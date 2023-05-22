Историческое «золото» казахстанских шпажистов, очередной триумф Елены Рыбакиной, сохранение прописки в высшем дивизионе мирового хоккея и новый лидер футбольного чемпионата РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: первая в истории победа на этапе Кубка мира

В Стамбуле прошёл этап Кубка мира с участием шпажистов-мужчин. В командном первенстве с участием 45 сборных великолепно выступила казахстанская дружина: она впервые завоевала «золото» турнира такого уровня. А ещё очень важно, что именно с этого этапа началось формирование олимпийского рейтинга, согласно которому будут определены восемь стран, чьи сборные поедут на летние Игры 2024-го в Париж полными составами, – и наша команда заработала большое количество очков.

Основную нагрузку в ней вынесли Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов, иногда кое-кого из них подменял более молодой Ерлик Сертай, который тоже внёс свою лепту.

На снимке: Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Руслан Курбанов празднуют успех (фото со страницы Национальной федерации фехтования РК в «Фейсбуке»)

Они стартовали с непростой победы над колумбийцами – 45:41, после чего вышли на итальянцев, на тот момент занимавших 2-е место в текущем мировом рейтинге после французов. Их наши парни не просто обыграли, но и сделали это очень уверенно – 45:31. А вот в противостоянии с аргентинцами, которые обычно не хватают звёзд с неба, но в Стамбуле победили венесуэльцев (7-е в рейтинге), сильнейших на американском континенте, казахстанцам пришлось непросто. Они были близки к поражению, но в заключительном 9-м раунде Алимжанов сравнял счёт, а в добавленное время нанёс решающий укол – 45:44.

Так наша команда добралась до полуфинала, в котором встретилась с испанской дружиной и выиграла у неё – 45:32. В поединке за «золото» она сошлась на фехтовальной дорожке с голландцами, которые на предыдущих стадиях одолели входящих в топ-10 украинцев, китайцев, корейцев и лидеров рейтинга французов. В начале противостояния казахстанцы проигрывали четыре укола, однако Курбанов в своём раунде не только сравнял счёт, но и создал небольшой перевес, после чего Шарлаимов, Алимжанов и снова Курбанов продолжали наращивать преимущество и довели его до четырнадцати уколов – 34:20.

В личном первенстве лучший результат среди наших шпажистов показал Курбанов, занявший 11-е место (участвовало около 350 фехтовальщиков!).

Хоккей: с главной задачей справились

Сегодня сборная Казахстана проведёт свой последний матч на чемпионате мира – против команды Словении. Вне зависимости от его результата она уже решила главную для себя задачу – сохранила прописку в элитном дивизионе. Будет решаться только то, какое итоговое место в группе займут наши хоккеисты – 6-е (в случае победы) или 7-е.

Теперь о том, как они провели предыдущие игры. После победы над норвежцами, о которой мы сообщали в обзоре недельной давности, подопечные Галыма Мамбеталиева в трёх следующих матчах не смогли записать в свой актив ни одного очка. Что, впрочем, было вполне ожидаемым, поскольку им противостояли три сильнейшие команды группы «В». Казахстанцы с одинаковым счётом 1:5 проиграли чехам и канадцам (в первом случае единственный ответный гол забил Максим Мухаметов, во втором – Адил Бекетаев), а между этими двумя поединками пропустили пять безответных шайб от швейцарцев.

На снимке: Данил Бутенко и Евгений Рымарев после матча со словаками (фото с сайта Международной федерации хоккея)

Но потом, в прошлую пятницу, наша команда неожиданно для всех победила словацкую. Оказавшись в стартовом периоде в роли отыгрывающейся, во втором она ответила тремя голами в исполнении Романа Старченко, Валерия Орехова и Евгения Рымарева (последний реализовал численное большинство). Однако удержать это преимущество в основное время казахстанцы не сумели. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов наши хоккеисты были гораздо удачливее, чем словаки, – 4:3.

Но вот в следующем матче с латышами, хозяевами турнира, они были непохожи сами на себя и пропустили семь безответных шайб – 0:7. Впрочем, набранные ими четыре очка – уже хороший результат для нынешней сборной РК, сформированной исключительно из воспитанников отечественного хоккея.

Теннис: победа на «грунте» и восхождение на 4-ю позицию

Елена Рыбакина выиграла ещё один турнир категории WTA 1000 – высшей после «Большого шлема». Причём если предыдущего успеха она добилась в Индиан-Уэллсе на любимом для неё «быстром» корте, то теперь завоевала главный трофей в Риме на «медленном» грунтовом, который не очень подходит под стиль игры Елены – силовой, с мощной подачей и короткими розыгрышами. Благодаря этой победе она поднимется в рейтинге WTA с 6-й строчки на 4-ю, совсем немного уступая американке Джессике Пегула, располагающейся на 3-й позиции, – у них теперь будет соответственно 5090 и 5205 очка.

На снимке: Елена Рыбакина с главным трофеем турнира в Риме (фото с сайта Женской ассоциации тенниса)

Турнир в Риме казахстанская теннисистка начала с выигрыша у итальянки Жасмин Паолини (65-я в рейтинге WTA) – 7:6, 6:1. Затем она встретилась с россиянкой Анной Калинской (57-я): в первом сете при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной её соперница отказалась от продолжения матча, сославшись на травму ноги. Затем Елене противостояла чешка Маркета Вондроушова (70-я), которая предпочитает как раз таки грунтовые корты – четыре года назад она дошла до финала открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Но Рыбакина победила её довольно уверенно, ограничившись двумя сетами, в каждом из которых она отдала лишь по три гейма.

