«Выборы 2023: созрели ли народ и власть для демократии?». «Фигура Султана Бейбарса абсолютно недооценена». «Восток и Запад – это две половины одного мозга, погибающие друг без друга». «Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку?»

Сетевой Казахстан 27 сентября 2023г.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «Выборы 2023: созрели ли народ и власть для демократии?» — 5 ноября произойдет то, к чему долгие годы призывала оппозиция, пока действующий президент не перехватил инициативу. Как к выборам райакимов готовятся власти и почему о них забыли активисты и совсем игнорируют избиратели? Для чего режим решил пойти на такой «разгул демократии» и каковы перспективы прямого избрания «больших» акимов? И наконец – почему Акорда в нынешнем варианте все же боится выборов?.. Как бы то ни было, мы приходим к логическому выводу: власти, как верховная, так и на местах, боятся честных выборов, но при этом (в отличие от прежнего режима) вынуждены идти на то, что принято считать демократическими нормами. И, как ни странно, но ТОКАЕВ может выиграть при этом неплохие дивиденды.

«Ермек Турсунов: Мы не выдержали испытание сытостью» — Книга Ермека ТУРСУНОВА «Мамлюк» выдерживает уже седьмое издание. Это довольно большая редкость для Казахстана… Внимательный читатель увидит в ней глубокий диалог правителя с богом и собственным народом — Фигура Султана Бейбарса абсолютно недооценена. Мы, в общем-то, даже не знаем точно, кто такой Аль-Фараби, хотя его портрет отпечатан на наших деньгах, а его имя носит одна из главных улиц. Что касается Бейбарса, то на Ближнем Востоке он является сакральной фигурой или даже больше – фигурой примиренческой. Его памятники и музеи есть в Израиле, Сирии, Египте, в Палестине… То есть несмотря на сегодняшние геополитические конфликты он одинаково почитается и в арабском, и еврейском мире как не просто полководец, но и защитник веры…

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, директор Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО – «Долгое эхо друг друга» — 13 февраля 1976 года в зале Академии наук СССР состоялось обсуждение моей книги «Аз и Я». Обсуждение длилось с 9 часов утра до 6 часов вечера. Ближе к завершению мне дали слово. В своем выступлении я предложил трехсотлетний период борьбы-взаимодействия земледельческой Руси с кочевым Востоком называть другим термином (например, взаимозависимости). А во-вторых или в-пятых, абсурдные «пять-шесть тюркизмов» вызвали мое запальчивое заявление, что в русском языке при внимательном изучении обнаружится 1001 тюркское слово. «И я готов это доказать!». 1001 – это образное выражение, означающее понятие «множество». Этносы человечества за многие тысячелетия соседства, борьбы, взаимодействия друг с другом обменивались предметами и материальной, и духовной культуры, поэтому в словаре множества языков (1001) содержится множество понятий и терминов, заимствованных у встреченных в истории… Организация, которую я возглавляю, называется «Центр сближения культур». Увы, мировые культуры борются тысячелетиями. И никакого мира в этой войне не предвидится. Сейчас мир расколот на куски. Мы пришли к пониманию того, что человечество – Восток и Запад – это две половины одного мозга, погибающие друг без друга.

TURANPRESS . KZ . «Синдром отмены: государство оказалось плохим реаниматологом культуры» — Немного сухой статистики – в 1989 году в Казахстане было 99 музеев и 9700 библиотек, в 2005-м – 154 государственных музея и 3539 библиотек, в 2014 году – 224 музея и 4185 библиотек, а на 1 января 2023 года – 271 музей и 3917 общедоступных библиотек. Налицо результат действия программы «Культурное наследие» и упадок культуры чтения. И это при том, что культура и искусство в Казахстане всегда декларативно поддерживались государством… Работа государства со сферами культуры и искусства свелась к принятию разных стратегических планов и красивым отчетам об их реализации. Культурные деятели по-прежнему одни из самых низкооплачиваемых работников в стране.

