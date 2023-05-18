«Юбилей президента Токаева даёт повод немного порассуждать о нем и его политике». «Общество-власть-бизнес-агашки: кому и о чем договариваться?». «Власти решили не расстраивать казахстанцев правдой». «Генетик рассказала об особенностях ДНК казахов»

Сетевой Казахстан 18 мая 2023г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте Токаеве» — Юбилей президента ТОКАЕВА даёт повод немного порассуждать о нем и его политике…Токаев — безусловно ученик и выдвиженец Назарбаева, но при этом он человек совершенно другого склада, который прекрасно понимает достижения и проблемы созданной первым президентом политической системы, тем более что сам в ней был одним из ключевых игроков — министром иностранных дел, вице-премьером, премьером, госсекретарем и спикером Сената. Второй президент хорошо понимает, что следует поменять, а что — беречь. Он часто подчёркивает, что необходимо руководствоваться интересами государства, а не сиюминутными выгодами и чужими потребностями. Токаев — слишком порядочный человек, чтобы все проблемы валить на предшественника. Он, как никто другой, в курсе, где личная ответственность главы государства, а где — коллективные косяки или объективные факторы. И что нужно делать, чтобы эти проблемы не повторялись. Прошлогодняя конституционная реформа вполне это показывает.

IA — CENTR . RU . «Китай объявит о перезагрузке отношений с ЦА на саммите в Сиане» — 18–19 мая в китайском городе Сиане пройдет первый саммит «Центральная Азия — Китай». На встречу с главой КНР Си Цзиньпинем отправятся главы всех пяти стран региона — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Зачем главы стран Центральной Азии летят в Китай и чего от них хочет Поднебесная? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал эксперт по Центральной Азии Григорий МИХАЙЛОВ.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Общество-власть-бизнес-агашки: кому и о чем договариваться?» — Для того, чтобы оценить, способны ли казахстанцы договориться между собой о новых правилах игры exclusive.kz провел цикл деловых игр, в составе которых были предприниматели, отраслевые эксперты и общественные деятели. Как выяснилось, все группы готовы договариваться друг с другом, но при определенных условиях.

365 INFO . KZ . «Власти решили не расстраивать казахстанцев правдой» — Известный политолог Данияр Ашимбаев на своем телеграм-канале раскритиковал власти за решение не публиковать реалистичные цифры о состоянии экономики Казахстана. И не только экономики. «Видимо было принято решение лишний раз не публиковать отчёты Высшей аудиторской палаты — чтобы «не расстраивать» население и не создавать лишний негативный имидж правительству, акиматам и квазигосу. Отчёты СК/ВАП не публикуются с августа. Выступление Натальи Годуновой в Мажилисе также не было опубликовано, хотя с её приходом в свое время сильно улучшилась аудиторская, аналитическая работа и информационная открытость. По факту ограничения информации можно предположить, что системные сбои и бюджетные нарушения выросли настолько, что их тупо решили скрывать» .

QMONITOR . KZ . «По замкнутому кругу. Языковая политика в Казахстане: насколько она адекватна?» — В прошлой статье мы инициировали обсуждение проекта концепции развития языковой политики в РК на 2023-2029 годы, сделав акцент на том, как привлечь внимание простых граждан и экспертного сообщества к реформам в данной сфере. Сегодня вместе с историком и политологом Николаем ОСИПОВЫМ мы продолжаем анализировать документ, но уже на предмет того, насколько достижимы (и при каких условиях) поставленные в нём цели.

««Окно в мир». Трёхъязычие в Казахстане: блажь или необходимость?» — Прошло уже довольно много времени с тех пор, как в нашей стране объявили о переходе школ на трехъязычную программу обучения. Эта инициатива властей вызвала неоднозначную реакцию у граждан Казахстана: были и те, кто воспринял её с воодушевлением, но всё же большинство отнеслось к ней скептически. В конце концов, от затеи отказались. Но вопрос, нуждается ли наше общество в трехъязычии (не в преподавании школьных предметов на трёх языках, а в том, чтобы овладеть казахским, русским и английским для получения необходимых знаний и компетенций или просто для комфортной жизни), остаётся открытым.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Союз или профсоюз» — На прошлой неделе состоялся очередной съезд Союза писателей Казахстана. В связи с кадровыми изменениями и не совсем уместными откровениями некоторых представителей руководства СП в социальных сетях разгорелись нешуточные страсти. В духе демократии и плюрализма открыто обсуждались не только конкретные персоны, способные возглавить организацию, но и вопрос «Нужна ли вообще такая структура?». Как рядовой читатель, который старается быть в курсе всех литературных новостей, я присутствовал на этом форуме.

