Казахстанский шорт-трекер – призёр этапа Кубка мира, выход хоккейной «молодёжки» в высший дивизион, лучший для нас сезон в мужском биатлоне, финиш женского ЧМ по гандболу и фиаско футбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шорт-трек: на каникулы – с «бронзой»

Этап Кубка мира, завершившийся позавчера в столице Южной Кореи, стал 4-м по счёту в нынешнем зимнем сезоне и последним в 2023 году. Ещё два этапа пройдут в феврале следующего года, после чего в середине марта состоятся главные соревнования – чемпионат мира.

На снимке: Денис Никиша (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

На первых трёх стартах казахстанские шорт-трекеры один раз добрались до призового места. Случилось это в командной эстафете: Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев финишировали третьими после китайцев и канадцев. А вот в личных дисциплинах никому из наших соотечественников не удавалось завоевать медаль, тогда как в предыдущие годы они стабильно привозили награды с этапов КМ.

И вот в Сеуле один из них, Денис Никиша, сумел попасть в число призёров. На своей коронной дистанции 500 метров (в прошлом году казахстанец выиграл общий зачёт Кубка мира в этой дисциплине) он первенствовал в своих забегах и в предварительном раунде, и в четвертьфинальном, и в полуфинальном, тем самым уверенно пробившись в число участников решающей гонки за медалями. А там финишировал после действующего олимпийского чемпиона на «пятисотке» Шаоанга Лю (этот шорт-трекер, прежде представлявший Венгрию, теперь выступает за свою историческую родину – Китай) и корейца И-Ра Сео, который шесть лет назад добыл на этой дистанции «бронзу» мирового первенства.

Первая половина сезона в шорт-треке завершена. Ожидается, что во второй сборную Казахстана пополнит самый опытный и титулованный в ней спортсмен – Абзал Ажгалиев.

Биатлон: казахстанец впервые в топ-30

Очень обнадёживающие результаты показывает в нынешнем сезоне лидер нашей команды «стреляющих лыжников» 25-летний Александр Мухин. На первых двух этапах Кубка мира он по разу попадал в топ-30, а на третьем, прошедшем в швейцарском Ленцерхейде, добился этого во всех трёх личных гонках, что в мужском биатлоне прежде не удавалось никому из казахстанцев.

Но обо всём по порядку. В пятницу, 15 декабря, Мухин, выступая в спринте, продемонстрировал отличную стрельбу (почти из ста участников лишь десять закрыли все мишени) при неплохой скорости хода по лыжне и занял 23-е место. Назавтра, когда состоялась гонка преследования, которую биатлонисты начинают с интервалами, образовавшимися после спринта, он стрелял не столь точно (три промаха на 20 выстрелов) и несколько ухудшил свои позиции, финишировав 27-м.

После этого Александр впервые в карьере поднялся на 30-е место в общем зачёте КМ и опять же впервые получил право на участие в гонке с масс-старта, к которой допускаются 30 сильнейших биатлонистов планеты. Её он закончил 25-м. В общем зачёте Кубка мира казахстанец теперь делит 30-31 места со словенским спортсменом – у них по 92 очка.

Стоит отметить, что за последние полтора десятилетия в мужском биатлоне (в отличие от женского) ни один из наших соотечественнников не пробивался даже в топ-50. Так что Мухин идёт на рекордное для Казахстана достижение.

Хоккей: пробились в мировую элиту

Молодёжная сборная Казахстана (U-20) стала победителем группы «А» первого дивизиона чемпионата мира, что принесло нашей стране место в группе сильнейших на следующий сезон. Турнир проходил в период с 10 по 16 декабря в Будапеште.

На снимке: казахстанская команда празднует успех (фото с сайта Международной федерации хоккея с шайбой)

Подопечные тренера Сергея Старыгина начали его с победы над хозяевами-венграми – 5:2. В следующем матче с датчанами им пришлось куда труднее. К середине заключительного периода они проигрывали, но затем Кирилл Ляпунов сравнял счёт, а за три минуты до финальной сирены Руслан Оспанов забил решающий гол – 3:2. Затем «всухую» была обыграна команда Франции – 4:0 (в этом противостоянии «дублем» отметился Даулет Нуркенов). В поединке с японцами наша команда опять была вынуждена отыгрываться: она пропустила первой, но Егор Смолянинов, Кирилл Ляпунов и Руслан Оспанов точными бросками изменили ход встречи – 3:1.

