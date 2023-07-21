Транспортный коридор «Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Россия»

«Многовекторность» Казахстана заставляет объезжать его по дуге

У монополизма есть как сильные, так и слабые стороны. Слабая заключается в том, что от монополиста пытаются избавиться при первой удобной возможности. Формирование в авральном режиме транспортного коридора «Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия» указывает на то, что предлагаемые Казахстаном услуги в качестве страны-транзитера не вызывают восторга в Бишкеке, Ташкенте и Москве. Какие это будет иметь долгосрочные последствия – пока можно только прогнозировать.

Первые полноценные упоминания в прессе про переговоры делегации из Бишкека в Ташкенте, Ашгабате и Астрахани по поводу «Дугового коридора» в обход Казахстана появились в январе 2023-го. Как результат, пошли комментарии.

Для человека, погруженного в тему на уровне барража, выглядит странным, что Кыргызстан, входящий в единое таможенное пространство ЕАЭС вместе с Казахстаном и Россией, ищет обходной маршрут. Ведь для этого нужно пересечь таможенную границу с Узбекистаном (она же граница РУ – ЕАЭС), потом таможенную границу Туркменистана, перегрузиться на морской транспорт в Туркменбаши, по Каспийскому морю добраться до Астрахани или Махачкалы, а там снова вернуться в таможенную границу Евразийского экономического союза.

Как бы то ни было, но в июле текущего года новый маршрут заработал. По информации киргизских грузоотправителей, они готовы отправлять до 40 большегрузных фур по новому транспортному коридору ежедневно, с перспективой выхода на 150-200 машин. Если принять во внимание, что во вторник 18 июля на посту Кордай со стороны Кыргызстана скопилось в очереди на прохождение границы порядка 50 фур, то новый коридор уже способен взять на себя весь этот «хвост».

Формально между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой таможенной границы нет – она вынесена на внешний контур ЕАЭС. Однако есть пограничный досмотр, который среди прочего предполагает борьбу с перевозкой оружия и наркотиков. Еще действуют фитосанитарный контроль, требования по отсутствию перевеса в связи с дорожными нормами, определенные сопроводительные документы на груз и транспорт. Ну а по итогу очереди на границе, которые исчисляются сутками. Товар при этом бывает скоропортящийся.

На легендарную жадность дорожной полиции Казахстана киргизские дальнобойщики жалуются во всех пабликах, до которых могут добраться. Им в ответ пишут: «не нарушайте правила ПДД и никто вас не тронет». Тогда следуют примеры того, как останавливают без нарушений. После этого начинается аргумент «когда мы едем на Иссык-Куль, то нас киргизские «гаишники» тоже грабят».

Однако война дальнобойщиков с дорожной полицией – это вечная тема, где водители и владельцы грузов выступают «законной» жертвой и добычей. Тем не менее, в прежние годы к поиску маршрутов в обход РК со стороны Бишкека это не приводило. Только киргизские эмиссары чаще ездили в Астану со всеми положенными жалобами, либо поднимали проблемы на заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – главного рабочего органа ЕАЭС.

К переходу количественных изменений в качественные привела война санкций и контрсанкций между коллективным Западом и Россией. Астана в какой-то момент стала пресекать «параллельный импорт» из Кыргызстана в Российскую Федерацию не понарошку, а реально. В мае пограничники РК конфисковали 14 дронов, которые следовали из КР в Россию. Каждый беспилотник в изъятой партии оценивается примерно в 6 млн тенге.

Нужно немного пояснить за Кыргызстан. В силу отсутствия нефти и газа, местная правящая элита сильно интегрирована в торговые модели, которыми в Казахстане занимаются люди из второго-третьего эшелона властного олимпа. Поэтому схемами, связанными с вопросами «параллельного импорта» в Бишкеке занимаются лица, структурно входящие в механизм принятия государственных решений. В этом одна из причин, почему довольно сложный и многоступенчатый транспортный коридор, да еще по формуле «земля – море» был так быстро согласован и начал работать.

Узбекистан тоже имеет претензии к Казахстану в плане условий транзита (например в свете поставок российской пшеницы). От Астаны в свою очередь есть вопросы к Ташкенту как товары из РК продвигаются через территорию РУ дальше на юг. В итоге все озаботились поисками альтернативных маршрутов, чтобы не зависеть от какого-либо одного государства-транзитера. Геополитическая напряженность – это ведь не только риски, но и дополнительная премия за хлопотливую деятельность. Сегодня чипы и «железо» для компьютеров по доходности перекрывают наркотики и не отягощают карму.

Для Кыргызстана пограничные посты с Казахстаном создают проблемы не только по тем группам номенклатуры, которые можно отнести к категории «двойного назначения». Сейчас тормозится значительное количество товаров швейной промышленности и сельхозпродукции из Киргизии, что приводит к серьезной задержке поставок и порче товаров. Не совсем понятно, почему согласованные в конце 2022 года ужесточенные правила транзита между Астаной, Вашингтоном и Брюсселем коснулись данных категорий товаров, но одежда и «сельхозка» тоже пошли по новому транспортному коридору в обход Республики Казахстан.

Происходящие в последние месяцы события объясняют, почему трасса Москва – Сиань пройдет в обход Казахстана. С точки зрения логистики это выглядит странным, поскольку дорога из столицы России в Казань, потом в Екатеринбург, по Транссибу и через Монголию в административный центр провинции Шэньси получается гораздо длиннее, чем через РК. Однако видно, что авторы проекта поставили в центр новой магистрали надежность от воздействий коллективного Запада, чье деструктивное влияние в Казахстане избыточное.

Как показывает практика, на Востоке даже незначительные на первый взгляд обиды (включая мнимые) запоминают надолго, а потом пострадавшие от них терпеливо ждут возможности рассчитаться. В настоящее время уже стартовал проект строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В ТЭО прописано, что после запуска магистрали транзит грузов через Каспий станет в несколько раз дешевле. Маршрут из Поднебесной через КР получится главным конкурентом грузовых перевозок по казахстанским железным дорогам.

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