FORBES . KZ . «Генетик рассказала об особенностях ДНК казахов» — Есть ли у казахов ген ожирения? Можно ли быть на 4% скандинавом, а на 15% – вьетнамцем? И как вообще изучают гены человека? Forbes.kz задал эти вопросы казахстанскому генетику Гульнаре СВЯТОВОЙ — Казахи вносят низкий генетический вклад в развитие алкоголизма. У нас фермент — алкогольдегидрогеназа — работает лучше, чем у азиатов, но хуже, чем у европейцев. Так, в Восточной Азии этот полиморфизм обнаружен у 17,4%, В Японии – у 24%, поэтому они так быстро пьянеют. Но нами — о счастье! — обнаружен протективный генотип, то есть генотип, который защищает казахов от развития алкоголизма.

TIME . KZ . «Одна на двоих» — Грандиозного паводка на Урале не случилось: несмотря на большое поступление воды, Россия не увеличила сброс из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области, наполняя свой полувысохший водоем. Готова ли соседняя страна делиться водой для спасения трансграничной реки?

«Дамиля НУГМАНОВА, профессор: У нас всё извращено и перевёрнуто!» — Существующая система первичной медицинской помощи превращает кардиолога, гинеколога или невропатолога поликлиники в неспециалиста и ещё ниже опускает квалификацию врача общей практики.

KURSIV . KZ . «Нет результатов: депутаты раскритиковали работу Назарбаев Университета» — Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат НУРБЕК, присутствовавший на правчасе, заявил, что работа Назарбаев Университета регулируется отдельным законом, и его система очень сложная. В кулуарах мажилиса министр пояснил, что в ближайшее время будут внесены поправки в закон, регулирующий деятельность Назарбаев Университета. Это позволит профильному ведомству контролировать вуз.

CARAVAN . KZ . «Мясо в Казахстане снова подорожает: почему оно уходит на экспорт, а казахстанцы остаются у пустого стола» — В Казахстане снова ожидается рост цен на мясо – минимум на 30 процентов. В Казахстане много скота. Если подсчитать, то выйдет почти 86 миллионов голов. Но при этом мясо дорожает все равно. Почему так происходит? Аграрии считают, что причина – в труднодоступности субсидий АПК и системных ошибках в этой сфере. А простые казахстанцы – в спекуляциях и обмане.

ZAKON . KZ . «Крайние меры: какой эффект окажет запрет на вывоз угля из Казахстана» — С 26 мая вводится запрет на вывоз угля из Казахстана. Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило приказ «О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита». Почему вводят такие меры, помогут ли они решить существующие проблемы.

CABAR . ASIA . «Почему в казахстанских СМИ существует самоцензура?» — Тамара Еслямова, издатель газеты «Уральская неделя»,‎ считает, что самоцензура – это состояние человека, когда из-за неуверенности и страха изнутри выстраиваются ограничения.… Для Дмитрия Дубовицкого, основателя YouTube-канала «За нами уже выехали», самоцензура – это «иногда не включаться во взрывоопасные вопросы и темы». «Сейчас Казахстан переживает период глобального передела активов. И в этот непростой период в личку прилетает довольно много «сливов» – разного рода якобы компромата на «слонов» из «старого» и «нового» Казахстанов. Пока мы приняли решение не брать в работу такие входящие темы, иначе можно попасть в мясорубку – оказаться жертвой информационной войны между олигархатом. Самоцензура ли это? В каком-то смысле, да», – не отрицает Дубовицкий‎.

SPUTNIK . KZ . «Громкий скандал разгорается в казахстанском кинематографе» — Ряд известных казахстанских кинорежиссеров, мультипликаторов, продюсеров и сценаристов указали на факты нарушений, допущенных Государственным центром поддержки национального кино при рассмотрении заявок о допуске к открытой защите для получения господдержки на производство фильмов.

AZATTYQ . ORG . «Тысячи родителей не смогли записать детей в бесплатные секции и кружки: система записи работала со сбоями» — Два года назад в Казахстане была запущена система подушевого финансирования детского спорта и творчества. За этим названием скрывается система, которая собирает информацию о бесплатных (для родителей) спортивных секциях и кружках, в которые родители могут записать своих детей при помощи интернета. Но в этом году оказалось, что информационная система, через которую должна была происходить регистрация детей, не выдержала одномоментного наплыва пользователей. Тысячи родителей так и не смогли никуда записать своих детей. Представители портала после скандала заявили, что выделенных им государством денег якобы было недостаточно для охвата всех заинтересованных.

LITER . KZ . «Новый статус электросамокатов в Казахстане: как он отразится на кикшеринге?» — Бурные дискуссии не утихают вокруг электросамокатов. Пока одни люди рассекают на них вдоль улиц, пешеходных тротуаров, другие успевают только от них уворачиваться. При этом спрос на экологичный вид транспорта только растет. Как изменится жизнь любителей скорости и что думают об этом горожане…

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