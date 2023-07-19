Прокол министра Сулейменовой, кто разворовывал деньги Риддерской ТЭЦ, и почему туркестанские судьи жалеют рецидивистов

Обзор Telegram и Youtube каналов

Негодованием наполнены в эти дни Telegram и YouTube-каналы из-за жестокого убийства двоих детей, цинизма предпринимателей, которые в погоне за выгодой разместили на летний отдых школьников из малоимущих семей в здании сауны, думая, что они сироты. А в Караганде мальчик в детсаду получил химический ожог пищевода и желудка – ему по ошибке дали выпить… хлорированный раствор! Как ледяной водой окатили общество эти трагедии, и они требует ответа – телеграмеры проводят свои расследования и ставят вопросы о наведении порядка перед властями.

Поводов для других дискуссий за прошедшие дни тоже хватало. Экс-председатель КНБ Казахстана Карим Масимов и его бывшие замы Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин объявлены спонсорам терроризма. В 2022 году по коррупционным делам были осуждены 725 человек – в этом списке лидируют органы внутренних дел и работники акиматов. 7 дней тушили пожар вдоль побережья Каспийского моря, а в Павлодарской области — пожар в лесном питомнике «Ертіс орманы» на 800 гектарах. Из Нацфонда в виде гарантированного трансфера в ближайшие два года планируют изъять 6 трлн тенге. Более 12 тысяч работникам лесхозов, чья работа связана с риском, повышают зарплату аж на 100% — поручение Президента. А юный исполнитель из Казахстана Шерхан Арыстан завоевал Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск».

В обзоре «Телег» расскажем, как гибнет уникальное розовое озеро в Павлодарской области и о других не менее важных новостях.

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Позор страны: дороги и негодяи

Фонд-Бюро расследований коррупции – 14 305 (-3130) подписчиков на этой неделе.

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Telegram-канал журналистских расследований о коррупции заинтересовался долгостроем в Западно-Казахстанской области – там жители шести сел третий год обещанного ждут. Речь о дороге, стоимостью 15 млрд тенге, о которой стране рассказал телеканал «Хабар 24». Укладка трассы Жанакала – Жанаказан должна быть закончена в следующем году, но там и конь не валялся — уложено лишь 10 км щебня. ТГ пишет, что было запланировано в течение трех лет покрыть асфальтом 60 км бездорожья, но в этом году на стройке никого нет. Местные власти объясняют: якобы, часть дороги все же была построена, но работы признаны некачественными — покрытие рассыпается на глазах.

«Власти рапортуют — укладка асфальта возобновится в ближайшее время и к концу года дорожные строители должны освоить два миллиарда тенге», — пишут телеграмеры, но сроки и сумма вызывают сильное сомнение.

Но что наши автодороги – позор страны, тут дела похлеще! По какой дорожке покатились поставщики услуг в Алматы, которые разместили школьников из социально-уязвимых слоев населения в здании сауны вместо загородного лагеря? Причем наглость достигла такого предела, что, разместив детей, в том числе на полу, у них отобрали сотки, а сауну обнесли забором.

«В соцсети Facebook родственница одного из детей опубликовала видео и фотографии с лагеря. “Вот такой кошмар творится в загородном лагере «Арман Дала». … Все мобильные телефоны отобраны, родители не могли связаться с детьми. По 100 человек спят в непроветренном помещении. Дети спят на полу. Условия хуже, чем в тюрьмах…”, — цитирует одну из мам ТГ.

Родители ринулись в сауну-лагерь, пишут авторы. Ворота им не открыли — мамам пришлось лезть через новый забор, а администрация пыталась выгнать родителей. Следом приехали сотрудники управления образования Алматы…

«Готовится иск против компании ТОО «БелРичи», с целью признания ее недобросовестным поставщиком и последующего запрета на участие в госзакупках», — сообщает ТГ.