В четвертьфинале оппоненткой нашей теннисистки стала первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек, которая одинаково хорошо играет на всех покрытиях – например, в прошлом году она выиграла и «грунтовый» открытый чемпионат Франции, и «хардовый» US Open. Первый сет сложился для Елены неудачно, второй она завершила в свою пользу благодаря более удачным действиям на тай-брейке, а в третьем при счёте 2:2 Швёнтек прекратила борьбу из-за травмы. В полуфинале Рыбакиной противостояла ещё одна бывшая победительница «Ролан Гаррос», но 2017 года, — Елена Остапенко из Латвии (20-я). Её наша теннисистка обыграла более уверенно – 6:2, 6:4.

В «титульном» поединке она сошлась на корте с украинкой Ангелиной Калининой (47-я), которую мало кто ожидал увидеть в финале. В первом сете Рыбакина взяла верх со счётом 6:4, а во втором её соперница после проигрыша стартового гейма зачехлила ракетку – видимо, неважно себя почувствовала.

Стрельба из лука: далеко не прошли

В Шанхае (Китай) прошёл этап Кубка мира. Для казахстанских лучников он сложился не очень удачно. В командном первенстве наши ребята, показав 12-й результат в квалификации, затем в первом раунде олимпийской «пульки» (поединков на выбывание) разгромили «под ноль» соперников из Макао, но в 1/8 финала уступили японцам – 1:5. На этой же стадии остановились и казахстанские девушки: после победы над австралийками 6:2 они с таким же счётом проиграли южным кореянкам. Впрочем, даже успех в одной серии (55:53) из четырёх, который принёс два балла, можно считать достижением – ведь им противостояли представительницы сборной, выигравшей все девять Олимпиад (!), на которых разыгрывалось командное первенство.

В личных соревнованиях лучшие из наших спортсменов, Ильфат Абдуллин у мужчин, и Алина Ильясова у женщин, тоже остановились в 1/8 финала. Причём оба на этой стадии проиграли лучникам из Южной Кореи: первый – Ву-Сёк Ли, вторая – Ча-Юнг Канг, которая, кстати, завоевала в итоге «серебро».

Волейбол: в Азии только 10-е

В столице Бахрейна завершился клубный чемпионат Азии. На нём от Казахстана выступал «Атырау». В общей сложности в турнире приняли участие 16 команд, которые на первом этапе были распределены по четырём группам.

Наши волейболисты в своём квартете одержали победу над чемпионом Гонконга, но проиграли соперникам из Катара (1:3) и Кувейта (0:3). Это означало, что они выбывают из борьбы за медали и примут участие в турнире за 9-16 места. Там «Атырау» сначала выиграл у клубов с Тайваня и из Афганистана, потом в трёх партиях взял верх над австралийским «Канберра Хит» (Австралия тоже входит в Азиатскую конфедерацию волейбола). В итоге он добрался до матча, в котором оспаривались 9-10 позиции, и уступил в нём «Аль-Али» из Бахрейна – 2:3, таким образом замкнув десятку.

Футбол: прежнего лидера свергли

Перед 10-м туром чемпионата страны две команды, занимавшие самые верхние строчки турнирной таблицы, имели одинаковое количество очков, но при этом петропавловский «Кызылжар», неожиданно мощно начавший сезон, провёл на один матч меньше, чем «Астана», которая догнала его благодаря победе в матче, проведённом на три месяца раньше срока. И вот в минувшую субботу они встретились в очном поединке. Игра держала болельщиков в напряжении до самого конца и получилась результативной. В первые полчаса действующий чемпион РК вроде бы создал комфортный задел, забив два гола, но после перерыва «Кызыжар» сначала отквитал один мяч, а за минуту до конца основного время сравнял счёт. И всё-таки столичный клуб вырвал победу: на 7-й добавленной минуте отличился Эльхан Астанов, атакующий полузащитник национальной сборной, – 3:2.

Так «Астана» стала единоличным лидером, а на второе место поднялся шымкентский «Ордабасы», взявший верх в родных стенах над «Окжетпесом» — 1:0. А вот ещё один претендент на медали «Актобе» потерял очки, что называется, на ровном месте, не сумев одолеть скромный «Каспий» – 0:0. Неожиданно проиграл на своём поле, причём крупно, алматинский «Кайрат», пропустивший три безответных мяча от кызылординского «Кайсара» – 0:3. Результаты остальных матчей: «Тобол» – «Мактаарал» 1:0, «Жетысу» – «Атырау» 0:3, «Шахтёр» – «Аксу» 2:1.

Положение после 9 туров: «Астана» – 22 очков (провела на один матч больше), «Ордабасы» – 23, «Кызылжар» – 22, «Кайрат» и «Актобе» – по 18, «Атырау» – 17, «Кайсар» – 16, «Тобол» – 14, «Окжетпес» и «Шахтёр» – по 11, «Жетысу» – 10, «Каспий» – 9, «Аксу» – 4, «Мактаарал» – 3 (провёл на один матч больше). .

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