Что волнует душу казаха в середине декабря

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Первое поколение независимого Казахстана – это люди, мыслящие по-русски и пишущие на казахском языке» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание писателя Армана Әлменбета о том, что текст на казахском должен быть понятен человеку, владеющему только казахским языком.

«Первое поколение независимого Казахстана ― это люди, мыслящие по-русски и пишущие на казахском языке. Они думают, «главное, чтобы слова были на казахском языке», и им неважно, что сама структура на русском», ― подчеркнул писатель.

По его словам, в нашем правительстве очень мало людей, глубоко знающих казахский язык и понимающих казахскую душу. Люди, которые говорят по-русски в своих семьях, не прикладывают больших усилий для решения проблем казахского языка.

«По закону казахский язык является государственным, и любой двуязчный документ в первую очередь должен быть написан на казахском. Но какой это казахский? Это болото, состоящее из казахских слов, или текст, написанный таким образом, чтобы его легко мог понять человек, не владеющий никаким другим языком, кроме казахского. Никто это не проверяет. Таких требований даже не существует», ― считает Арман Әлменбет.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Айгүл Орынбек о том, что казахстанский государственный телеканал показал на экране человека, чьи проповеди были запрещены в Казахстане.

«Как кто-то мог решиться выпустить на экран человека, который на протяжении стольких лет «имел отношение к заблудшим салафитам«. Я стала свидетелем того, как одного парня арестовали на три с половиной года за «прослушивание проповеди Дарына и их распространение в социальной сети ВКонтакте». Еще в 2017 году его мать обратилась за помощью, приехав из самой Кызылорды», ― поделилась женщина.

Она задалась вопросом, как он рекламируется журналистами, работающими на государственном телеканале, если в Казахстане запрещено слушать проповеди этого человека.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Как «вычислить» двойника Путина?» — Спецслужбы и дипломатические корпуса ряда стран начали проводить закрытые консультации по вопросу привлечения Нурсултана Назарбаева в качестве советника по «распознаванию» президента Владимира Путина, пишет telegram-канал DALA INSIDE.

Нурсултану Назарбаеву нужно будет просматривать видео и определять, где на них президент России Владимир Путин, а где его двойник. Ведь он очень хорошо изучил Путина с 2000 года. Они встречались несколько раз в год на протяжении двадцати лет. Поэтому понятно, что эта работа по плечу бывшему первому президента Казахстана.

Пока неизвестна реакция Назарбаева на это интересное предложение, отмечается в публикации.

На Западе же начали использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы определить, настоящий ли Путин.

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Шымкентский пивзавод, который принадлежал осужденному в 2016 году «пивному королю» Токтару Тулешову, возможно, перешел в актив Jusan Bank, пишет Nege.kz. Однако аким Шымкента Габит Сыздыкбеков оказался не в курсе.

На брифинге в СЦК журналисты портала спросили акима: кто сейчас является хозяином одного из крупных налогоплательщиков в регионе – Шымкентского пивзавода и имеет ли к нему отношение семья Назарбаевых?

Как выяснилось, в 2019 году у предприятия сменился владелец. Однако Габит Сыздыкбеков заявил, что не владеет информацией на этот счет:

«Я знаю не больше вашего и только то, что пишут в СМИ. Сейчас этот завод платит налог около 2 млрд тенге. Больше мне ничего неизвестно».

Однако журналисты подозревают, что глава города лукавит — не может он этого не знать. Поэтому они отправили письменный запрос в акимат Шымкента.

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Казахстанцев возмутило видео, где пожилого мужчину – виновника торжества — вывели к гостям верхом на верблюде.

«Какие только «обряды» не проводились и чего мы только не делали тоях: выкатывали невест из шара, из цветка их выпускали, с потолка их спускали, в кибитку сажали, ставили под «шанырак», заставляли их переступать пустой «очаг», заставляли женихов мыть ноги матерей, вместо «сынсу» (плач) невесты, который положено на проводах невесты исполнять, читали Коран. Только вот и осталось верхом на верблюде въехать в ресторан.

