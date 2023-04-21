Киноманам невесело: услуги кинотеатров подорожали на 12% за год

В трёх регионах страны цены выросли более чем на 20%

За январь–декабрь 2022 года в области производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений оказали услуг на 68,1 млрд тг — на 44,7% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО — 126,4%).

В региональном разрезе наибольший объём услуг — 58,9% от РК, против 69,3% в январе–декабре 2021-го — пришёлся на Алматы: 40,1 млрд тг — на 23% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. На второй строчке оказалась столица: 20 млрд тг, годовой рост — в 2,1 раза. Далее идут Шымкент (1,9 млрд тг), Актюбинская (1,2 млрд тг) и Карагандинская (710,1 млн тг) области.

Большая часть услуг в секторе пришлась на производство фильмов и телепрограмм: 35 млрд тг — на 36,4% больше, чем годом ранее.

Объём услуг в сфере показа фильмов вырос в 2,9 раза, до 23,4 млрд тг, объём услуг по завершению создания фильмов и телепрограмм увеличился на 46,6%, до 1,1 млрд тг.

В то же время объём услуг по распространению фильмов и программ, напротив, уменьшился на 32,5%, до 8,3 млрд тг. В минусе и услуги звукозаписи и издания музыкальных произведений: на 19,9%, до 178,4 млн тг.

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта текущего года выросли сразу на 12,3% за год.

Наибольшее удорожание было отмечено в Акмолинской области: на 66,7% за год. Среди антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (плюс 27,7%) и Абайская (плюс 25%) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской (плюс 0,2%), Карагандинской (плюс 2,8%) и Атырауской (плюс 3,9%) областях. При этом в Шымкенте стоимость услуг кинотеатров снизилась на 2,8%.

В РК планируется увеличить прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны до 35% к 2030 году, сообщает информационный ресурс премьер-министра РК. Также планируется продвижение казахстанского кинематографа на международных фестивалях и конкурсах.

Будет проработан вопрос поэтапного приобретения проекционного оборудования и передвижных киноустановок для организации комплексного государственно-частного кинопроката в регионах.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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