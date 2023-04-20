«Обошлось без нагоняя, выговоров и лишения премий». «Русский язык для Казахстана – безальтернативен». «Готовы ли казахстанцы выбирать акимов городов, районов, а затем и областей?». «Жанаозен – канарейки Казахстана»

Сетевой Казахстан 20 апреля 2023г.

TIME . KZ . «Большой президентский окрыляй» — Обошлось без нагоняя, выговоров и лишения премий. Не с понурыми лицами выходили акимы, депутаты и министры с расширенного заседания правительства с президентом, а с заряженными и просветленными. Многие не раз повторили, что у них после спича Касым-Жомарта ТОКАЕВА буквально выросли крылья. Корреспонденту газеты “Время” все действо напомнило представление в оперном театре. Большое совещание с президентом в среду прошло в самом большом зале правительства, где обычно ведут торжественные церемонии. В нем умещается не менее 200 человек. Причем в зале был аншлаг! Впервые на такое заседание позвали спикеров парламента, руководителей партийных фракций и по желанию остальных депутатов, секретарей маслихатов, а также акимов районов. Оказывается, если собрать вместе все высокие чины из регионов и столицы в одном месте, то наберется целый… театр.

IA — CENTR . RU . «Русский язык для Казахстана – безальтернативен» — Языковой вопрос в Казахстане решается только двумя методами – запретительным или бюджетным. Проблема в том, что запретительный метод не работает, а бюджетный – не контролируется. Об этом в продолжении интервью для Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ — Как я уже говорил, благодаря отработанной российской системе переводов мы получаем всё практически в готовом виде. Те же либералы и национал-патриоты, выступающие против России, активно пользуются соответствующей литературой, публикуемой на русском языке. Не говоря уже о том, что большую часть своего «антиколониального» запала они выдают опять-таки на русском.

QMONITOR . KZ . «Готовы ли казахстанцы выбирать акимов городов, районов, а затем и областей?» — В нынешнем году впервые должны состояться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Сначала они будут проведены в пилотном режиме, а затем повсеместно. Следующим этапом, возможно, станет избрание населением глав регионов. Насколько казахстанское общество готово к таким выборам? Обладает ли оно достаточной политической зрелостью? Какие здесь существуют риски? Можно ли будет избежать проявлений трайбализма или, скажем, межэтнических эксцессов там, где численность основных этносов примерно одинаковая? Не поддастся ли власть соблазну, как обычно, включить административный ресурс? Амиржан КОСАНОВ, экс-кандидат в президенты РК: «У демократии тоже есть свои детские болезни».

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Жанаозен – канарейки Казахстана» — Жанаозен пылал неоднократно. Был бунт при царском режиме, был и в слабеющем Советском союзе, был и 2011 год в независимом, но «старом» Казахстане. Дело не в том, что жители Мангистау – носители какой-то особой ментальности, своего рода казахстанские кыргызы, остро реагирующие на неуважение властей. Это в мангистауцах вероятно воспитали СМИ, региональные и центральные власти. Жанаозен и Мангистау это скорее канарейки нашей страны. Раньше на подводной лодке возили несколько клеток с канарейками. При увеличении содержания углекислого газа в воздухе – канарейки первыми поднимали тревогу: переставали петь или падали замертво.

EXCLUSIVE . KZ . «Развитие села: не знаешь, что делать, пиши новую концепцию» — Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Аналитики Desht считают, что документ не предлагает ничего нового и отражает инертность и непринципиальность правительства в экономической политике. Документ основывается лишь на базовом анализе (динамика показателей, структурный анализ, тренд анализ) без комплексного исследования проблем доходов населения и региональной специализации на основе расчетных показателей.

AZATTYQ . ORG . ««Чтобы тихо отсиживались». В парламенте стало ещё меньше женщин, и среди них нет реальных активисток» — Среди депутатов мажилиса восьмого созыва, состав которого определился на прошедших 19 марта внеочередных выборах, всего 18 процентов женщин. Но и среди них крайне мало депутаток, которые могли бы поднимать права женщин в обществе. Эксперты считают, что женщин набрали в парламент «для статистики, чтобы тихо отсиживались». Разбираемся, что не так с гендерным равенством в Казахстане.

KURSIV . KZ . «Длинная история недостроенного завода «Азия Авто Казахстан» может продолжиться» — Власти ВКО собираются реанимировать проект автосборочного завода «Азия Авто Казахстан». Реализация проекта мощностью 120 тыс. легковых автомобилей в год остановилась в 2020 году на стадии строительства после начала разбирательства вокруг деятельности холдинга «БИПЭК Авто – Азия Авто». «Курсив» вспоминает все этапы машиностроительного мегапроекта в ВКО. История, финалом которой стал проект завода «Азия Авто Казахстан», началась чуть больше 30 лет назад.

KP.KZ . «Почерк мелкий, но цифры крупные» — Свыше 52 тысяч «липовых» пациентов, которых якобы пролечили казахстанские медики, были обнаружены экспертами Фонда медицинского страхования. По закону и в идеале оплата за услуги, оказанные населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), производится только после проведения мониторинга качества и объема этих самых услуг. Уточним: должны оплачиваться только уже оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов. А как на самом деле? Мониторят постоянно, а приписки множатся…

FORBES . KZ . «В Казахстане создали приложение для халяльных знакомств» — Основатель мобильного приложения для халяльных знакомств Hitba Дулат Муратханов уверяет, что главная концепция его проекта прописана в хадисах пророка Мухаммеда. В одном из напутствий пророка говорится: «Пусть мужчина не остается наедине с посторонней женщиной в замкнутом пространстве, иначе третьим будет шайтан».

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