Для кого все эти дешевые спектакли, постановки?

Разве такие были наши традиции? Какую культуру мы пропагандируем, какой смысл они несут и какое воспитание дают?», — написал у себя на странице в Facebook Жомартбек Нурман по поводу этого видео.

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Виктор МАЙЛИН – «О чем говорят казахи, уехавшие на заработки в другие государства, и депутаты» — Не секрет, что множество казахстанцев сегодня широким потоком выезжают за рубеж не только на отдых, но и для того, чтобы устроиться там на работу. Разумеется, об этом явлении часто пишут казахстанские СМИ, как на государственном, так и на русском языках… Любопытный материал из под пера журналиста Баян Мұратбекқызы вышел на эту тему на прошлой неделе и в газете «Жас Алаш»: «Елге емес, еңбегіне сенген. Шетелге кеткен қазақтар»– «Верил не стране, а в свою трудоспособность. Казахи, уехавшие за границу». В преамбуле своей статьи, описывая примерный контингент убывающих на заработки казахов, журналист сокрушается: «Самое тяжелое – 70% из них – специалисты трудоспособного возраста, а четверть – специалисты с высшим образованием. В основном лидируют представители технической сферы, экономисты и педагоги. Есть много медицинских работников, юристов, архитекторов. Кроме того, мы видим, что увеличивается количество желающих трудоустроиться на тяжелые полевые работы и низовые должности на заводах-фабриках. Несмотря на возраст, образование и прочее, кажется, что все перешли на поиски благополучия в другой стране. Что это за знак? Получается, мы (видимо, подразумевается Казахстан – прим.) не можем найти работу нашим соотечественникам, отбывающим за лучшей долей за рубеж? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, мы специально общались с молодежью, учеными-исследователями, отправившимися за рубеж».

И вообще, ученый выносит вердикт: наше чиновничество страшно далеко от науки. Оно не в состоянии сделать более или менее удобоваримую и цельную программу развития и поддержки научно-исследовательской работы. Вот, находясь в США, он узнает, например, как два перспективных ученых ведут некий научный проект, и они вроде попали в программу поддержки от государства. Но гранта так и не получили. Ученые чем должны теперь заниматься: поиском денег и пропитания или тем, для чего созданы их мозги? А они должны заниматься только научными изысканиями. На Западе давным-давно выстроена система поощрения истинных ученых, начиная со студенческой скамьи. Процесс так организован, что ученого не грызут проблемы бытового свойства, как постсоветских. Все ступени научно-исследовательской работы четко выстроены и есть критерии, по которым эта работа видна и, следовательно, оценивается. Всего этого, судя по мнению Уәлбая Өмірбаева, в Казахстане сильно не хватает… Именно ради таких условий, которые имеются в США, он и уехал в свое время туда. В планах есть возвращение в Казахстан. Но его же дети ему говорят: «Но ведь как будет работаться по возвращению… Не утонем ли там во всякого рода коррупционных схемах управления наукой?». И далее текст от журналиста – и такое же мнение отчасти имеет право на жизнь. Мы не видим же серьезного изменения в решении этой проблемы, «этой незаживающей язвы»?