«Блеск и ржавчина казахстанского спорта» — Радость от спортивных побед казахстанцам традиционно портят новости о допинге, коррупции и скандальном поведении чемпионов. В конце лета появилось сообщение о том, что за шесть месяцев 40 казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг. Напомним, что в памяти казахстанцев еще свежи разоблачения, стоившие наград Илье ИЛЬИНУ и плеяде тяжелоатлетов. Отмечается также, что в 2022 году за допинг был дисквалифицирован 41 спортсмен. Не меньше допинговых скандалов внимание привлекают банальные, но весьма резонансные драки, устраиваемые нашими чемпионами в торгово-развлекательных центрах.

FORBES . KZ . «Лига академической честности представила рейтинг казахстанских вузов» — В 2023 году топ-10 казахстанских вузов, по версии лиги, выглядит следующим образом. Казахстанско-Британский технический университет (средняя оценка – 91,59%); Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева (средняя оценка – 91,04%); Казахстанско-Немецкий университет (средняя оценка – 84,45%); Университет КИМЭП (средняя оценка – 84,34%); Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева (средняя оценка – 78,20%); Международный университет информационных технологий (средняя оценка – 76,61%); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (средняя оценка – 72,75%); Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева (средняя оценка – 70,57%); Университет Нархоз (средняя оценка – 69,73%); Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (средняя оценка – 67,75%).

QMONITOR . KZ . «Гонения на ректоров вузов Алма-Аты после декабря 1986-го: чем они были вызваны?» — После обретения независимости в нашей стране появилось немало публикаций о гонениях на руководителей и работников казахстанских вузов, которых по следам декабрьских событий 1986 года обвинили в национализме… В половине высших учебных заведений города (включая КазГУ, «Нархоз», институт иностранных языков, архитектурно-строительный институт, медицинский, театральный) сменили ректоров, кое-кому пришлось положить партбилеты на стол. Сегодня при оценке тех событий претензии, которые им предъявили, нередко называют надуманными. А очевидные диспропорции в этническом составе студентов того времени кое-кто сейчас выдаёт за патриотизм, за заботу о том, чтобы как можно больше казахской молодёжи получили высшее образование. Но если это и был «патриотизм», то, скорее, клановый, густо сдобренный трайбализмом…

GOLOS — NARODA . KZ . «Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты» — В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры? Финансовый аналитик Андрей ЧЕБОТАРЕВ росту курса доллара даже рад — «Курс — это продукт экономики. Мне кажется, что сейчас он более или менее реален, а вот зимой и весной был слишком искусственно укреплен. Потому что я смотрю бюджет, он сверстан из расчета в 470 тенге за доллар. И это, надо полагать, и был реальный курс на момент расчета. Таким образом, на поддержание заниженного курса наш бюджет и Нацфонд все это время тратили огромные деньги. Зачем это?». В то, что «зеленый» пробьет в этом году психологический потолок в 500 тенге за штуку, финансист не верит.

CARAVAN . KZ . «Почему в Казахстане есть деньги, но они не работают на развитие страны» — В Казахстане нет денег на инвестиции! Банки могут дать только короткие деньги! Государство должно уйти из экономики — и все станет хорошо! Примерно такие лозунги вбивают в головы людей разного рода эксперты. На самом деле все не так печально. Деньги в стране есть. Проблема в том, что их могут разворовать… Какой может быть рецепт роста? Надо развивать малый и средний бизнес. Правда, последние 30 лет МСБ никто не занимался, хотя обещают много. Тут причина одна. И парадоксальная: мы, Казахстан, слишком богаты, чтобы заниматься мелким бизнесом. Наша страна уже подошла к такому уровню развития, когда дальнейший рост может быть только после политических изменений.

