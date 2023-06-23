Без ожидания и очередей: более 92% пенсионных услуг были предоставлены в онлайн-формате

В Казахстане, как и во всем мире, уделяют особое внимание цифровизации. В этом РК идёт в ногу с мировыми трендами, причём местами заметно лидирует. В стране активно внедряются электронные услуги за счёт развития необходимой инфраструктуры и технологий. В частности, у казахстанцев весьма популярны госуслуги в цифровом формате.

В этих условиях очевидна важность цифровизация пенсионной системы и пенсионного фонда, что напрямую влияет на удобство пользования и прозрачность действий уполномоченного органа. Индивидуальный пенсионный счёт по всем видам взносов открывается в автоматическом режиме при поступлении первого взноса, благодаря конгломерации с цифровыми системами государственных структур. Идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Также весьма востребованной услугой у казахстанцев является получение выписки о состоянии индивидуальных пенсионных счетов (ИПС). Так, к примеру, всего за четыре месяца текущего года ЕНПФ выдал 8,3 млн выписок о состоянии ИПС, причем 97,3% из них — в цифровом формате.

В целом за январь–апрель текущего года фондом было оказано почти 9 млн услуг, из которых 6,1 млн — в электронном формате, 2,2 млн — в автоматическом, и 468 тыс. услуг — в очном формате. То есть более 92% от общего объёма услуг оказаны дистанционно.

В целом, получение электронных услуг ЕНПФ возможно многими способами. В процессе оцифровки были учтены мировые и региональные тенденции и популярные сервисы.

В результате дистанционные услуги единого пенсионного фонда страны можно получить через:

Портал eGov.kz (сайт и мобильное приложение);

Официальный сайт ЕНПФ — на сайте помимо личной информации можно ознакомиться со всей деятельностью фонда и управлением пенсионными средствами (т. е. посмотреть, куда и каким образом инвестируются средства вкладчиков фонда);

Мобильное приложение — функционал приложения позволяет вкладчикам получить актуальную информацию о состоянии своего пенсионного счёта, а также о деятельности фонда.

Стоит отметить, что мобильное приложение ЕНПФ входит в число наиболее востребованных в финансовом секторе РК. Только в Google Play оно было скачано более 5 млн раз.

Также пенсионные и информационные услуги можно получить через Telegram-бот @ENPF_bot. Кроме того, консультационные услуги можно получить в популярных мессенджерах: What’s app, Telegram, Viber, Messenger, а полезную информацию — в популярных соцсетях.

Таким образом, услуги фонда максимально автоматизированы и переведены в электронный формат, а всю необходимую информацию можно получить за считанные минуты в том числе за счёт подобного разнообразий каналов и возможностей.

Тем не менее, есть вкладчики и получатели, которые предпочитают личное обращение к специалистам ЕНПФ. За 4 месяца в ходе очного обслуживания было оказано свыше 468 тыс. услуг (5,22 % от общего объёма услуг). 396,14 тыс. услуг из них оказано специалистами подразделений фонда.

В целом это всё ещё значительные показатели, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года услуг в очном формате было предоставлено на 25,28% меньше, что подтверждает растущую востребованность онлайн-сегмента.

При этом даже услуги в подразделениях фонда максимально оцифрованы. Так, офисы и отделения ЕНПФ оборудованы зонами самообслуживания и информационными киосками, которые позволяют получить необходимые услуги, не ожидая в очереди. Более детальная информация предоставлена в инфографике ниже.

Важно отметить: Единый накопительный пенсионный фонд РК уделяет особое внимание обеспечению безопасности и конфиденциальности пенсионных накоплений, и придерживается высоких стандартов безопасности данных. Так, в рамках усиления кибербезопасности, за 2022-2023 годы был внедрен ряд информационных систем, обеспечивающих защиту информационных ресурсов. Новшества состоят из системы противодействия кибератакам и защиты веб-серверов, каналов связи и информационных ресурсов от DDoS-атак, системы обнаружения и изучения вредоносной активности на рабочих станциях и устройствах, а также системы управления событиями информационной безопасности для обнаружения и анализа угроз. Также внедрена система двухфакторной аутентификации, значительно повышающая эффективность защиты информационных систем и сервисов фонда.

ЕНПФ регулярно проходит международный аудит систем управления информационной безопасностью в соответствии с международными стандартами и требованиями, что обеспечивает объективность и надёжность результатов, гарантирует вкладчикам полную защиту их конфиденциальных данных и строгое соблюдение нормативных требований в области информационной безопасности.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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