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Youtube-канал Adal Adam поочередно делает интервью с теми депутатами парламента РК, которых известный политик (экс-депутат) Бекбулат Тлеухан, большей частью находящийся после январских событий 2022 г. в Турции, назвал «популистами». В прошлый раз мы рассказывали, как отреагировал на это депутат Мажилиса Ринат Зайытов, а теперь ведущий Youtube-канал- Adal Adam Даурен Сейтжанулы провел интервью с не менее знаковой фигурой современного казахстанского, а если быть точным до конца, то казахскоязычного политикума – с господином Ермуратом Бапи. Профессиональный журналист и менеджер казахской журналистики Ермурат Бапи, долгие годы состоявший в оппозиционных кругах, довольно витиевато порассуждал в связи с поставленными вопросами о многих ситуациях. Об отдельных темах, блогерстве, о тех слухах, которые его коллеги услышали в Туркестане, в целом на юге страны (речь идет о группе, в которой был и Ринат Зайытов). Ведущий упирал на такие моменты, которые умещаются в народную казахскую пословицу: «тех, кто выпил бочку, ушли ненаказанными, а под раздачу попадают те, что долизывали ту самую бочку», подводя к тому, что когда же возьмутся правоохранительные органы за экс-акима Умирзака Шукеева. На что Е. Бапи намекнул на политические моменты: мол, у нас (в смысле – у казахов) есть черта очень внимательно слушать сигналы сверху, от начальства, от вождя, там тоже должно сформироваться какое-то политический консенсус неких сторон, после чего следует некое практическое реализация в том или ином, скажем, жестком наказании…

Что касается Бекбулата Тлеухана, то Е. Бапи вспомнил, что за 10 дней до Кантара Бекбулат Тлеухан бросил парламент, страну и смылся в Турцию. Этот и другие вопросы висят над его головой, прежде всего как гражданина Республики Казахстан огромной тяжестью. Все годы прежней власти он ни разу не возвысил свой голос в пользу несправедливо обиженных режимом, как отдельных казахстанцев, так и всего народа в целом. Его деятельность на поприще возвышения нетрадиционных для Казахстана течений ислама – это вообще была в корне своем разрушительная деятельность, которая еще может самым негативным образом отразиться на самочувствии нации и государства. Ибо этот яд уже впрыснут и продолжает раскалывать казахский социум…

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SPIK.KZ. «Почему молчит Аксакалов?» — Переполох в «Тобыле». Почему молчит Аксакалов?», — задается вопросом Abai.kz. По данным издания, из-за денег в Костанае разгорается крупный скандал. Власти региона прервали контракт генерального директора футбольного клуба «Тобыл», уволенный Андрей Канчилькис намерен обжаловать это решение в ФИФА и в УЕФА.

О крупном скандале Костаная написал Жайберген Болатов. По его словам, в июле этого года аким области Кумар Аксакалов пригласил Андрея Канчилкиса на должность генерального директора футбольного клуба «Тобыл». Ранее Андрей Канчилкис играл в футбольных клубах соседней России, таких как «Волга», «Уфа», «Торпеда ЗИЛ», а позже стал тренером узбекского клуба «Навахор». При назначении аким сильно хвалил нового директора футбольного клуба, как будто на нем свет клином сошелся.

И вот спустя три месяца этот «крутой» лишился должности. По информации пресс-службы футбольного клуба, с генеральным директором прервали контракт. Это подтвердил и соучредитель этого клуба Алимжан Калдияров.

По мнению автора, таким образом в известном казахстанском футбольном клубе разгорается крупный международный скандал. Хозяйн клуба, аким области Кумар Аксакалов молчит.

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«Была бы моя воля, я бы сделала все на 100% казахским», — ответила министр культуры и информации Аида Балаева депутату парламента, пишет газета Dalanews.kz. Во время разъяснения законопроекта «О масс-медиа», депутат Казбек Иса задался вопросом, почему телевещание на 70% не ведется на государственном языке.

«Сегодня официально зарегистрировано 5459 СМИ, 90 процентов из которых являются частными. Следовательно, они относятся к субъектам бизнеса. Именно поэтому Министерство национальной экономики проводит специальную экспертизу. О результатах этой экспертизы мы вам сообщим. Что касается увеличения казахского контента, то если бы это зависело от меня, я бы сделала все на 100% казахским«, — ответила Аида Балаева.

Государственные СМИ не могут критиковать правительство, такого мнения придерживается известный журналист и депутат парламента Максат Толыкбай. Его мнение опубликовали на странице Qamshy.kz. По мнению журналиста, в государственных средствах массовой информации существует цензура и это надо убирать, потому что из-за этого мы проигрываем в информационном поле.