Редакция ФБРК все же решила докопаться до сути конфликта. Все оказалось еще циничнее — договор управление образования Алматы заключил с этим поставщиком с формулировкой «услуги по организации летнего отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». То есть, т.н. организаторы не рассчитывали получить отпор родителей. Как сообщает ТГ, договор заключен на отдых 350 детей Жетысуйского района, и по 400 детей с Медеуского и Турксибского районов. Время нахождения детей в лагере – 10 дней. Таким образом, сумма договора составила более 107 млн тенге (за одного ребенка в сутки государство платит 9 375 тг).

«Поставщик услуги – ТОО «Белричи» в повседневной жизни занимается торговлей товаров без какой-либо конкретизации и ранее не сталкивался с организацией детских лагерей. Как он оказался победителем данного конкурса? Ответ: очень просто — договор заключен из одного источника по несостоявшимся закупкам, где ТОО «Белричи» стало приглашенным потенциальным поставщиком», — рассказывает ТГ о результатах своего расследования.

Авторы также сообщают: «учредителем и руководителем ТОО «Белричи» официально является Кенжеғали Төлеу. СМИ пишут, что директор лагеря некая Гульнар Нургазиева говорит, что на днях у нее возник конфликт с владельцами помещения и они «ее подставили».

«Там не сауна, это женский SPA-салон. 14 июля мы поругались. Были люди из управления образования, при них он (владелец) сказал, чтобы мы обратно увезли детей, что не будет принимать и хочет расторгнуть договор…», — цитирует ее слова ТГ.

Детей в ближайшее время переведут в другие лагеря. А представители управления образования и Общественного совета создали рабочую группу, которая объедет все загородные школьные лагеря — вдруг кому-то еще пришло в голову заработать на беззащитности детей.

Еще одну любопытную историю рассказывает Telegram-канал – как в министерстве экологии узнали об погибающем озере. Блогер Денис Денски разместил в соцсетях несколько видеозаписей обмелевшего уникального соленого озера Коряковка в Павлодарской области. Оно, как и леса в Абайской области, похоже, стали предметом интереса бизнеса.

«Розовое озеро кто-то специально высушивает и продает соль…», – возмущается блогер.

В минэкологии про гибель водоема тоже узнали из соцсетей. Министр Зульфия Сулейменова, высказала свое мнение на своей странице в Instagram, в ближайшее время пообещав провести проверку:

«Сообщаю, что сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета экологии МЭПР РК и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследование озера Корякова, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане».

Местные жители сообщили ТГ: предположительно, розовое озеро было сдано организации, занимающейся добычей соли.

Озеро — не лес, подождет

Выход к правде – 61 942 (- 10 551) подписчика на этой неделе.

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Telegram-канал также не прошел мимо экологической катастрофы розового озера Коряковка Павлодарской области. В Казнете опять критикуют министра экологии, сообщает ТГ. Казахстанцы недовольство реакцией министра экологии Зульфии Сулейменовой на ситуацию с озером.

«Блогеры, журналисты и эксперты пишут, что министр с командой долго собираются. Так казахстанцы реагируют на заявление Сулейменовой о том, что специалисты выехали на проверку озера только во вторник», — пишет ТГ.

Авторы добавляют новых деталей и в возмутительную историю с размещением школьников из категории СУСН на отдых в сауну. За дело взялась прокуратура.

«… лагерь открыли прямо в сауне, где ходили полураздетые взрослые мужчины, а отдыхающих школьников укладывали спать всех вместе в одном душном помещении — и мальчиков, и девочек. Некоторым пришлось спать на полу. В прокуратуре установили, что … представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям. Расследование поручено антикоррупционной службе», — сообщают телеграмеры.

Акиматы Астаны и Алматы запретили митинги в поддержку Украины, сообщает далее ТГ.

«…на весь август, об этом рассказали общественники и активисты. В Алматы акимат отказал в проведении мирного протеста 5,6,12,13,19,20,26 и 27 августа (это все выходные дни августа). Причина отказа: угроза общественной безопасности при проведении мирного собрания на данную тему. В Астане акимат также запретил проводить митинги в поддержку Украины в те же дни. Такое же решение вынес акимат Кокшетау. Итого, 108 отказов на проведение антивоенных акций в поддержку Украины с 24 февраля 2022 года», — сообщают авторы.

