Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование 12.01.2024 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 133 0 Доктор экономических наук, профессор Алькен Темирбулатов об образовании как важнейшем факторе социально-экономического развития страны Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Право сильного против международного права Пётр Своик: «Гарант Казахстана – Путин» В Астане ждут смены Правительства. Тайна владельцев аэропорта Алматы. Новое место Ноева ковчега «Раскачивать» ситуацию можно и без знания языка Фейк-интерпретации январских событий 2022 года