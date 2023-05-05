Казахстану не хватает собственной электроэнергии: страна испытывает дефицит

По итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч — на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост — на 1,4% за год).

В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.

Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.

В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года.

Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК, к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт.

Также по прогнозу дефицит электроэнергии продлится до 2025 года. А к 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 млрд кВт·ч. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объёмах.

Помимо неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов сектором энергетики, вышеназванные проблемы также снижают надёжность функционирования энергосистемы Казахстана и отрицательно влияют на энергобезопасность и устойчивость экономики РК.

В настоящее время отсутствует возможность проведения реконструкции, модернизации и капитального ремонта основных активов энергетического комплекса, в первую очередь из-за системы тарифообразования. Действующие тарифы не позволят покрыть большую часть необходимых затрат.

Установленный Министерством энергетики РК предельный тариф на мощность в размере 590 тыс. тг за 1 МВт в месяц не пересматривался с 2019 года. При этом уровень накопленной инфляции с 2015-го по 2022 год составил 78%.

Для удовлетворения потребностей страны в электрической мощности необходимо строительство новых электростанций, что потребует увеличения лимита по возврату инвестиций. По данным системного оператора, в Казахстане 55% тепловых электростанций и 68% гидроэлектростанций имеют возраст более 30 лет. Низкие тарифы на электроэнергию свидетельствуют о том, что электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления, расширения и строительства новых мощностей, удержания высокопрофессиональных кадров. Недофинансирование энергетических объектов в конечном итоге приводит к деградации отрасли и неспособности обеспечить потребности экономики в электроэнергии.

Программа «Тариф в обмен на инвестиции» длилась с 2009-го по 2015 год. За этот период электростанции получили хорошую возможность обновить своё оборудование, провести капитальный ремонт. В некоторый период упомянутого времени не наблюдалось больших аварий за счёт того, что предприятия энергетики успели сформировать какой-то запас прочности. Аварии последних лет — в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау — говорят о том, что запас прочности начинает исчерпываться. Сейчас, по данным Минэнерго, из 37 действующих в стране теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в красную зону вошли 19, в жёлтую — 11, в зелёную — всего 7. Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, а износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде, Кентау превысил критический уровень в 80%.

Международный опыт свидетельствует, что для обновления электросетей страны Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это ставка доходности на поставляемые услуги, которая определяется стоимостью оборудования производителя и поставщика электроэнергии. Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, который использует стимулирующую инвестиции модель «Регулируемая база активов» (RAB), а не принцип «Затраты+». После введения стимулирующего тарифа, к примеру, в Румынии за 7 лет удалось обновить треть электросетей. Система тарификации базы активов успешно используется в США, Канаде, Европе — Германии, Польше, Франции, Венгрии, Румынии, Чехии и прочих странах.

В Казахстане же внедрение программы «Тариф в обмен на инвестиции» позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надёжность работы энергосистемы. Обеспечение потока инвестиций в электростанции позволит привлечь резервы самым быстрым и эффективным образом.

Как уже было отмечено, с 2009-го по 2015 год в стране уже действовала программа «Тариф в обмен на инвестиции» с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. За тот период времени был создан среднесрочный резерв мощности путём ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей, которые в итоге и дали возможность покрыть возникавший ранее дефицит. Сейчас же задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации «Тариф в обмен на инвестиции» состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путём трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в 3 раза.

В целом стоимость электроэнергии в Казахстане остаётся одной из самых низких в мире. Так, по данным GlobalPetrolPrices.com, по состоянию на сентябрь 2022 года стоимость электроэнергии в РК составляет 0,045 долл. США за 1 кВт·ч. С этим показателем Казахстан входит в топ-30 стран с дешёвой электроэнергией среди 147 государств. Дешёвой электроэнергия остаётся также в Кыргызстане и Узбекистане: 0,01 долл. США и 0,026 долл. США соответственно. При этом потребление электроэнергии в РК в разы выше, чем в других странах ЦА.

Так, среди стран СНГ и ЦА, по данным аналитиков Index Mundi, самый высокий уровень потребления электроэнергии на душу населения наблюдается в России (6,4 тыс. кВт·ч на человека в год) и Казахстане (4,9 тыс. кВт·ч). На уровень потребления ожидаемо влияет соотношение средних тарифов на электроэнергию для населения и средних доходов граждан соответствующих стран. Это соотношение показывает уровень доступности электроэнергии. Самые благоприятные условия вполне предсказуемо наблюдаются в тех же странах.

Так, в РФ с учётом соотношения тарифов и доходов количество кВт·ч, доступное на средний годовой доход, составляет порядка 232,1 тыс. кВт·ч в год и, соответственно, 19,3 тыс. кВт·ч в месяц. В Казахстане цифры похожи: на средний годовой доход здесь доступно 221,8 тыс. кВт·ч в год и 18,5 тыс. кВт·ч в месяц.

Таким образом, для развития сектора и снижения дефицита электроэнергии необходим оперативный запуск программы «Тариф в обмен на инвестиции», предусматривающий рост тарифов и разумную экономию электроэнергии. Как международный, так и казахстанский опыт прежних лет показывает эффективность подобных мер. В ином случае Казахстан ждёт утрата энергетической независимости.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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