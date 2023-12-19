В российской избирательной гонке появилась интрига. Симпатичная

Мать-одиночка из Тверской области бросила вызов Путину

Через три месяца в России состоятся президентские выборы. Нет никаких сомнений, что на них победит Владимир Путин. Но буквально два дня назад возникли вопросы – с каким счётом победит, и насколько эта победа будет чистой.

Дело в том, что в воскресенье, 17 декабря, в Москве прошло собрание инициативной группы, которая поддержала кандидатуру журналистки и общественного деятеля Екатерины Дунцовой на выборах президента России. В собрании приняли участие более 700 человек, при необходимом минимуме в 500. Присутствовал, как это предусмотрено законом, и представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Оппозиционные СМИ сообщают, что перед собранием владельцы здания пытались отменить уже оплаченную аренду зала. Во время собрания в зал приходила полиция, и гас свет. Но всё закончилось хорошо. Теперь инициативную группу предстоит зарегистрировать в ЦИК. После этого Дунцовой нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов.

Екатерина Дунцова. (Фото/страница в facebook)

О намерении выдвинуться на пост президента Екатерина Дунцова объявила ещё 16 ноября, объяснив это решение тем, что «в последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение». Дунцова выступает за прекращение боевых действий на Украине, за демократические реформы, за освобождение политзаключенных и вообще за всё хорошее:

– Я люблю нашу страну, хочу, чтоб Россия была демократическим процветающим и мирным государством. А сейчас наша страна движется совершенно в ином направлении: в сторону от прав и свобод, от любви и мира, от прекрасного будущего.

Друзья, с которыми я обсуждала свое решение, спрашивали меня: «Ты серьезно веришь, что в современной России можно что-то изменить через эти выборы? Веришь, что тебя допустят и зарегистрируют как кандидата? Не боишься ли ты, что тебя посадят?» Конечно, у меня нет иллюзий насчет этих «выборов», и, как любой нормальный человек, я боюсь. Но у меня есть надежда, что Россия может быть изменена демократическим путём. Я уверена, что стоит пытаться, что нас много и любая попытка лучше бездействия!

Эта дама стремительно набирает известность. Несмотря на то, что официальные СМИ ничего не говорят о её существовании. «Правильные» ЛОМы и эксперты не упоминают о ней в своих телеграм-каналах. И только известный политолог Сергей Марков, лояльный к власти, но в меру хулиганистый, сразу же заявил, что, во-первых, Дунцова идеальный «антипутинский» кандидат. Симпатичная русская женщина, не москвичка, с тремя детьми, с опытом общественной работы, без какого-либо компромата за спиной, выступает за мир.

Во-вторых, считает Марков, «нет никаких сомнений, что такой идеальный кандидат специально отобран из множества кандидатур политтехнологами спецслужб США или Британии. Только пока не знаю, США или Британии или они вместе? И пока не известно, политтехнологи спецслужб США и Британии готовят Дунцову на замену Навальному или как «сакральную жертву» для дискредитации выборов».

Версия у политолога Маркова вполне правдоподобная. На месте западных спецслужб, чтобы доставить побольше проблем Путину, я бы выбрал примерно такого же белокурого голубоглазого кандидата.

Однако, возможно, Екатерина Дунцова и «самоигральный» выдвиженец в президенты. Она, что называется, прирождённая активистка. Много лет боролась с авторитаризмом на местном муниципальном уровне. Выдвигалась в мэры города Ржева, проиграла выборы, потом стала депутатом местного совета. Но этот совет упразднили, соединив город с районом. Теперь вот Екатерина решила побороться с авторитаризмом в масштабах всей России.

Думаю, что некоторые её претензии к действующей власти средний россиянин втайне одобряет. Но не решается произнести вслух. Например, на недавней пресс-конференции Владимира Путина, совмещённой с такой же традиционной «прямой линией», было затронуто много острых проблем, ещё более острые вопросы появлялись на экране в конце зала – но никто так и не спросил президента: когда же начнётся ротация «бессрочно мобилизованных» и кем их заменят на фронте? Эту тему активно пытаются поднять жёны и матери мобилизованных. Но она крайне не удобна для российского начальства.

Никто не спрашивает в публичном поле, почему не наказаны генералы, так бездарно спланировавшие СВО. Как вышло, что Запад в который уже раз обманул Путина по итогам переговоров в Стамбуле весной прошлого года. Это привело к новым жертвам и отступлениям российской армии.

Президентские выборы в их традиционном, пришедшем с Запада формате, как раз для того и предназначены, чтобы конкуренты действующей власти публично задавали ей неудобные вопросы. А действующая власть оправдывалась. Избиратели слушали бы эту полемику и решали, за кого голосовать. Но в наших с вами краях другие традиции. Тут для «конкурентов власти» главная проблема не выйти за флажки и не набрать лишние проценты.

Конечно, у западных выборов тоже есть своя режиссура, но она тоньше и глубже. Там у них фигура победителя президентской гонки не такая судьбоносная. Да, замена Байдена на Трампа приведёт к серьёзным – но не глобальным – переменам во внутренней политике США и корректировке внешнеполитического курса. Но в России победа «антипутинского» кандидата (попробуйте такое представить, если хватит фантазии) стала бы настоящей катастрофой. Не только для нынешней кремлёвской команды, но и для страны.

Если вы убеждённый демократ и уже произнесли ядовитые слова в адрес автора этих строк, вспомните российские выборы 1996 года. Вероятная победа «антиельцинского» кандидата Зюганова преподносилась демократами как конец света. На предотвращение этой беды были брошены все силы, весь административный ресурс и грязные деньги олигархов. Борьба с «реваншем совка» велась настолько подлыми и циничными методами, что её участникам до сих пор стыдно об этом вспоминать.

Главный итог президентских выборов-2024 точно обойдётся без сюрпризов. Кстати, и сама мятежная Екатерина Дунцова уже не раз повторила, что для неё большим успехом стал бы выход во второй тур. Но такой результат тоже будет сотрясением основ. И даже 25-30 процентов «антипутинского кандидата» можно будет считать серьёзной неудачей действующего президента.

Значит, тверскую самозванку постараются «загасить» на стадии сбора подписей? Тогда очень быстро выяснится, что представляет собой избирательный штаб этой скромной, ещё вчера ещё никому не известной матери-одиночки. Насколько он мощный. Много ли у неё групп поддержки по стране, какие юристы. Если всё подготовлено серьёзно, то поймать Екатерину Дунцову на мелких нарушениях закона вряд ли не удастся. Ну, или этот процесс будет сопровождаться скандалами. Так или иначе, в российской предвыборной гонке появилась интрига. Следим за развитием событий.

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