Эта победа обеспечила сборной РК досрочное первое место и выход в элитный дивизион. А потому в заключительном матче с австрийцами казахстанские хоккеисты особо не напрягались и играли в своё удовольствие. Зрители увидели очень много голов (основное время завершилось вничью 6:6), а потом овертайм и серию буллитов, в которой удачливее оказались соперники.

Таким образом, в следующем году наша «молодёжка» выступит в компании десяти сильнейших сборных планеты, таких, как канадская, американская, шведская, финская и другие.

Футзал: отобрались на чемпионат мира

Национальная сборная Казахстана досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Узбекистане. В минувший четверг она провела свой пятый матч в отборочной группе «А» и одержала пятую победу. На сей раз перед ней не устояла команда Нидерландов. Счёт – 2:0. После пяти туров у нашей дружины максимально возможное количество очков – 15. Остальные три сборные находятся на большом отдалении.

Всего в финальном раунде европейского отборочного турнира пять групп. Занявшие в них первые места попадут на мировое первенство напрямую. На сегодня известны четыре такие команды – Казахстана, Испании, Португалии и Франции. Пятая определится в споре украинцев с поляками. Кроме того, четыре лучшие сборные из пяти, ставших вторыми в своих квартетах, разыграют ещё две путёвки на ЧМ. Таким образом, Европа получит 7 мест. По 4 выделены Южной Америке, Азии, а также Северной и Центральной Америке, 3 – Африке, 1 – Океании.

Гандбол: заняли третье место с конца

Завершился женский чемпионат мира, который принимали три скандинавские страны – Дания, Швеция и Норвегия. Как мы уже сообщали, гандболистки Казахстана на первом групповом этапе, что называется, без шансов потерпела поражения во всех трёх матчах – от испанок, бразильянок и украинок. После этого им пришлось довольствоваться участием в утешительном турнире за 25-32 места.

Восемь команд-аутсайдеров были распределены по двум группам. В своём квартете наши девушки проиграли соперницам из Конго (36:37) и Чили (23:27). Но после этого они сумели-таки одержать первую победу на чемпионате – им удалось взять верх над иранками со счётом 33:29. Самой результативной в составе нашей команды стала Вероника Хардина, забившая в чужие ворота 7 мячей. В следующем матче, за 29-е место, которое оспаривали сборные, ставшие третьими в своих группах, она 9 раз огорчила голкипера команды Парагвая. Однако этого оказалось недостаточно: казахстанские гандболистки проиграли (30:36) и стали в итоге 30-ми. Ниже расположились только команды Гренландии и Ирана.

Лучшая из азиатских сборных, японская, заняла 17-е место. Но при этом девушки из Страны восходящего солнца на втором групповом этапе умудрились выиграть у датчанок, которые затем дошли до полуфинала и позавчера в матче за «бронзу» победили шведок – 28:27. Кроме того, японки, в отличие от кореянок, прежде считавшихся сильнейшими в Азии, китаянок и казахстанских гандболисток, получили возможность побороться за олимпийскую путёвку на заключительном квалификационном турнире. Чемпионками же мира стали француженки, которые в финальном поединке выиграли у норвежек – 31:28.

Футбол: бесславный финиш сезона

Бесславно завершила своё участие в еврокубковом сезоне 2023/2024 «Астана». В заключительном матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА она проиграла в Пльзени местной «Виктории» со счётом 0:3. Это при том, что, в отличие от чешской команды, досрочно гарантировавшей себе выход в «плэй-офф» и уже не имевшей никакой турнирной мотивации, наша сохраняла шансы, пусть и небольшие, на то, чтобы занять в группе второе место и попытаться пробиться в 1/8 финала через стыковые поединки.

Впрочем, как выяснилось позже, даже в случае победы «Астане» ничего не светило, поскольку в параллельно проходившей игре хорватское «Динамо» забило три безответных мяча в ворота косовского «Балкани» и обеспечило себе вторую итоговую позицию в квартете. Окончательное турнирное положение в группе «С»: «Виктория» – 18 очков, «Динамо» – 9, «Астана» – 4, «Балкани» – 4.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.