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RATEL.KZ. «Кто рисковал жизнью ради Назарбаева» — Adyrna.kz: Президенттердің кеңсесін көрген. Назарбаев үшін жанын шүберекке түйген Абай Бисембаев кім? (Видел канцелярию президентов. Кто такой Абай Бисембаев, который рисковал жизнью для Назарбаева?).

Серик ЖОЛДАСБАЙ обратил внимание на то, что обязанность консильери НАЗАРБАЕВА выполняет Абай БИСЕМБАЕВ, который во время транзита власти служил параллельно новому и экс-президентам страны.

В статье приводится комментарий Айдоса САРЫМА, согласно которому Бисембаев жертвовал своей жизнью ради спасения Назарбаева: «Экс-президент, возможно, не имеет никакого отношения к «январскому событию». Для него это было настоящим шоком. Его спас первый заместитель управляющего делами президента РК Бисембаев. Он забрал президента на своей машине…».

Автор пишет, что, согласно информации Асета МАТАЕВА, Нурсултан Назарбаев планирует переехать в Алматы, а его консильери Абай Бисембаев, похоже, начал распродавать недвижимости экс-президента.

«Наверняка в будущем мемуары напишет и Абай Бисембаев. Его мемуары, вероятно, тоже будут бестселлерами…«, — подчеркнул автор.

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«Директор радио назвал казахские песни безвкусицей» — Stan.kz: Қазақ әндерін кемсітті деп сынға қалған «Бизнес FM» радиосының директоры халықтан кешірім сұрады (Директор радио «Бизнес FM», назвавший казахские песни безвкусицей, извинился перед народом).

Генеральный директор радиостанции «Бизнес FM» Рустам МАКСУТОВ извинился перед народом, сообщает Stan.kz.

Согласно автору статьи, Рустам Максутов обратился в суд и провел филологическую экспертизу своей речи, где выяснилось, что его слова не содержат признаков разжигания национальной вражды.

«Мои слова были восприняты неоднозначно. Это моя вина, и я признаю это. Когда я произносил эти слова, у меня в голове было совсем другое намерение. Были те, кто поддержал меня в этот момент, и те, кто, наоборот, клеветал меня. Перед этими гражданами я официально извиняюсь. Я чувствую себя застрявшим в ловушке уверенности в себе. Признаюсь, я совершил ошибку. Прошу прощения», – сказал гендиректор радиостанции.

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Марина ЗАХАРОВА – «Каких блогеров казахстанцы считают инфоцыганами» — В современном обществе множество тренеров-мотиваторов убеждены, что могут предложить быстрый путь к обогащению и путевку из жизненных трудностей. Однако для многих их образовательный уровень остается вне поля зрения. Возникает вопрос: «Несут ли весомую пользу так называемые инстакоучи»? Недавно даже появилась петиция, направленная против тех, кто торгует воздухом.

Портал Stan.kz провел опрос в соцсетях, предложив пользователям назвать тех блогеров, которые, по их мнению, занимаются «надувательством». Среди названных фигур неоднократно упоминались одни и те же люди.

Автор петиции Серик Абишев отметил, что в настоящее время блогеры приобретают все большее влияние в стране, продвигая никчемные курсы.

Так, среди имен, упомянутых пользователями, были айтыскер Айнур Турсынбаева, психолог Макпал Каратай, Куралай ханым, Елшин Жанерке, Алия Байтугаева, Фариза Тореали и Балкия Балтабай. Люди отметили, что приобрели курсы у них, однако были неудовлетворены продуктом. Удивительным оказалось, что те, кто обещает обучить технике быстрого обогащения, предложили свои курсы по системе рассрочки. Более того, значительное количество людей приобрели эти уроки за сумму в полмиллиона тенге или воспользовались кредитами на эти цели.

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