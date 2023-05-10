«Зачем Токаев поехал на парад к Путину? Визит в развязавшую войну страну и возможные последствия». «Друг, враг или так? Чего ждать Казахстану от изменения внешнеполитического вектора России?». «Китайского нашествия не будет, и не мечтайте!»

Сетевой Казахстан 10 мая 2023г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Чтить память — священный долг» — С посещения памятных мест Ржевского округа Тверской области РФ, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны, начался на этот раз — в преддверии Дня Победы — рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Россию. Глава государства в первую очередь возложил цветы к мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания… После этого Токаев отправился к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. В этой братской могиле покоятся останки больше 2000 солдат, в том числе Касыма БОЛТАЕВА, родного брата Кемела ТОКАЕВА — отца президента Казахстана.

AZATTYQ . ORG . «Зачем Токаев поехал на парад к Путину? Визит в развязавшую войну страну и возможные последствия» — Президент Казахстана отправился на военный парад в Москву, нарушив планы, о которых Акорда сама же объявила всего две недели назад, когда сообщила, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ проведёт 9 Мая в Астане. Зачем Токаев полетел в Россию, которая из-за военной агрессии в отношении Украины сталкивается с изоляцией, как этот визит воспримет казахстанское общество и какую реакцию следует ожидать от западных стран? Азаттык поговорил с политологом Димашем АЛЬЖАНОВЫМ.

««Не думал, что в 45 лет стану инвалидом». Рассказ Дильшата, раненного во время Январских событий» — Житель Алматы Дильшат Абдусаттаров — один из пострадавших во время Январских событий. Он получил ранение в ногу. Сейчас мужчина готовится к четвёртой операции. Спецназовцы силой доставили Дильшата в изолятор, когда тот находился в больнице. Его подозревали «в причастности к массовым беспорядкам». Позже уголовное дело в отношении него было прекращено «в связи с недоказанностью». Не нашли и тех, кто стрелял в Дильшата.

QMONITOR . KZ . «Друг, враг или так? Чего ждать Казахстану от изменения внешнеполитического вектора России?» — Принятая недавно новая Концепция внешней политики РФ предполагает кардинальное изменение подходов нашего северного соседа к выстраиванию взаимоотношений с другими государствами в условиях новой геополитической реальности. Как оно может отразиться на взаимодействии со странами Центральной Азии в целом и с Казахстаном в частности? Чего ждать в обозримом будущем – отдаления или, напротив, сближения наших государств? От чего это будет зависеть? Способны ли испортить отношения между ними часто звучащие из уст наших «патриотов» претензии относительно того, что РК продолжает оставаться под сильным влиянием России, с одной стороны, и упрёки некоторых российских политиков в том, что Казахстан «предаёт» своего союзника, с другой?

«Какие фильмы о Великой Отечественной были сняты в Казахской ССР?» — 60 лет назад, в 1963-м, был снят первый и, возможно, самый сильный по эмоциональному воздействию казахский фильм, посвящённый теме Великой Отечественной войны. Назывался он «Сказ о матери». Воплотившая на экране образ главной героини актриса Амина Умурзакова спустя год на всесоюзном кинофестивале получила приз за лучшую женскую роль. В то же время следует сказать, что в советский период в Казахстане создали на удивление мало художественных лент о войне, если, конечно, не считать те, которые появились во фронтовые годы благодаря эвакуированным в Алма-Ату кинематографистам с «Мосфильма» и «Ленфильма».

IA — CENTR . RU . «Кадровые перестановки в Казахстане: можно ли остановить системный кризис ротациями?» — Апрель в Казахстане начался с ротаций в правительстве, и это оказалось только началом масштабных кадровых изменений. В стране прошли крупнейшие с начала 2022 года перестановки в силовых ведомствах, включая Антикор и КНБ. Кроме того, состоялись неожиданные назначения в финансовом и энергетическом секторах, связанные с рекрутированием заграничных специалистов. Подробнее – в материале…

EXCLUSIVE . KZ . «Казахский язык перестал быть языком обездоленных и маргиналов» — «Казахский язык перестал быть языком аульного, бишаринского люда, он переходит в сферу делового общения», – утверждает известный популяризатор государственного языка Канат ТАСИБЕКОВ. Недавно он начал на телеканале «Абай ТВ» вести свою авторскую программу «Ситуативный казахский». Телевизионный урок идет по субботам всего пять минут, но широко тиражируется в соцсетях.

ZAKON . KZ . «Разорвать пути: как вторичные санкции Евросоюза могут повлиять на Казахстан» — В ЕС обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении третьих стран, помогающих России обходить ограничения. Чем могут грозить такие санкции казахстанской экономике и насколько вероятно их введение…

365 INFO . KZ . «Китайского нашествия не будет, и не мечтайте!» — Об этом говорит известный политолог Марат ШИБУТОВ в своем телеграм-канале: «Китайский бюджетник в городах получает в месяц 609 484 тенге, китайский работник частного сектора в городах получает 348 680 тенге в месяц. Поэтому те, кто думает, что от безвизового режима к нам ринется толпа китайцев, просто невежи. Это наши граждане туда поедут скоро работать. В 2022 году наблюдался устойчивый рост среднегодовой зарплаты работников учреждений нечастного сектора в китайских городах».

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