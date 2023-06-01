«Казахстанская экономика станет здоровой только после перехода с иностранного на национальное инвестирование». «Главный показатель работы правительства — уровень бедности». «В кадровый политике… не столько отрицательная селекция, сколько её полное отсутствие»

Сетевой Казахстан 1 июня 2023г.

AZATTYQ . ORG . ««Применяя к ребёнку силу, вы не уважаете в первую очередь себя». О правах детей в Казахстане и тех, кто их нарушает» — 1 июня парки и площади в Казахстане традиционно заполнятся воздушными шарами и торговыми стендами с игрушками и сахарной ватой. В этот день на заботе о детях и любви к ним делается особый акцент. Что происходит в остальные дни года? Азаттык поговорил с правозащитницей Розой Акылбековой о том, что делать, если на ваших глазах родители бьют ребёнка, является ли нарушением прав детей отказ от вакцинации и можно ли запрещать детям доступ в соцсети.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Лечение вменённой импотенции» — Казахстанская экономика станет здоровой только после перехода с иностранного на национальное инвестирование. Оставим на время электроэнергетику — она просто первой подошла к диагнозу инвестиционная импотенция. В очередь к тому же диагностическому кабинету выстроились ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт, машиностроение и вся прочая производственная и социальная инфраструктура, не работающая на сырьевой экспорт. \

«От глобального — к частностям» — Магбат СПАНОВ, экономист: Главный показатель работы правительства — уровень бедности — Меня интересует наша страна. Почему при таких ресурсах и богатейших недрах количество бедных увеличивается? Почему у нас ВВП растет, а число бедных не снижается? Я считаю, что у любого хорошего правительства должен быть самый главный приоритет — борьба с бедностью. Малый бизнес и все остальное — это уже сопутствующие цели.

QMONITOR . KZ . «Отложенный эффект. Откуда растут ноги у западного лобби в Казахстане?» — О так называемом западном лобби в Казахстане говорят давно, а в последнее время, особенно на фоне ослабления позиций РФ в ЦА, его «следы» эксперты видят повсюду. К примеру, в тех же требованиях национал-популистов отменить День Победы (якобы это не наш праздник) или в призывах подключиться к антироссийским санкциям. О том, за счёт чего и кого это лобби набирает вес и какое влияние оно оказывает на внутриполитические процессы в стране, рассуждает Арман КУДАБАЙ, журналист, преподаватель КазНУ им.аль-Фараби.

«Об истинных целях тех, кто требует принять закон о государственном языке РК» — В последнее время некоторые депутаты парламента и общественные деятели снова стали активно требовать принятия закона о государственном языке. В этой связи возникает целый ряд вопросов: каким они его видят, какие нормы хотят в него включить, какие цели преследуют, в чём будет заключаться принципиальное отличие нового закона, призванного регулировать отношения в этой сфере, от ныне действующего?

KURSIV . KZ . «Депутат требует вернуть активы, вывезенные из Казахстана семьей старшей дочери Назарбаева» — Правоохранители Казахстана должны начать возвращать в Казахстан незаконно вывезенные активы, не дожидаясь соответствующего закона. Особое внимание, по мнению депутата Ермурата БАПИ, нужно уделить активам семьи старшей дочери экс-президента РК Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой. В ходе пленарного заседания мажилиса депутат обратился к генпрокурору страны. Он заявил, что прокуроры должны расследовать дела клептократов, которые на протяжении 30 лет вывозили капитал из Казахстана.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Схемы ухода чиновников от аудита раскрыла главный ревизор Казахстана» — Счетный комитет всегда был этакой занозой, которая мешает чиновникам спокойно сидеть в своих креслах. Главные аудиторы страны честно и открыто говорили о растратах госорганов, нецелевом использовании бюджетных денег, неэффективных госпрограммах и нацпроектах. В прошлом году Счетный комитет преобразовали в Высшую аудиторскую палату и наделили еще более широкими полномочиями. Однако вместо того, чтобы с удвоенной силой выводить чиновников «на чистую воду», аудиторы, кажется, стали работать менее активно. О том, почему сложилось такое впечатление и насколько оно соответствует действительности, рассказала председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья ГОДУНОВА.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «О кадрах и не только» — В стране сейчас три уполномоченных органа по планированию (государственному — МНЭ, стратегическому — АСПИР, бюджетному — МФ) и там сидят специалисты в специализированных структурах, но есть ли результаты? Хоть какие-то? Свежий пример — реформа ЖКХ. Только вот чиновники министерства говорили о 95% домов, перешедших на новую систему, а после критики президента вдруг выяснилось, что речь идёт о 12%. И во всем остальном — такая же лепота… В рамках борьбы с инфляцией правительство повышает цены на ГСМ и тарифы на все. Пытаются снизить хотя бы цены на авиабилеты, но явно не получается. Зато ставка Нацбанка на одном из самых высоких уровней в мире, и при этом никакого воздействия на инфляцию она уже явно не имеет… В системе управления явно не работают планирование+реализация+контроль, отсутствует стабильность институтов и законодательства, а заодно, а в кадровый политике, я бы сказал, не столько отрицательная селекция, сколько её полное отсутствие.

«Как в Казахстане поступают с больными и одинокими?» — Потребность в домах социального обеспечения растет год от года, однако в этой уязвимой сфере по-прежнему не хватает средств и кадров, а количество скандалов не уменьшается. В Казахстане увеличилось число домов престарелых и учреждений для лиц с инвалидностью, об этом в марте сообщило Бюро национальной статистики. Самое большое количество организаций, предоставляющих специальные услуги, зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 31, наименьшее в области Улытау – 3.

TENGRINEWS . KZ . «Обливают зеленкой и ломают пальцы. Как казахстанцев «помечают» в наркобизнесе» — Казахстанцы обеспокоены участившимися случаями распространения наркотиков во дворах. «Нагло делают закладки, фотографируют дома», «Наркоманы и закладчики распоясались — днем открыто приезжают на машинах», «Приходят наркоши, роют все и вся, слов уже нет», «Связываться с ними опасно, но гоняют их именно женщины» — такие комментарии пишут люди в соцсетях. Страна утопает в наркотиках или это преувеличение? Как наказывают тех, кто в наркобизнесе не соблюдает правила «игры»? Работает ли полиция? И что делают сегодня активисты?

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.