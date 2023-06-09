«Развитие регионов – целостность страны». «Казахизация vs интеграция. Почему этнополитика в РК буксует, и какой она должна быть в идеале?». «Что происходит в бизнес-империях богатейших казахстанцев». «Золотые» дороги Казахстана»

Сетевой Казахстан 9 июня 2023г.

TIME . KZ . «Связанные водной проблемой» — В столице проходит двухдневный Астанинский международный форум. На его проведение из бюджета выделили «более миллиарда тенге, но меньше двух». Так в кулуарах сказал министр нацэкономики Алибек КУАНТЫРОВ, который не мог вспомнить точную цифру. Но это не значит, что наши власти не считают затраты. Главный экономист страны подчеркнул, что сумма на форум точно такая же, какой была на проведение этого форума в 2019 году, и «ни одной тенге больше, несмотря на инфляцию и рост цен». Наш корреспондент, побывав на открытии форума, обнаружила, что ситуация с водой взволновала далеко не только астанчан.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Актуальные вопросы международного позиционирования Казахстана в современных условиях» — С 2022 года Казахстан развивается в системе политических координат, заданных действующим президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Прошедшие 20 марта т.г. досрочные парламентские и местные выборы фактически завершили собой процесс перезагрузки политической системы, который начался в 2019 году. Вместе с тем еще только находится на своей начальной стадии более важный процесс, связанный с изменениями общей парадигмы развития казахстанского общества и государства. В данном случае пока задана общая цель – построение Нового и Справедливого Казахстана. Однако она требует четкого определения путей и механизмов ее достижения.

QMONITOR . KZ . «Казахизация vs интеграция. Почему этнополитика в РК буксует, и какой она должна быть в идеале?» — На недавней сессии АНК президент в числе приоритетов назвал необходимость выработки последовательной и научно-обоснованной этнополитики. Такой месседж может в том числе означать, что предыдущая деятельность государства в сфере межэтнических отношений не принесла того эффекта, на который оно рассчитывало. В этой связи возникает ряд вопросов. Какой должна быть новая этнополитика с учётом специфики нашей страны и текущих условий? Какие концепты должны лечь в её основу? И возможно ли найти «рецепт» устранения существующих противоречий – скажем, «примирения» курса на казахизацию с защитой интересов этнических меньшинств? Ответить на них мы попросили экспертов в области нациестроительства.

KZAIF . KZ . «Развитие регионов – целостность страны» — Казахстан – унитарное государство, такое территориальное устройство предусматривает единый подход в формировании региональной политики. Привлекательность региона определяется уровнем благосостояния жителей, обеспечением социальных услуг, образованием, здравоохранением, трудоустройством. Создание равных условий в каждом регионе, с тем чтобы Казахстан был единым, сильным государством, является важной задачей государственной власти.

FORBES . KZ . «Что происходит в бизнес-империях богатейших казахстанцев» — В конце апреля 2023 года Freedom Holding Corp., в котором Тимур ТУРЛОВ владеет долей в 71,08%, объявила о заключении сделки по приобретению сервисов Aviata и Сhocotravel у холдинга Chocofamily… По данным KASE, Кенес РАКИШЕВ в ноябре 2022 года сократил свою долю в АО «Инвестиционный дом Fincraft» с 50 до 40%. В начале марта 2023-го его доля уменьшилась до 9,9%. А в апреле 2023 года имя Ракишева и вовсе исчезло из списка акционеров компании… В марте 2022 года ТОО «Kazpetrol Group» (№48 рейтинга Forbes Kazakhstan «50 крупнейших частных компаний» за 2022 год), принадлежащее Еркину Татишеву, Оразхану Карсыбекову, Канату Копбаеву, Даулету Нуржанову и Талгату Турумбаеву, приобрело 99,9% ТОО «Галаз и Компания». Стоимость сделки составила более чем 20,5 млрд тенге ($47,3 млн по курсу на тот момент).

