«Казахстан и Азербайджан создают Высший межгосударственный совет». «В чём историческая миссия Токаева». «Инфляция в Казахстане останется высокой весь 2023 год». «Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов?»

Сетевой Казахстан 11 апреля 2023г.

TIME . KZ . «Совершенно культурный подход» — Казахстан и Азербайджан создают Высший межгосударственный совет и намерены в ближайшее время вдвое нарастить товарооборот. Таковы, пожалуй, главные итоги переговоров лидеров обеих стран в Астане. В Акорде сменили антураж, точнее — колор. Долгое время перед высокими делегациями иностранных государств расстилали красные дорожки, а теперь с крыльца здания до периметра большого холла, где проходит торжественная церемония встречи, тянутся сотни метров светло-голубого ковра. Вроде бы изменился только цвет, но как заметно посвежел интерьер! Журналисты прибыли за полтора-два часа до приезда президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА, когда в Акорде вовсю репетировал почетный караул, десятки раз оттачивая поворот головы и свой печатный шаг. А за час до прибытия кортежа главы Азербайджана начали съезжаться члены казахстанского правительства. И хотя министрам до Акорды идти-то минут пять — в Астане все высокие учреждения сосредоточены рядом, — они все равно подъезжали на машинах.

«Десять лет спустя» — Стали известны первые результаты прививок от рака у женщин. Исследование, о котором идет речь, закончится ближе к концу года, но некоторые результаты уже известны. О них рассказала директор Казахского НИИ онкологии и радиологии, главный внештатный онколог Казахстана Диляра КАЙДАРОВА — У нас есть цель: к 2030 году в Казахстане должны выявлять четыре случая рака шейки матки на 100 тысяч населения, сейчас этот показатель — 18 случаев на то же количество. Мы не сможем ее достичь, не рассказывая людям о важности и безопасности вакцины против вируса папилломы человека.

CARAVAN . KZ . «Инфляция в Казахстане останется высокой весь 2023 год – мрачный прогноз Всемирного банка» — Инфляция в Казахстане снизится с уровня 20 %, но останется высокой весь 2023 год из-за длительного воздействия высоких цен на продовольствие. Такой прогноз сделан в докладе Всемирного банка «Экономические новости Европы и Центральной Азии, весна 2023 года: слабый рост, высокая инфляция и кризис стоимости жизни».

KAPITAL . KZ . «Каких рисков больше всего опасается казахстанский бизнес» — Казахстанские руководители частного бизнеса практически в одинаковой степени ожидают как роста глобальной экономики (32%), так и ее снижения (37%) в 2023 году, в то время как большинство CEO во всем мире предполагает снижение (73%). В качестве основных причин менее однозначного прогноза и более оптимистичного настроения со стороны локальных руководителей были отмечены возобновление работы Китая после карантина из-за COVID-19 и контроль США над инфляцией. Об этом говорится в опросе первых руководителей крупнейших компаний мира PwC CEO Survey. В этом году 4 410 руководителей частного бизнеса из 105 стран приняли участие в глобальном исследовании, в Казахстане опросили 68 CEO.

RATEL . KZ . «В чём историческая миссия Токаева» — Айдос САРЫМ – В целом, полагаю, что историческая миссия президента Токаева, возможно еще третьего и четвертого президентов Казахстана, будет сводиться к тому, чтобы, с одной стороны, сделать Казахстан страной единой общности и судьбы, а с другой – приучить наших соседей к тому, что это отдельная, независимая, суверенная страна, с которой надо считаться. Приучить не просто лидеров и элиты соседей, но и их общественное мнение. Наша большая задача и внешнеполитическая формула на ближайшие 20 лет — “быть другом для всех и не стать врагом ни для кого”.

VLAST . KZ . «Сергей Худяков, директор ИРМС: «Местному самоуправлению нельзя научиться лишь в теории»» — Более 20 лет центральные власти Казахстана обсуждают внедрение системы местного самоуправления, которая позволила бы гражданам на местах определять траекторию развития своих населенных пунктов. Но принимая новые концепции и законы они не стремятся расширить политические и экономические полномочия жителей регионов, опасаясь управленческого хаоса и сепаратистских настроений. Власть поговорила с директором «Института развития местного самоуправления» Сергеем ХУДЯКОВЫМ о том, насколько оправдано беспокойство республиканских властей, где сегодня находится обсуждение реформы местного самоуправления и с каких шагов стоило бы начать ее реализацию.

