«Объявлена дата запуска карты для этнических казахов «Ата жолы». «Пророссийская или антироссийская»: какую позицию занимает Казахстан». «Что сулит миру победа Эрдогана?»

Сетевой Казахстан 6 июня 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . «Объявлена дата запуска карты для этнических казахов «Ата жолы»» — С июля 2023 года этнические казахи, проживающие в других странах, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в Казахстан, получив карту «Ата жолы». «Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство на 10 лет. Этнический казах с картой «Ата жолы» будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами РК и кандасами», – пояснили в Минтруда.

CARAVAN . KZ . ««Пророссийская или антироссийская»: какую позицию занимает Казахстан» — В последнее время наблюдается заметное увеличение числа обвинений в адрес нашей страны в том, что намечается ориентир на пророссийскую повестку. Но есть и твердо уверенные в том, что Казахстан, напротив, придерживается антироссийской позиции. Но что же кроется за этими оценками? Какой из взглядов наиболее соответствует действительности? Да и вообще можно ли категорически утверждать, что политика казахстанских властей однозначно является пророссийской или антироссийской?

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Что сулит миру победа Эрдогана?» — В Анкаре завершились победные торжества (инаугурация) бесспорного лидера Турции, 69-летнего Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА, набравшего во втором туре выборов главы государства более 52 процентов голосов против 47 процентов его серьезного соперника Кемаля Кылычдароглу…На этом торжестве принял участие и президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Приятная деталь: во время своего выступления президент Турции Реджеп Эрдоган искренне поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации.

TENGRINEWS . KZ . «Музей, сквер вместо ТРЦ и городской склад. Что прячется за заборами Астаны?» — Любой астанчанин знает, что, помимо достопримечательностей, одна из главных особенностей города — это его высокие металлические заборы. Ими закрывают стройки и нелицеприятный дачнный массив, который вот-вот будет снесен. За ними прячут долгострои и то, что не хотят показывать. Некоторые ограждения установлены едва ли не в самом центре и так давно, что они уже вписались во внешний облик той или иной улицы и на них попросту не обращаешь внимание. А вот корреспонденты Tengrinews.kz все же это самое внимание обратили и разузнали, что скрывается за заборами столицы, и даже заглянули в одно очень интересное и неожиданное для горожан место.

QMONITOR . KZ . «Айбек Барысов: «Вице-министр думает, что государство – это он?»» — На днях было опубликовано интервью с вице-министром МИИР господином Бейспековым, в котором он, как курирующий оборонную отрасль чиновник, дал своё видение сложившейся ситуации в гособоронзаказе. В интервью Азамат Омирзакович упомянул Айбека Барысова и ситуацию связанную с возглавляемым им Движением Экономического Национализма и гособоронзаказом. Мы приводим комментарий Айбека Барысова, который он дал QMonitor в связи с этим. Орфография и пунктуация автора сохранены с целью избежания искажения стиля и смысла написанного…

FORBES . KZ . «Как бывший военный из Казахстана воспитывает боксёров в Омане» — Олжас ПАРЖАНОВ родом из Кентау. С ранних лет отец прививал Олжасу любовь к спорту, тренировал его. Когда мальчику исполнилось восемь лет, отец отдал его в секцию бокса. — В Омане очень спокойная, размеренная жизнь. Эта страна входит в десятку самых безопасных в мире, криминал здесь сведен к нулю. Тут очень сложно встретить конфликтные ситуации, люди очень сдержанные, дружелюбные, гостеприимные и неагрессивные. Соответственно, любой агрессивный вид спорта, будь то бокс или MMA, в Омане не популярен. Если в постсоветских странах мальчиков с ранних лет приучают постоять за себя, то здесь дела обстоят совсем не так. И поэтому развивать бокс в Омане было задачей не из легких, мне приходится поднимать этот вид спорта буквально с нуля, — рассказывает он.

TIME . KZ . «Здоровье в карман не положишь» — Платить нужно за конкретного пациента, а не за прикрепленное к клинике население. Мы продолжаем серию материалов об изъянах системы соцмедстрахования. Директор сети частных клиник Q-MED в Кызылорде Раушан БАЗАРБАЙ рассказывает о том, на каких условиях главврачи делятся “своими” пациентами, и об относительно честных схемах отъема денег у профильного фонда.

«Пляски на воде» — Жители окраины Семея устали завтракать обещаниями чиновников. Который год городской акимат уверяет, что к поселкам Водный и Восход обязательно проведут водопровод. При этом чиновники всегда называют точную дату. Вот только когда срок истекает, они находят причину и… называют новую дату. И эта карусель вертится уже не один год! И не только с водой…

LITER . KZ . «Запах гари и канализации травит актюбинцев: почему акимат бездействует?» — Жители Актобе вот уже несколько лет страдают от смога, запаха сероводорода и отходов от промышленных зон. Болеют дети и взрослые, гибнет природа, но запускать новый полигон и обновлять канализационно-очистные сооружения власти не спешат. Почему старый мусорный полигон не закрывают, что думают об этом жители города и экоактивисты…

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