Еще к теме экологии: ТГ выложил видео разлива нефти в Мангистауской области, где гибнут животные. Территория вокруг скважины ничем не ограждена. «Животные буквально попадают в ловушку и гибнут», — пишут авторы: на фото туша то ли верблюда, то ли лошади.

Telegram-канал предлагает расследование причин педофилии, насилия и убийства детей: почему в Казахстане опасно быть ребёнком? На прошлой неделе в Казахстане произошло сразу два громких убийства: в Туркестанской области негодяй надругался и жестоко убил 5-летнюю малышку, в Алматы погибла 7-летняя девочка, предположительно от рук мачехи.

Урок воспитателю

PRO кадры kz – 32 555 (+3250) подписчиков на этой неделе.

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Тема насилия над детьми проходит через все медийные Telegram-каналы. Сломавшую ребенку ключицу воспитательницу осудили в Костанае.

«28 июня 2022 года при проведении воспитательных занятий она сделала замечание малолетнему воспитаннику, который не послушал ее. Воспитатель схватила спинку стула, и резким движением потянула его к себе, в результате мальчик упал со стула и получил телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы. Айсулу Дерипсали приговорена к одному году лишения свободы», — сообщает ТГ.

На экс-сотрудников Риддерской ТЭЦ завели уголовное дело, возвращается к теме зимнего ЧС телеграмер. Члена совета директоров и бывшего президента предприятия подозревают в хищении более 2,5 млрд тенге, предназначенных для ремонта. Из-за бесконечных аварий работа станции едва не остановилась, в Риддере был введен режим ЧС, люди мерзли в своих квартирах. Были задержаны член совета директоров Риддерской ТЭЦ Кайржан Мимикенов и экс-президент предприятия Олеся Имашева.

«Сегодня на ТЭЦ капитального ремонта требуют все шесть котлов. Подрядные организации вынуждены в сжатые сроки выполнять все необходимые работы», — пишет ТГ.

Посадки госслужащих продолжаются в Туркестанской области. Теперь задержан зам руководителя управления цифровизации государственных услуг и архивов.

«Он подозревается в получении взятки 10 млн тенге за заключение договора о госзакупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора почти 280 млн тенге», — сообщает автор.

А судьи кто?

Нурсултанский соловей – 76 491 (-348) подписчик на этой неделе.

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Telegram-канал публикует подробности трагедии надругательства и жестокого убийства пятилетней девочки, которая шокировала Казахстан. Как и многие телеграмеры, авторы ставят вопрос компетентности судей, которые оставили на свободе рецидивиста.

«В Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана, где была изнасилована и убита пятилетняя девочка. Преступление было совершено ранее судимым жителем села Жибек Жолы этого же района Сайдолимом Гаийбназаровым, которого удалось задержать в результате оперативных действий местных жителей совместно с правоохранительными органами. Взятому под стражу Гаийбназарову грозит от 20 лет колонии до пожизненного лишения свободы», — сообщает ТГ.

Авторы заявляют: этой трагедии можно было избежать, если бы правоохранительные органы и судейский корпус Казахстана руководствовались принципами казахстанского законодательства и насильник, и убийца Гаийбназаров находился бы в местах лишения свободы, где он и должен был находиться за совершенные ранее преступления.

«Известно, что Гаийбназаров в марте 2023 года пытался убить человека, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Несмотря на то, что тогда преступление явно носило умышленный характер и являлось покушением на жизнь человека, Гаийбназаров поссорился с односельчанином по время застолья, затем ушел к себе домой, взял топор, вернулся и нанес удар по голове, следователи Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана квалифицировали деяние Гаийбназаров по более мягкой уголовной статье, в результате чего в мае 2023 года суд приговорил его лишь к трем годам ограничения свободы, хотя даже после квалификации, учитывая тот факт, что Гаийбназаров является рецидивистом, ранее он уже был судим за убийство и провел 10 лет в колонии, ему должно было грозить более суровое наказание», — пишут телеграмеры.