UTRO.RU . «Казахстан нанес удар по рублю: Астана выступила с оправданием» — В российских СМИ появилась информация, что некоторые банковские организации в Казахстане отказываются принимать любые платежи в российских рублях. С такой ситуацией стали сталкиваться российские бизнесмены все чаще, пожаловавшись, что больше всего проблем наблюдается с крупнейшими организациями республики. На этом фоне пришлось сделать официальное заявление министру финансов Казахстана Ерулану ЖАМАУБАЕВУ. Он отвергает причастность официальной Астаны к удару по рублю, утверждая, что банки пошли на это в частном порядке.

ORDA . KZ . «Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС» — На крупнейшей петиционной платформе Казахстана собирают подписи за выход страны из Евразийского экономического союза. Orda.kz проконсультировалась с казахстанскими политологами, чтобы понять, каковы шансы и нужно ли это вообще делать… По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, сама формулировка вопроса очевидно имеет антироссийскую направленность. «Понятно, что любые документы против ОДКБ и ЕАЭС направлены против союза с Российской Федерацией. Это продолжение старого либерального национал-пантюркистского подхода, который поддерживает позицию Казахстана от полного нейтралитета до враждебности по отношению к России».

VLAST . KZ . «Из казино в акимат» — В Конаеве акимат купил два здания бывших игорных заведений за 5,6 млрд. тенге. До того как стать столицей Алматинской области, Конаев был одним из двух центров игорного бизнеса в Казахстане. Здесь на протяжении 15 лет действует разрешенная зона казино. Эти два фрагмента городской жизни сплелись еще теснее в последний год — акимат купил сначала для областной администрации, а потом для одного из подразделений — здания казино, где теперь вместо крупье и дилеров работают чиновники. Власть изучила сделки.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Хайп, деза, плутовство: сага об Альнуре Мусаеве» — Первая заповедь «стукача»: осуждать стукачество (публично). Первая заповедь осужденного (пусть и заочно) коррупционера: осуждать коррупцию. Альнур МУСАЕВ, в прошлом председатель КНБ Республики Казахстан, получил приговор за коррупцию и целый букет тяжких преступлений на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще в Старом Казахстане, то есть в период правления Нурсултана Назарбаева. Как гласит постсоветская поговорка, «бывших работников спецслужб не бывает». Вот и Альнур Мусаев, который с мая 2007 года проживает в Австрии (куда успел скрыться из РК по личному совету Рахата Алиева, ныне покойного), кому-то понадобился для грязных игр по дискредитации родственников Касым-Жомарта Токаева: Тимура Токаева (сын президента) и Мухамеда Избастина (племянник президента).

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – ««Золотые» дороги Казахстана» — По занимаемой площади Казахстан находится на девятом месте в мире, на его просторах разместились бы такие государства Европы, как Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия, Италия и Великобритания, вместе взятые. Однако из предмета гордости это все больше становится предметом печали, поскольку перемещаться по этим просторам становится все дороже. Так, согласно официальной статистике, стоимость ж/д билетов за год выросла в среднем на 28%. Билеты на самолет и без всякого повышения очень многим не по карману. Если же добираться автотранспортом, то к стремящимся ввысь ценам на горючее добавилась еще одна «радость» – оплата, введенная за проезд по все большему числу автодорог.

TENGRINEWS . KZ . ««За катание на лошади взяли 100 долларов». Что не так с туризмом в Казахстане» — Неработающие туалеты, отсутствие хороших дорог, коммуникаций и большой рекламной кампании — это лишь часть проблем в сфере туризма, о которых говорят казахстанцы. Стартовал очередной туристический сезон, и мы решили узнать, как привлечь в Казахстан туристов и нужно ли это делать вообще. Корреспондент Tengrinews.kz собрала мнения предпринимателей, гида, представителей Казахстанской туристской ассоциации, Министерства культуры и спорта, а также самих отдыхающих.

ZAKON . KZ . ««Не душите нас»: костанайский бизнес просит снизить ставку розничного налога до 2%» — Костанайские предприниматели утверждают, что действующая ставка вкупе с другими их разоряет. Налоговики снижать не рекомендуют, ссылаясь на убытки для бюджета. Корреспондент разбирался в ситуации.

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