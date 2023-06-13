«Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай». «Под чьим руководством и до какой степени влиятелен наш парламент?». «Система коллективной безответственности усугубляет катастрофы Казахстана»

Сетевой Казахстан 13 июня 2023г.

KAZPRAVDA . KZ . «Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай» — Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ провел совещание по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате чрезвычайной ситуации. Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная Правительственная комиссия.

EXCLUSIVE . KZ . «Под чьим руководством и до какой степени влиятелен наш парламент?» — В последнее время мы наблюдаем рост активности мажилиса. То, с какой избирательной «принипиальностью» депутаты поднимают злободневные темы вызывает настороженность. Что же происходит на самом деле? Формула власти глазами Касым-Жомарта Токаева, как известно, выглядит так: «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство». По большому счету, она точно и честно определяет структуру вертикали власти в Казахстане. Во-первых, из нее видно, что «Вторая Республика» (кстати, официальная пропаганда почему-то перестала использовать это словосочетание) не собирается отказываться от «суперпрезидентства». Во-вторых, влиятельность парламента и подотчетность правительства – это, вообще-то, само собой разумеющиеся вещи, а не достижения демократии по-казахски.

365 INFO . KZ . «Система коллективной безответственности усугубляет катастрофы Казахстана» — Что нужно изменить в системе управления, чтобы избежать трагедий, подобных пожару в Абайской области? Об это рассуждает известный аналитик Галым КУСАИНОВ на своем телеграм-канале — Страх быть наказанным, уволенным, арестованным всегда мотивирует лучше ничего не делать. Это все нужно, но нужно сначала пересмотреть всю систему управления, а потом уже вести показательные аресты провинившихся чиновников. Контрольно-карательные органы безусловно нужны, но, как мне кажется, эффекта будет больше, если изменить систему управления и управленческую культуру.

QMONITOR . KZ . «Ашаршылык: для наших «патриотов» чем больше жертв, тем лучше?» — Как обычно, в конце мая, когда у нас отмечали День памяти жертв политических репрессий, в казахстанских СМИ активно обсуждалась тема, связанная с массовым голодом начала 1930-х, в результате которого казахский народ понёс огромные человеческие потери. Но опять же, как и в предыдущие годы, подавляющее большинство статей и постов было основано на взятых с потолка цифрах и ничем не аргументированных оценках. Созданные вокруг этой трагедии мифы сегодня настолько заполонили наше информационное пространство, что, похоже, уже мало кому есть дело до поисков истины.

IA — CENTR . RU . «Борисов: русский язык в ЦА становится инструментом цифрового будущего» — Безальтернативное утверждение о снижении роли русского языка в Центральной Азии является ошибочным. За последние 30 лет в относительных числах распространение русского языка действительно стало ниже, но в абсолютных значениях мы видим увеличение количества людей, говорящих на русском и понимающих русскую речь. Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал директор АНО «Сибирское общество международных исследований» Денис БОРИСОВ.

TURANPRESS . KZ . «Астана: коммунальная засуха – политический слив» — Водный коллапс в Астане предвещает инфраструктурный кризис по всей республике. Многолетняя уплотняющая застройка привела в столице к закономерным результатам, теперь мегаполису остро не хватает воды. В недалеком будущем, считают эксперты, хаотичное строительство грозит таким же масштабным дефицитом в сфере энергетики. Сидеть без воды, тепла и света – это то, о чем мечтали собственники квартир в разнообразных «элитных» ЖК.

NP . KZ . «Где она — дешевая и вкусная еда?» — Ради ощутимой экономии одежду для себя можно перестать покупать вообще, наряжаться вы сможете даже лучше, чем прежде — интернет с его фондами-благодетелями вам в помощь. Но вот что касается пищи, с нею не все так просто. Необходимо отметить, что рост цен мы реально чувствуем, только покупая продукты. Инфляция коснулась сейчас буквально всего, поэтому казахстанцы принялись сокращать свои траты на еду.

FORBES . KZ . «Увеличить налог для владельцев нескольких квартир хотят в Казахстане» — «Например, есть владельцы, у которых 10 одинаковых квартир. Налоговая ставка рассчитывается индивидуально для каждой квартиры, которой они владеют. Если стоимость 1-комнатной квартиры составляет 20 млн тенге, ставка налога будет другой. Если сложить стоимость 10 квартир, то получится 200 млн тенге. Ставка налога на 200 млн тенге также должна быть высокой. Поэтому для таких категорий налог на имущество должен исчисляться в зависимости от совокупной стоимости. Ставка налога будет выше», — пояснил вице-министр.

TIME . KZ . «Политикой тут и не пахнет» — Пока в следственном суде Астаны думали над избранием меры пресечения экс-мажилисмену Нуржану АЛЬТАЕВУ, его сторонники успели сделать сенсационное заявление: это уголовное дело — политический заказ. Даже назвали фамилии нескольких высокопоставленных чиновников, которые якобы преследуют бывшего вице-министра труда и социальной защиты населения Альтаева. Забегая вперед, заметим: в уголовном деле речь идет о банальной коррупции.

«Корпоративная вольница» — СПК “Актобе” уличили в том, что она зарабатывает в два раза меньше, чем тратит бюджетные миллиарды. Убыточность, неоправданно высокие премиальные, хищение средств, разбазаривание и многое другое. В этих неблаговидных делах уличили актюбинские антикоровцы местную социально-предпринимательскую корпорацию, внимательнее присмотревшись к ее деятельности. При этом свой анализ антикор провел еще год назад. Итогом стали 26 рекомендаций для СПК, не все из которых корпорация выполнила за это время.

AZATTYQ . ORG . ««Там ад, огонь вовсю». Пожар, унёсший жизни 14 человек, и обвинения в халатности» — В пожаре в Абайской области погибли 14 человек — чья-то мать, чьи-то отцы и дети. Одни винят в трагедии стихию, другие — плохие дороги, а ещё — преступную халатность. Корреспондент Азаттыка выехала на место и узнала, что происходит прямо сейчас.

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