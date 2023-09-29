«Саммит в Нью-Йорке, риски введения санкций и Январские события». «Возможен ли демонтаж системы Назарбаева?». «Про активы». «Фальшивое золото». «Именами государственных деятелей не разбрасываются»

Сетевой Казахстан 29 сентября 2023г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели брифинг для прессы» — Президент Казахстана и Федеральный канцлер Германии выступили с совместным заявлением для прессы по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне. Глава нашего государства высказал признательность Олафу ШОЛЬЦУ за приглашение посетить Берлин и оказанный теплый прием – Германия – стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с г-ном Канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией, – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Саммит в Нью-Йорке, риски введения санкций и Январские события. Интервью с послом США» — Американский дипломат Дэниел РОЗЕНБЛЮМ около года назад был назначен послом США в Казахстане — Первая проблема, которая возникла, была связана с трубопроводом КТК, по которому, как вы знаете, идет около 80 процентов экспорта казахстанской нефти за рубеж. И изначально была некоторая неясность или непонимание того, повлияли ли санкции на работу трубопровода, поскольку, как вы знаете, он также проходит через Россию. Поэтому мы приложили огромные усилия, чтобы разъяснить всем заинтересованным компаниям и странам, что эта нефть не находится под санкциями и ей должно быть разрешено свободно течь и поступать к потребителям без каких-либо ограничений.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Возможен ли демонтаж системы Назарбаева?» — В начале этого года депутаты казахстанского парламента на совместном заседании палат приняли закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы». Кажется, можно порадоваться тому, что елбасизм уходит в прошлое, из политического поля ушли его родственники, ближайшие соратники. Однако остается богатое наследие первого президента – его кадры, его принципы административной работы, подбора кадров и т.д. Ведь елбасизм не ограничивался президентским дворцом и семьей президента.

FORBES . KZ . «Всемирный банк посоветовал Казахстану сократить налоговые льготы» — Новый обзор Всемирного банка, опубликованный 28 сентября, называется «Казахстан: усиление государственных финансов для достижения инклюзивного и устойчивого к воздействиям роста». В отчете говорится о том, что у РК достаточно бюджетных резервов, сформированных за счет нефтяных доходов, однако для устойчивого роста система государственных финансов нуждается в дальнейшем совершенствовании… Тем не менее в отчете подчеркивается отсутствие ясности в бюджетной политике страны и потенциальные риски, связанные с квазифискальной деятельностью.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Про активы» — У нас как-то упорно наличествует курс на приватизацию как панацею от всех экономических бед. Считается, что частный собственник наведет порядок и все хорошо заработает. Правда, с другой стороны, есть курс на национализацию активов – как незаконно выведенных или неэффективно функционирующих. Возможно, за выработкой обоих курсов стоят одни и те же люди, и у них он противоречий не вызывает… В итоге на «Открытых НПА» появляется проект, пару дней бурно обсуждается, а потом пропадает. Через месяц возникает другой проект – и его ждет та же судьба. Но курс на приватизацию все равно стратегический.

KZ . MEDIA . ««Никакого ТОО здесь быть не должно». Зачем для управления возвращенными государству активами создали коммерческую структуру?» — 26 сентября вышло в свет постановление правительства РК о создании ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». Создание такого ТОО может создать дополнительные коррупционные риски. Почему — объяснил в интервью директор общественного фонда по возврату незаконно выведенных активов Elge Qaitary Оразалы ЕРЖАНОВ — Как мне кажется, чем больше таких мелких структур создается, тем легче ими управлять, давать какие-то незаконные поручения, учитывая то, что ответственность сотрудников ТОО будет не такой жестокой, какая предусмотрена для госслужащих. Они же по сути работники коммерческого предприятия. То есть созданы условия для нарушений, с которыми мы имели дело все 30 лет независимости.

CARAVAN . KZ . «Бумаги всё стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы» — Странное впечатление оставил первый межрегиональный экономический форум Казахстана и Кыргызской республики с участием премьер-министров Алихана СМАИЛОВА, Акылбека ЖАПАРОВА и нескольких министерств двух стран. На этом саммите обсуждали торговые вопросы (оборот растет), участие предпринимателей Кыргызстана в совместных предприятиях с казахстанскими коллегами (условия созданы), проблемы логистики на границе (не все еще решены, но прогресс заметен). Но главной темой все равно сквозила тема летней «засухи» в Жамбылской области. Этим летом соседи не дали нам воду из Кировского водохранилища в том объеме, как договаривались. Подписи под договором высохли давно. А в начале августа высохли каналы, по которым кыргызская вода должна была поступить жамбылским фермерам. Почему?

