Сухие молочные смеси от казахстанских производителей признаны в мире 02.06.2023 11:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 499 0 Директор ТОО «Saunet Constration» Болат Аманбаев о том, почему технологией казахстанского производства уникальных сухих молочных смесей интересуются в Китае и России Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Базы знаний о протестах в Центральной Азии нет Антисоветчина – это Клондайк Запущен фандрайзинг для социальной адаптации молодых казахстанок Казахстанцы соображают на троих (Россия, Украина, Казахстан)