в Турцию через Кыргызстан.

QMONITOR . KZ . ««Обнулившиеся». Место ли им в «Новом Казахстане»?» — Появление некоторых фигур в новом депутатском корпусе вызывает вопросы, если не сказать больше – недоумение. Сейчас они активно рядятся в тогу политиков нового времени, громко ратуют за начатые вторым президентом страны реформы. Но на самом деле глубоко застряли в плюсквамперфекте с его скандалами, интригами и расследованиями, а в роли строителей «Нового Казахстана» выглядят, мягко говоря, нелепо.

FORBES . KZ . «Как казахстанский стартап помогает выявлять деменцию» — Нарушение мыслительных способностей обнаруживается у каждого восьмого казахстанца старше 50 лет. Больные деменцией нередко уходят из дома и теряются, могут съесть или выпить что-то ядовитое, выбросить ценные предметы, становятся агрессивными и опасными. При этом все виды деменции неизлечимы, и единственный способ хоть как-то помочь — это как можно раньше выявить болезнь и начать терапию. Но в этом и проблема — сам больной не всегда осознает свое состояние, а родные — списывают все на плохой характер.

AZATTYQ . ORG . ««Мы верим, что у Мирона всё получится». Один день из жизни семьи, где растёт ребёнок с аутизмом» — Мирону Емельянову — шесть лет. Он из Павлодара, и у него диагностирован аутизм. Накануне Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается в начале апреля, корреспондент Азаттыка провела с мальчиком и его семьёй один день, чтобы узнать, как они живут и адаптируются к диагнозу.

TENGRINEWS . KZ . «Алматинцы не могут попасть к могилам родственников: дорога на кладбище оказалась проданной» — Жителям алматинского микрорайона Алгабас и Теректы перекрыли дорогу на кладбище. Об этом они сообщили корреспонденту Tengrinews.kz. По их словам, дорога на кладбище оказалась в частных руках и хозяин недавно огородил ее забором. Рядом с кладбищем строится промбаза, а жители теперь ломают голову, как попасть к могилам усопших родственников в родительский день. Как рассказали местные жители, данное кладбище существует еще с 40-х годов, там похоронено порядка 2500 человек, то есть 3-4 поколения.

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