«Сможет ли казахстанское правительство стать «невидимым государством» для граждан?». «Как в Казахстане мешают появлению профессионалов». «ЕНПФ теряет смысл». «От ОСИнки не родятся апельсинки». «Когда же мы напьёмся?»

Сетевой Казахстан 3 мая 2023г.

FORBES . KZ . «Сможет ли казахстанское правительство стать «невидимым государством» для граждан?» — Если по отдельным услугам наблюдается высокий уровень цифровизации на международном уровне (к примеру, регистрация сделки покупки-продажи автомобиля через приложение Kaspi), то по другим до сих пор требуется сбор справок и ходьба по инстанциям. Так, сегодня одной из наиболее востребованных госуслуг является выдача документов, удостоверяющих личность (ежегодно около 2,5 млн граждан обращаются за данной услугой). При получении этой госуслуги необходимо оплатить госпошлину, которую многие граждане оплачивают заранее на портале электронного правительства и зачастую ошибочно (не по месту получения услуги). Для возврата ошибочно либо излишне уплаченной госпошлины гражданин должен получить архивную бумажную справку с территориального подразделения Комитета миграционной службы и предоставить ее в ЦОН.

EXCLUSIVE . KZ . «Как в Казахстане мешают появлению профессионалов» — Большинство местных вузов не дают практические навыки. Поэтому казахстанцы все чаще обращаются к онлайн-курсам, позволяющим получить достаточно знаний для начала работы. Но они объявлены вне закона, поскольку не могут официально устроиться без диплома университета или колледжа. В Казахстане уже десять лет разрабатывают проект, исправляющий эту несправедливость, но он надолго застрял в бюрократических ящиках.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «ЕНПФ теряет смысл» — Наши деньги – пенсионные накопления – государство пытается использовать для снижения инфляции. Но ничего не получается. Инфляция растет, и за это расплачиваемся снова все мы – простые жители Казахстана. Такое бодрое управление миллиардами возможно, так как государство — самый плохой управляющий. Вся ответственность за решение распределена между многими чиновниками. В правительстве это знают. Поэтому на многое не рассчитывают. И так будет в будущем. Потому что все денежные решения плотно увязаны с политикой. В частности, внутренней политикой.

IA — CENTR . RU . «Лайла Ахметова: что правнуки победителей знают о Великой Отечественной войне?» — В Казахстане осталось в живых 237 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они по решению казахстанских властей получат к 9 Мая порядка 1,5 миллиона тенге. При этом Парад Победы проводить в Казахстане не планируют из соображений экономии бюджетных средств. О том, как сегодня в Казахстане относятся к Великой Отечественной войне, рассказала писательница, историк, академик Российской Академии Естествознания (РАЕ), академик Евразийской Академии телевидения и радио (ЕАТР) Лайла АХМЕТОВА.

TIME . KZ . «Когда же мы напьёмся?» — Чистая питьевая вода появится абсолютно во всех городах и селах Казахстана только к началу 2026 года. В этом еще раз публично заверили чиновники на заседании правительства во вторник. Если переводить на язык реальности, то точно не раньше чем через три года. Пока же жители 25 городов и 1395 сел остаются без полноценного централизованного водоснабжения и пьют воду из открытых водоемов. А в качестве простой меры для решения водной проблемы казахстанцам предложили экономить.

«От ОСИнки не родятся апельсинки» — Наш корреспондент почти год была членом совета объединения собственников имущества. И ей есть что сказать про реформу, “с которой мы сильно ошиблись”… В этой реформе есть положительные стороны: мы стали видеть, на что тратятся наши деньги. Это плюс. Но уж коли мы отдаем все в руки собственников, важна взаимозаменяемость. Один человек выбыл из совета дома, другой пошел вместо него, третий на подхвате, еще кто-то всегда готов помочь и подключиться в нужный момент. Решать вопросы сообща! Я идеалист, продолжаю верить, что такое бывает. Но кандидата на свое место в совете ОСИ пока не нашла… А на бумаге реформаторов все выглядит проще.

LITER . KZ . «Взятки, драки и липовые чиновники: что не так со сферой образования в ВКО» — Крупные коррупционные скандалы, школьное насилие и буллинг, поддельные дипломы госслужащих Восточно-Казахстанской области стали самыми обсуждаемыми событиями за последние несколько месяцев. При этом львиная доля этих правонарушений приходится на сферу образования региона. Почему такая важная отрасль экономики в упадке, отчего коррупция в сфере образования не снижается, что предпринимают власти для решения вопроса, рассказываем в материале…

AZATTYQ . ORG . «Ахметовы, золото и беды села Маралды. Кто стоит за строительством спорной фабрики в Восточном Казахстане?» — Жители Маралды в Восточно-Казахстанской области уже год выступают против строительства рядом с их селом золотодобывающей фабрики. В недавнем видеообращении к акиму области Даниалу Ахметову они просили прислушаться к мнению людей, обеспокоенных судьбой природы родного края. Между тем Азаттык выяснил, что за строительством стоит бизнес-партнёр сына акима Ахметова и сын экс-министра туризма Казахстана.

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