«Токаев дал интервью китайскому телеканалу». «Между традиционализмом и модернизмом». «Особенности политического ислама в Казахстане». «Сели на диету? Казахстацы стали меньше есть – и мяса, и овощей, и даже хлеба»

Сетевой Казахстан 15 мая 2023г.

TIME . KZ . «Токаев дал интервью китайскому телеканалу» — Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой.

«Сенсация, которая ещё впереди, Или Как сегодняшний фейк станет завтрашней реальностью» — Вчера в чатах и соцсетях руководителей, активистов, сподвижников жилищной реформы, равно как и ее противников, — начиная с верхов, то бишь с республиканского уровня, и заканчивая самыми низами — распространили настоящую информационную бомбу. Сегодня Мажилисом Парламента РК из Закона “О жилищных отношениях” была исключена норма о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) по управлению многоквартирными домами (МЖД).

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Между традиционализмом и модернизмом» — Межэтническую ситуацию в стране следует изучать не только через оценку отношений между представителями разных этнических групп населения, но и посредством выявления идентификационных маркеров, которые позволяют понять, как описывают национальное/этническое в своем преломлении граждане Казахстана. С этой целью в ноября 2022 года был проведен опрос населения во всех регионах страны, с объемом квотной выборки 2500 респондентов. Отметим, что один из схожих вопросов из анкеты 2022 года задавался нами в рамках исследования 2009 года, поэтому в статье приведены и сравнительные данные по двум опросам.

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Съезд писателей прошел без скандала» — Форум задолго до начала своего проведения вызвал немало досужих разговоров и споров. Объяснение тут простое: как бы люди ни относились к Союзу писателей (СП), это творческое объединение литераторов, членами которого являются около тысячи человек, было и остается очень важной духовной составляющей в жизни казахского общества. Неслучайно все великие казахские ханы прислушивались к голосу поэтов и сказителей, действовали по их мудрым советам.

IA — CENTR . RU . «Особенности политического ислама в Казахстане» — По данным Международного центра изучения радикализации и политического насилия, выходцы из стран Центральной Азии составили почти 20 % иностранных боевиков, при этом всё население ЦА не превышает 5 % мусульманского населения планеты. Большинство исламистских организаций в странах региона объявлены вне закона, в каждой из них экстремистское «подполье» имеет свою специфику. Особенности политического ислама в Казахстане проанализировал Бехруз Искандарзода – студент кафедры теории и истории международных отношений РУДН в статье для научного журнала «Постсоветские исследования».

TENGRINEWS . KZ . «Почему аким Карагандинской области экономит дома воду. Большое интервью с Ермаганбетом Булекпаевым» — «У себя дома я экономлю и воду, и электричество», — рассказывает аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Руководитель шахтерского региона проживает с семьей в одной из многоэтажек Караганды и, как и все жители города, почти на полгода остается без горячей воды. Вот уже 10 лет, чтобы принять душ, карагандинцы вынуждены пользоваться водонагревателями. В интервью глава Карагандинской области рассказал о том, какие проблемы региона не дают ему покоя, был ли блат в его карьере и зачем он пишет ночами в общий чат акимов.

VLAST . KZ . «Женис Касымбек, аким столицы: «Проблемы Астаны исходят из того, что никто не ожидал таких темпов роста города и населения»» — Меньше пяти месяцев назад акимом Астаны был назначен Женис КАСЫМБЕК. В столицу он перешел из Карагандинской области, и получил в наследство город с огромным количеством проблем. Точечная застройка, плохие дороги, «убийство» прежними властями Талдыколя – это лишь малая часть из них. В первые дни своей работы Женис Махмудович пообещал редакции Власти, что как только ознакомится с проблемами города, сразу даст интервью и озвучит свое видение по их решению. В этом интервью мы поговорили о нехватке воды, митингах и Талдыколе.

QMONITOR . KZ . «Сели на диету? Казахстацы стали меньше есть – и мяса, и овощей, и даже хлеба» — Как показывают данные Бюро национальной статистики, в прошлом году уровень потребления едва ли не всех основных продуктов питания на душу населения в нашей стране оказался самым низким за последние пять лет. Казахстанцы решили строже придерживаться диеты? Или же продовольственная инфляция, которая в 2022-м побила все рекорды, превысив отметку в 25 процентов, вынудила их экономить на еде?

ZAKON . KZ . «Мирный атом: стоит ли строить АЭС в Казахстане» — Президент Казахстана ТОКАЕВ не раз отмечал, что обеспечение энергобезопасности является одной из главных задач государства, и этот вопрос остро стоит на повестке дня. Грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии и целесообразно ли экономически строительство АЭС, разбирался Zakon.kz.

LITER . KZ . «Делали «на отвали», или Почему набережную в Кокшетау так и не довели до ума?» — В Кокшетау уже два года жители и гости города отдыхают на новой набережной, построенной вдоль озера. Парадокс заключается в том, что объект официально не был принят в эксплуатацию. Новые объекты уже разваливаются и представляют опасность для горожан. Как амбициозный и очень нужный для маленького города проект превратился в долгострой. Кокшетау является единственным городом в Казахстане, расположенным на берегу живописного озера.

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