KOMMERSANT.RU . «Едем в Казахстан» — Товарооборот между Россией и Казахстаном «бьет исторические рекорды», заявил премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН на выставке «Иннопром», проходящей в Астане. Россию в условиях санкционных ограничений интересуют возможности кооперации со странами ЕАЭС. Казахстан же активно реализует свой план диверсификации экономики и снижения зависимости от добывающих отраслей и рассчитывает на существенный рост обработки в том числе за счет привлечения новых промышленных инвесторов, которым обещаны щедрые льготы в специальных экономических зонах и индустриальных парках. Детали страны обсудят на межправсовете в Бишкеке 26 октября, тогда же будут утверждены критерии отбора таких проектов, сообщил господин Мишустин.

TIME . KZ . «Медицина нуждается в скорой помощи» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ поручил Министерству здравоохранения разработать новые меры стимулирования медработников трудиться в регионах и селах, чтобы решить проблему кадрового дефицита в глубинке. Во вторник на заседании правительства в ходе обсуждения вопросов улучшения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Смаилов подчеркнул, что население жалуется на большие очереди к узким специалистам, недостаточное количество мед­оборудования. Есть вопросы и по лекарственному обеспечению тех, кто состоит на учете по различным заболеваниям. Объекты здравоохранения обеспечены медицинским оборудованием на 84 процента, но более половины уже изношено.

«Полный зашквар» — Весь прогрессивный мир уже давно наладил переработку и утилизацию мусора, а Казахстан до сих пор складирует и закапывает его… В ходе обсуждения “мусорной” проблемы во вторник на правительственном заседании премьер-министр Алихан СМАИЛОВ сообщил, что ежегодно (!) в нашей стране образуется более 4,5 млн тонн (!) твердых бытовых отходов (ТБО). Министр экологии и природных ресурсов Ерлан НЫСАНБАЕВ, ссылаясь на данные космомониторинга, сообщил, что в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидировали только на 77 процентов. Самое большое их количество в Акмолинской и Карагандинской областях. Не торопятся убирать горы мусора в Абайской, Улытауской областях и Астане. С мая этого года в стране вы­явили 5578 свалок, а ликвидировали лишь половину.

TENGRINEWS . KZ . «Лудомания: к чему могут привести азартные игры и как справиться с этим» — На днях казахстанцев потрясла история лудомана, который проиграл все, потерял семью, а затем покончил жизнь самоубийством. И таких случаев немало. Как люди становятся лудоманами и игроманами? Как можно распознать признаки лудомании? И как справиться с тягой к азартным играм? На вопросы ответил глава Республиканского научно-практического центра психического здоровья Куаныш АПТЫНБЕКОВ — Лудомания — дословно переводится «играть до безумия» — также известная как патологическая азартная зависимость. Это медицинский термин.

NP . KZ . «Куда исчезают люди» — Почти одиннадцать тысяч человек находятся сегодня в розыске в Казахстане, из них 2176 — это пропавшие без вести. Таковы данные Комитета правовой статистики и специальных учетов. Большая часть пропавших без вести была зарегистрирована в четырех регионах страны: Алматы — 287 человек, Карагандинская область — 221, Павлодарская область — 170, Алматинская область — 167. Если не брать во внимание тех, кто дезориентирован и покинул дом, то, что движет основной массой «потерянных» и почему они не пытаются сообщить о себе родным? Чаще всего пропадают мужчины — 77 процентов — в возрасте от 30 до 49 лет. Из них 1634 человека ушли из дома и не вернулись, 74 уехали в неизвестном направлении, 36 ушли с работы и пропали.

ZAKON . KZ . «Сауна, пьяный директор и оружие: в Казахстане планируют ужесточить требования к детским лагерям» — Не так давно завершился летний сезон отдыха в детских лагерях. Однако, учитывая то, какие скандальные нарушения выявили в этом году, тема по-прежнему остается актуальной. Корреспондент побеседовал с главным экспертом Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Акмарал МАКУЛБЕКОВОЙ и узнал, смогут ли детские лагеря, в которых выявили нарушения, работать в следующем году и какие меры предпринимает министерство, чтобы не допустить подобных случаев в новом сезоне.

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