365 INFO . KZ . «Фальшивое золото: казахстанский рынок драгоценных изделий на грани коллапса» — Доля поддельных золотых украшений на ювелирном рынке достигла 90%, пишет Inbusiness.kz. Агентство финансового мониторинга забеспокоилось по поводу того, что казахстанцы стали больше покупать золото в виде украшений и ювелирных изделий. Дело в том, что сейчас преступные группировки активно сбывают на рынок подделки с фальшивой пробой. Помимо всего прочего, подозрение падает на тот факт, что цена в мире растет, а ювелирные магазины страны тем временем снижают стоимость и предлагают огромные скидки.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Придется выбрасывать урожай»: что происходит с уборочной в Казахстане?» — Неблагоприятные погодные условия, снижение качества и количества зерна, финансовые обязательства, исполнение которых под угрозой – неполный список того, с чем столкнулись аграрии в этом году. Тем не менее, участники рынка не склонны пессимизировать и призывают коллег видеть в очередном кризисе новые возможности.

QMONITOR . KZ . «Петиция петиции рознь. О подводных камнях законодательного нововведения» — Законодательные новшества, касающиеся введения института петиций, пока окончательно не приняты, но, скорее всего, дело за этим не станет. Вроде бы надо только радоваться тому, что казахстанцы получат возможность выдвигать власти те или иные требования, а та обязана будет на них реагировать. Тем более что порог, достижение которого необходимо для рассмотрения обращения по вопросам, входящим в компетенцию правительства РК, можно назвать минимальным – достаточно подписей 50 тысяч граждан РК, или менее чем 0,5 процента граждан, имеющих право голоса. Но именно последнее обстоятельство вызывает некоторые опасения.

«Талгат Исмагамбетов: именами государственных деятелей не разбрасываются» — На Курултае в июне этого года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что в стране появится новая государственная награда «Ел бірлігі». Впервые ее вручат в этом году в День Республики – 25 октября. А в следующем году отличившиеся граждане удостоятся наград, которые назовут в честь исторических деятелей. Талгат ИСМАГАМБЕТОВ, ведущий научный сотрудник Института философии — Именами государственных деятелей не разбрасываются. За последние 50 лет я не знаю, какой-либо государственный деятель был ли? Нет ордена Дэн Сяопина, например. Ордена Ли Куан Ю тоже нет…

KZAIF . KZ . «Детектор правды» — Управляющий директор фонда «Самрук-Қазына» Гибрат АУГАНОВ – «С начала года из 99 человек, претендующих на занятие вакансии в фонде «Самрук-Қазына», 64 не прошли проверку»… Полиграф на «Самруке» показывает процент потенциальных коррупционеров отнюдь не случайно: в рейтинге US News 2023 года наименее коррумпированных стран Казахстан оказался в конце списка, – на 75-м месте среди 87 государств. Причём наша страна считается одной из самых коррумпированных в мире вот уже четвёртое десятилетие, с тех пор как Казахстан стал фигурировать в самых различных рейтингах и исследованиях этого постыдного явления в республике.

NOVGAZ . COM . «Похищение из Европы» — В редакцию «Новой-Казахстан» обратился ведущий популярного подкаста со своей, из ряда вон выходящей, историей: малолетние граждане США привезены в Казахстан, похоже, по поддельным паспортам, суд первой инстанции Казахстана согласился с тем, что похищенных детей, вывезенных сюда незаконно, необходимо немедленно вернуть их отцу-опекуну, проживающему в Германии. Но суд апелляционной инстанции считает страны Западной Европы опасными для жизни…

ZAKON . KZ . ««Мы не боги»: медики Алматы высказались об обидных словах пациентов» — Алматинские врачи поделились казусными историями и мнением о том, как они реагируют на оскорбления пациентов, что в последнее время для многих стало нормой. Но доктора призывают оставаться людьми и ценить труд каждого работника… Видео с избиением врачей Талгара шокировало всю страну. Казахстанцы бурно обсуждали произошедший инцидент в стенах медучреждения и делились своими историями из больниц.

LITER . KZ . «Отдавали несколько миллионов: как мошенники разводят казахстанцев в мессенджерах» — Попасть на деньги в интернете легко и просто, особенно когда тебе предлагают заработать без особых усилий. На очередную схему мошенничества посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram попались несколько десятков людей, как из Казахстана, так и из России, вложив крупные суммы денег. О новой схеме мошенничества пострадавшие рассказали Liter.kz.

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