Цитируем дальше: «Сарыагашский районный суд и судьи Нурказы Шетенов и Айгуль Малаева проявили в начале 2023 года невиданный для Казахстана гуманизм, не дав санкцию на арест рецидивиста и оставив его под домашним арестом до решения суда, а затем дав низшее возможное по вмененной статье наказание — три года ограничения свободы, то есть оставив особо опасного преступника в обществе, назначив ему лишь пробационный контроль. В итоге Гаийбназаров через четыре месяца похитил, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку».

Телеграмеры обращают внимание и на громкие задержания администраторов и руководителей крупных Telegram-каналов в России, которые начались еще в середине 2022 года и продолжаются по сей день.

«Накануне стало известно, что в Москве задержан экс-полковник ФСБ и по совместительству автор нескольких крупных российских Telegram-каналов Михаил Поляков, которого обвиняют в вымогательстве денежных средств в размере 40 млн рублей у бизнесменов, возглавляющих крупную IT-компанию», — сообщает ТГ.

Авторы пишут, что за минувший год уже было задержано порядка дюжины администраторов Telegram-каналов и всем им предъявлялись обвинения в вымогательстве у политиков и бизнесменов.

«…предполагаемая схема преступной деятельности каждый раз была примерно одна и та же — администраторы и руководителей крупных Telegram-каналов размещали материалы компрометирующего характера, а позднее предлагали заинтересованным лицам заплатить за их удаление и отказ от дальнейшей их публикации и тиражирования», — рассказывает ТГ.

Адвокаты же настаивают, что такого рода действия следует рассматривать как часть гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами.

«В связи с чем, предполагается, что серия задержаний, длящаяся уже более года, может быть связана не столько с преступной деятельностью администраторов и руководителей крупных Telegram-каналов, сколько с банальным «переделом» рынка так называемых «новых медиа». Считается, что емкость этого рынка до начала российско-украинского конфликта составляла около 20 млрд рублей», — пишут телеграмеры.

Договорятся денежные министры?

Tengenomika –63 787 (- 427) подписчиков на этой неделе.

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Автор канала, экономист Галымжан Айтказин рассуждает о встрече G20. Эти понедельник и вторник, ознаменовались важным политико-экономическим событием: министры финансов стран Большой Двадцатки встретились и обсудили вопросы «реформы многосторонних банков развития, облегчение бремени задолженности развивающихся стран, испытывающих трудности, и устойчивое финансирование».

«Встреча интереса двумя моментами: c одной стороны, забавно, что G20 часто в ходе встреч делают акцент на высокой задолженности развивающихся стран, учитывая наличие проблемы высокого госдолга у самих. C другой стороны, они происходят на фоне напряженности между членами G-20, увенчанной геостратегическим соперничеством США и Китая и разногласиями по поводу вторжения России в Украину. … Интересно наблюдать, к чему придут министры финансов стран в этот раз», — пишет телеграмер, а об итогах почитаем позже.

Не обошел телеграмер и отмену Россией Зерновой сделки.

«…Зерновая сделка стала способом политических манипуляций. При этом, последствия этих манипуляций – катастрофичны для мировой экономики. Украина является крупнейшим поставщиком зерна, и зерновая сделка обеспечивала безопасность дальнейших поставок зерна из Украины на мировой экспорт. Без зерновой сделки экспорт зерна затрудняется, и в проигрыше остаются, в первую очередь, бедные страны», — пишет экономист.

Ох, вот где порадуешься за Казахстан – у нас хоть и засуха, но в зерне дефицита нет.

А как отразится на Казахстане падение китайского экспорта?

«Экономика Китая испытывает новое давление на торговлю в связи с падением экспортных поставок и слабого внутреннего спроса, при этом перспективы глобального роста и геополитическая напряженность делают маловероятным улучшение ситуации в ближайшее время. По данным таможенной службы, экспорт страны в июне упал на 12,4% в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом. Это падение второй месяц подряд и самый большой спад с начала пандемии в начале 2020 года, а импорт сократился на 6,8%», — сообщает ТГ.

Автор также отмечает, что «…ухудшение ситуации во второй экономике мира сигнализирует о проблемах во всей мировой экономике, а именно о её замедлении, что создаёт риски для всех категорий стран, как развитых, так и развивающихся. Самый большой риск для Казахстана может выразиться в ослаблении спроса на нефть в условиях замедления глобальной экономики».

