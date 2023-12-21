«Неоцененные герои Независимости». «В Россию на ПМЖ за год переехали 600 казахов, а Кремль упростил получение гражданства». «Как правительство и парламент хотят увеличить закредитованность граждан». «От пятилетней Еркежан до Салтанат Нукеновой»

Сетевой Казахстан 21 декабря 2023г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Неоцененные герои Независимости» — Считаю, что трагические дни 16 декабря (расстрел мирных граждан в Жанаозене в 2011 году) и 17 декабря (Желтоксан – Декабрьское восстание казахской молодежи в 1986 году) никак не позволяют нам праздновать, петь и плясать. В эти дни нужно поминать погибших. «Өлі риза болмай, тірі байымайды» («пока умерших не будут уважать , живым не процветать») гласит казахская мудрость. Увы, такой традиции у нас нет: в трагические дни 16-17 декабря поздравления не утихали, что лично для меня — кощунственно. Посмотрел календарь официальных праздников: 25 октября отмечено как День Республики, а 16 декабря – как День Независимости. Видимо необходимо объединить эти два праздника в 25 октября, а 16-17 декабря объявить днями Общенационального траура, Памяти и скорби. Правда, есть и не менее печальная дата – 5 января – День кровавого Кантара 2022 года.

CARAVAN . KZ . «Ожидать ли массового оттока казахстанцев в Россию после указа Путина» — 18 декабря президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы. Этот правовой акт упрощает казахстанцам получение российского паспорта. Теперь гражданам Казахстана, а также белорусам и молдаванам, достигшим 18-летнего возраста, чтобы обладать паспортом РФ, не обязательно: жить в России не менее пяти лет; знать историю и основы законодательства РФ. Однако казахстанцам по-прежнему потребуется подтверждать знание русского языка.

AZATTYQ . ORG . «В Россию на ПМЖ за год переехали 600 казахов, а Кремль упростил получение гражданства. Что происходит?» — 18 декабря президент России Владимир ПУТИН подписал указ об упрощении получения российских паспортов гражданами Казахстана, Беларуси и Молдовы. Теперь казахстанцу, желающему получить российское гражданство, не нужно доказывать, что он жил в России последние пять лет, знает историю и законодательство страны. Достаточно сдать тест по русскому языку. Почему среди стран Центральной Азии был выбран только Казахстан?

EXCLUSIVE . KZ . «Как правительство и парламент хотят увеличить закредитованность граждан» — Пока депутаты и правительство озабочены уровнем закредитованности граждан, новые законодательные инициативы приведут не к снижению уровня проблемных кредитов, а скорее, наоборот.

TIME . KZ . «Год спустя: как живётся с Конституционным судом?» — Когда на заседания Конституционного суда (КС) начнут звать СМИ? Почему массовое обращение мажилисменов по конституционному закону о первом президенте КС рассмотрел оперативно, а обращение мажилисмена Азата ПЕРУАШЕВА трижды возвращал? Каким правом казахстанцы ни разу не воспользовались в стенах КС? На какой язык крайне важно перевести Основной закон страны? Об этом, а также о самых настойчивых заявителях в интервью рассказала председатель Конституционного суда Эльвира АЗИМОВА — За 12 месяцев в КС поступило более 5300 обращений. Причем во втором полугодии стало где-то на 1000 обращений меньше, чем в первом полугодии, но зато они более содержательные. Однако соотношение отбракованных обращений сохраняется: 93 процента всех заявлений по-прежнему возвращаем гражданам, потому что они не относятся к компетенции Конституционного суда.

«Час от часу не легче» — Обсуждение перехода Казахстана на единое время заняло меньше года. Не дольше ли придётся разбираться с последствиями такого решения? В Казахстане на две вещи можно смотреть бесконечно: как переименовывают столицу и как изменяют часовые пояса.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Здравоохранение Казахстана: что думает о нем население» — Зная, сколько средств Министерство здравоохранения тратит на социологические исследования в своей сфере, становится досадно, почему мы так мало знаем о том, как относится к работе этого основного социального министерства население, как оценивает его инициативы. И тем более непонятно, как результаты этих исследований применяются в работе МЗ, поскольку количество жалоб на работу его подведомственных организаций не снижается, а результатов заявленных реформ – так и не видно.

CABAR . ASIA . «Двери закрываются: как журналистам в Казахстане ограничивали доступ к ключевым ньюсмейкерам» — Журналисты Казахстана вынуждены порой догонять в коридорах убегающих министров, в буквальном смысле втискиваться в правительственные лифты, чтобы задать вопросы высокопоставленным чиновникам, и постоянно быть готовыми, что с любого массового мероприятия могут забрать в отдел полиции. Всегда ли так было? CABAR.asia спросил журналистов, как они оценивают доступность к главным политическим ньюсмейкерам Казахстана – президенту, представителям правительства и парламента.

ZAKON . KZ . «Итоги 2023 года: самые важные назначения и резонансные увольнения» — 2023 год выдался щедрым на кадровые перестановки, которые начались с первых рабочих дней после Нового года. 4 января 2023 года глава государства провел кадровые перестановки в аппарате правительства и ряде министерств. Сериккали БРЕКЕШЕВ был освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов. А его место заняла Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА, работавшая с марта 2022 года вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК. В этот же день с поста министра просвещения ушел Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, впоследствии пересевший в кресло малижисмена. А министерство возглавил Гани БЕЙСМБАЕВ, работавший до назначения вице-министром просвещения РК….

LITER . KZ . «От пятилетней Еркежан до Салтанат Нукеновой: самые громкие преступления 2023 года» — Уходящий 2023 год стал богат на громкие преступления, которые вызвали мгновенный резонанс. Чаще всего жертвами становились самые беззащитные представители общества – женщины и дети… 5 февраля текущего года в столичном жилом комплексе “Хабар” произошла страшная трагедия – мужчина выбросил из окна четырехлетнего племянника и зарезал тещу. А когда приехала полиция, сам спрыгнул с седьмого этажа и разбился. В числе погибших могла оказаться его супруга, но она смогла сбежать к соседям с криками о помощи.

SPIK . KZ . «Что казахской молодежи ближе – национальные ценности или ТВ-шоу про любовь?» — Крайне редкий, почти уникальный случай: одна из петиций, размещенных на сайте ALASH online, а их там насчитывается уже около трехсот, собрала больше голосов «против», чем «за». Исключением из общего правила стало обращение с требованием запретить телепрограммы «QosLike» и «Қалаулым». С 1 ноября, когда оно появилось, то есть за полтора месяца, его поддержали 18,6 тысячи человек, а возразили им 22,5 тысячи казахстанцев.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Ваша категория не в приоритете»: почему в Казахстане обделяют в жилье воспитанников детдома?» — Проблема приобретения жилья является актуальной для всех казахстанцев, но особенно она тревожит выходцев из детдома. Они жалуются на большую очередь, которая никак не сдвигается с места и отсутствие приоритета для их категории. В редакцию обратилась Сауле ТЛЕУЛЕСОВА, она сирота и ждет свои долгожданные квадратные метры уже с 2010 года.

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