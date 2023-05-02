«О росте цен на продовольствие и товары первой необходимости говорят все вокруг». «Шымкент – третий мегаполис Казахстана – не справляется с ростом населения». «Как наше государство нами управляет». «Что не так с языковой политикой в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 2 мая 2023г.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «И снова об экономике» — О росте цен на продовольствие и товары первой необходимости говорят все вокруг, а чтобы подтвердить указанное повышение достаточно сходить в магазин и купить себе что-то на завтрак: хлеб, молоко и молочные продукты, овощи, колбасные изделия или сыр. В то же время население с трудом «отходит» от пандемического шока, пытаясь возвратиться к сложившимся ранее потребительским привычкам. Смогут ли казахстанцы адаптироваться к новым сложностям в экономике, скорее всего, станет видно к осени т.г.

«Что происходит с инфраструктурой третьего мегаполиса?» — Шымкент – третий мегаполис Казахстана – не справляется с ростом населения. Жители повсеместно жалуются на коммунальные проблемы и дефицит самого необходимого… Добавим, что в феврале этого года президент Токаев, заслушав отчет главы Шымкента, поручил ему активно повышать качество жизни горожан. Тем не менее, исходя из нынешних реалий, выполнить задачу будет достаточно сложно. Городская инфраструктура требует значительных вложений, а самое главное – неусыпного контроля.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Как наше государство нами управляет» — Чем сильнее ограничены государственные полномочия, тем выше качество государственного управления. «Люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего. Граждане ждут от госорганов фактического, а не формального исполнения своих обещаний», — из Послания президента страны К.К. ТОКАЕВА народу Казахстана, 1 сентября 2022 г… Но когда мы говорим о возможности опротестовывать решения государственных органов, то на самом деле мы говорим о развитии демократии в стране. И действительно, чем сильнее в стране развита демократия, тем выше качество государственного управления.

QMONITOR . KZ . «То программа, то концепция… Что не так с языковой политикой в Казахстане?» — В Казахстане обсуждают проект Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы. Правда, процесс этот идёт достаточно вяло, причём со стороны как простых граждан, так и экспертного сообщества, что на фоне активных языковых дискуссий, которые часто выливаются в жёсткие противостояния, выглядит, как минимум, странно. Чем объясняется столь слабый интерес к подобного рода документам? И как можно привлечь внимание к реформам в языковой сфере? Тем более что, согласно проекту концепции, за ближайшие семь лет планируется увеличить долю казахскоязычного населения в республике с 80% (по итогам переписи) до 84%, а долю граждан, владеющих сразу тремя языками (казахским, русским и английским) — с 29% до 32%. Насколько вообще выполнимы эти задачи и при каких условиях?

«Зачем некоторые депутаты снова и снова делают запросы на одну и ту же тему?» — Дебютанты мажилиса, получив вожделенный доступ к парламентской трибуне, спешат как можно быстрее и громче заявить о себе. Правда, креатива у них, похоже, кот наплакал, а потому в депутатских запросах то и дело поднимаются темы, которые совсем недавно уже звучали в стенах законодательного органа и на которые (это главное) правительство, включая нынешнего премьер-министра, дало исчерпывающие ответы. То есть, в данном случае новое – вовсе не хорошо забытое старое, а плохо скрываемое желание похайповать на той или иной теме.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дешевый газ в обмен на трубопровод: что сулит Казахстану сделка с Россией?» — Россия, похоже, отчаянно пытается найти новые каналы поставки и рынки сбыта газа. Потеряв половину экспорта сырья в Европу, наши соседи решили обратить свои взоры на юг – в качестве нового покупателя они рассматривают Китай. Но для этого им придется проложить газопровод через территорию Казахстана. Поэтому в обмен на транзит топлива Россия предлагает нам рекордную скидку. Стоит ли соглашаться на эту сделку, не станет ли этот газопровод инструментом политического давления в будущем, и не навлечем ли мы на себя санкции…

AZATTYQ . ORG . ««Признаки закручивания гаек». Лукпан Ахмедьяров — о своем аресте и политическом моменте» — Известный гражданской активностью уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который выдвигался кандидатом в депутаты мажилиса по одномандатному округу в Западно-Казахстанской области, оказался после выборов не в парламенте, а за решеткой. Его поместили под административный арест на 15 суток, обвинив в проведении «незаконного» митинга. Азаттык после выхода Лукпана Ахмедьярова на свободу поговорил с ним о политических процессах в стране, схлынувшей поствыборной протестной волне, отношении к системе и желании «послать всё к черту».

ZAKON . KZ . «Люди в желтом: за чей счет агрегаторы будут платить налоги за таксистов и курьеров» — В Трудовом кодексе Казахстана определены особенности регулирования труда работников юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ. Кого коснутся новшества и как они будут работать, разбирался журналист. Эта поправка в первую очередь касается казахстанцев, работающих на таких популярных платформах, как Яндекс, Glovo и Wolt. Проще говоря, отныне все курьеры и таксисты должны подписывать с компанией трудовой договор, после чего они будут считаться занятыми, либо регистрировать на свое имя ИП.

TIME . KZ . «Прочитать лицо и спасти» — Стать рабом в современном мире — нонсенс, уверено большинство: как же можно добровольно сдаться в рабство, отдать документы и слепо выполнять приказы? На самом деле оказаться в зависимости от другого человека проще простого, а вот вырваться из его лап почти невозможно. Но шанс есть: спасительной соломинкой могут стать… наземные службы аэропортов.

NOVGAZ.COM . «Диана, ты будешь лежать». – Казахстанки рассказывают, как оказались в психбольнице против своей воли. 25 февраля неизвестные насильно увезли алматинку Диану Сабазову из дома и положили в психдиспансер — без согласия и соответствующего диагноза. Как оказалось, в Казахстане процветает практика подобной госпитализации женщин, и любая здоровая девушка может оказаться в психбольнице без оснований. «Медиазона» поговорила с казахстанками, прошедшими через подобное лечение, и попыталась выяснить, как устроен этот процесс.

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