AZATTYQ . ORG . ««Вокруг нас нефть, а денег — капля». Что изменилось в Эмбе, где год назад избрали «народного акима»?» — В марте 2022 года жители Эмбы в Актюбинской области первыми среди малых городов избрали своего акима. Что сделал избранный аким за год? Оправдались ли надежды людей? Каковы самые насущные проблемы жителей Эмбы? Ответы на эти вопросы искала репортёр Азаттыка.

LITER . KZ . «“Даже молоком заниматься выгоднее”: почему производство ГСМ стало убыточным в Казахстане» — Анонсированное повышение цен на бензин и дизтопливо в Казахстане ожидаемо вызвало резонанс в обществе. Рост цен составит 11 и 20%. В Министерстве энергетики сообщили, что эти меры стали вынужденными. Почему выросла стоимость ГСМ и какую роль в этом сыграло государственное регулирование рынка нефтепродуктов. Цены будут повышены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%). На дизель – до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге. Рост составит в среднем 20%.

KURSIV . KZ . «В МИД РК рассказали, как казахстанцы нарушают законы за рубежом» — Казахстанцы, пребывая на территории третьих стран, чаще всего нарушают миграционные законы. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. В феврале и марте произошло массовое нарушение закона Ирака казахстанцами. Как сообщил Смадияров, сразу 27 граждан РК вели незаконную работу в подпольных казино. Сначала правоохранители обнаружили группу из семи казахстанцев, позже были раскрыты еще 20 граждан Казахстана.

QMONITOR . KZ . «Невиданный прогресс. Когда и как казахи стали образованной нацией» — Хотя над статистикой любят подшучивать, иногда довольно зло, тем не менее, только она позволяет проследить в динамике, в исторической ретроспективе те или иные важные процессы. Сегодня мы решили, взяв за основу как раз таки статистические данные, проанализировать то, как менялась доля грамотных людей в общей массе казахского народа в период с конца 19-го века, когда впервые стали осуществлять такого рода замеры.

IA — CENTR . RU . ««Знание – сила»: высшее образование и наука в Казахстане в годы Великой Отечественной войны» — Военное время требовало радикальной перестройки системы образования Советского Союза. Перемены коснулись и Казахской ССР, что привело к резкому усилению научного потенциала республики. Развитие образования в Казахстане в военные годы проанализировал доктор исторических наук, профессор, первый проректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Рымбек Жумашев в статье для научного журнала «Вестник Карагандинского университета».

FORBES . KZ . «Аркадий Дворкович: Казахстан — оптимальное место для матча на первенство мира» — В Астане стартовал матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лиженем. В интервью Forbes.kz президент ФИДЕ Аркадий ДВОРКОВИЧ отметил основные тренды ключевого для международных шахмат события — ФИДЕ старается проводить турниры мирового уровня по всему земному шару, здесь нет изначальных фаворитов. Но с учетом специфики матча, когда основные болельщики претендентов — из России и Китая, Казахстан является одним из немногих оптимальных мест, устраивающих сразу всех: и ФИДЕ с точки зрения уровня развития шахмат, и зрителей в обеих странах благодаря близким часовым поясам, и участников матча касательно создания комфортных игровых условий.

CABAR . ASIA . ««Иноагенты» Казахстана: почему власти решили обнародовать список лиц, получающих иностранное финансирование» — Во второй половине 2023 года налоговики выложат в открытый доступ список лиц, которые получают финансирование из зарубежных источников. Зачем власти внедрили такое нововведение, разбирался CABAR.asia. Павел Банников напомнил, что данные об НПО и их финансировании находятся в открытом доступе и без специального реестра – как в отчетах грантодателя, так и НПО. «При том, что главными получателями международных грантов являются не СМИ или НПО, а госорганы Казахстана, это всё выглядит нелепо», – говорит Банников.

TURANPRESS . KZ . «Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)» — На днях некоторые информационные агентства страны распространили новость с интригующим заголовком о том, что фонд «Сорос-Казахстан» прекращает свою деятельность в стране. На ум сразу напрашивались аналогии с громкими «расставаниями» аналогичных представительств Фонда с Венгрией или Турцией, власти которых недвусмысленно и категорично указали соросовцам на дверь, или осеннее прощание Фонда с Таджикистаном, где обошлось без шумных эксцессов и громких заявлений, но свернуть деятельность пришлось до самого минимума. В Казахстане же все оказалось куда как тривиально банально – речь шла об обычном ребрендинге с небольшой перестановкой акцентов будущей стратегии работы.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.