Для тех, кто не сачкует

Дядя Ваня – 1 544 подписчика на этой неделе.

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Все-таки в жизни все дело в выборе. ТГ «Дядя Ваня» рассказывает замечательную историю, как известный в недалеком прошлом футболист основал собственную школу в Караганде и учит премудростям английской игры в том числе и ребят с ограниченными возможностями. «Дядя Ваня» узнал у двукратного чемпиона Казахстана Евгения Свешникова о его особенной мечте — почем тренерский фунт лиха?

«Идея обучать футболу ребят с ограниченными физическими возможностями принадлежала бывшему главе управления физкультуры и спорта Карагандинской области Наталье Сухоруковой. …Мы согласились и прошли курсы квалификации в Алматы. С 2019 года работаем с тремя группами ребят (30 человек) у которых ДЦП. Это и мальчики, и девочки. …Занятия проводим два раза в неделю по часу. Такие ребята обладают большой силой воли и целеустремленностью», — цитирует тренера телеграмер.

ТГ с прискорбием сообщает, что на 85-м году жизни ушел из жизни титулованный казахстанский легкоатлет, первый в истории Чемпион мира в спортивной ходьбе на 50 км (Мальме-1976), серебряный призер Олимпийских игр (Мюнхен-1972) Вениамин Васильевич Солдатенко. Его лучшие результаты в спортивной ходьбе на 30 тыс. и на 50 тыс. метров до сих пор остаются рекордами Казахстана.

«На завершившемся в Лондоне теннисном турнире серии Большого шлема наши спортсмены заработали на 261 108 евро больше, чем месяцем ранее на другом ТБШ — Роллан Гарросе-2023. Напомним, в Париже 7 отечественных мастеров большой ракетки заработали 485 тысяч евро. В Туманном Альбионе наши теннисисты заработали чуть больше», — пишет далее автор, приводя таблицу наград:

Александр Недовесов – 8 042 евро (6 850 фунтов-стерлингов),

Андрей Голубев – 8 042 евро (6 850),

Анна Данилина – 17 694 евро (15 100),

Юлия Путинцева – 72 381 евро (61 850),

Александр Бублик – 242 149 евро (207 тысяч фунтов-стерлингов),

Елена Рыбакина – 397 800 евро (340 тысяч фунтов-стерлингов).

В прессе не утихает шумиха вокруг трансфера полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана в стан 16-тикратных чемпионов Турции Бахтиера Зайнутдинова.

«По сообщениям СМИ уроженец Тараза, уже дал согласие на переход. Однако, стороны не могут пока договориться – москвичи просят заплатить за трансфер 7 млн евро, хозяева «Черных орлов» просят рассрочку», — пишет телеграмер.

«Дядя Ваня» поинтересовался у наставника «Кызылжар» (Петропавловск) Али Алиева, который отыграл в чемпионате Турции пять с половиной сезонов, что ожидает Батеку, если переход все-таки состоится.

« … чем футбол Турции отличается от российского. Местное первенство входит в ТОП-5 чемпионатов Европы по инфраструктуре. Там крутятся огромные деньги и звезды мирового футбола, карьера которых близится к завершению, с удовольствием приезжают туда заканчивают. На берегах Босфора сильные фанатские традиции и игрок всегда находится, что называется, под микроскопом. В прошлом году цвета армейцев защищал турецкий полузащитник Юсуф Языджи. Он с Трабзона и является земляком нынешнего наставника «Черных орлов» Шенола Гюнеша. Вполне вероятно, что именно с его подачи в клубе проявили интерес к нашему Бахе», — цитирует ТГ.

Автор также объясняет: В ЦСКА Зайнутдинов прогрессирует и считается одним из лучших. Трансфер — не политический, «Бешикташ» в таком пиаре не нуждается. При переходе решающую роль сыграет сумма денег, которая будет стоять на кону, а не то, что покупают именно казахстанца. «Бешикташ» приобретет профессионала в самом расцвете сил за небольшие по футбольным меркам деньги.

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