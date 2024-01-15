«Кадровая история 2023 года». «Где их мнение: казахстанский ученый «потерял» академиков наук». «Кому в Казахстане мешают «старые» праздники?». «Токаев дал добро на установку памятника Нуркадилову». «Почему Динмухамед Кунаев не вышел к бастующим студентам?»

Сетевой Казахстан 15 января 2024г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Кадровая история 2023 года» — В целом, говоря о кадровом стиле года, можно отметить общую стабильность высшего руководства, поиск «совершенной» модели управления и совсем молодой поросли управленцев. В то же время основным резервом для выдвижения стала не столько молодежь, сколько прежние замы. В регионах идет вялотекущее соперничество между местными кадрами, сотрудниками Минфина и МИДа. Нельзя не обратить внимания и на такие моменты сезона-2023, как слишком быстрые отставки и слишком долгие паузы между старыми и новыми руководителями. Президент в сентябрьском послании констатировал «острый кадровый дефицит» во власти и «кадровый голод» в экономике. С ним сложно не согласиться, хотя вопрос, конечно, не только в некачественных кадрах, но и в механизмах селекции, критериях выдвижения и организации работы.

GOLOS — NARODA . KZ . «Где их мнение: казахстанский ученый «потерял» академиков наук» — Более 200 млрд тенге выделено в 2024 году на развитие науки в Казахстане. Вот только кому достанутся эти деньги? «Голос народа» попытался понять, что происходит с казахстанской наукой. Времена, когда наука в Казахстане получала жалкие крохи на существование, прошли. Сейчас финансирование развития науки почти дошло до переломного 1% от ВВП. Это, конечно, меньше, чем в более развитых странах, но уже очень и очень неплохо. Кроме того, большие деньги могут сулить как большой прорыв, так и большие проблемы.

SPIK . KZ . «От любви до ненависти: кому в Казахстане мешают «старые» праздники?» — Новый год открыл череду праздников, доставшихся нам в наследство от советской эпохи, а значит, грядет новая волна ожесточенных дискуссий относительно их судьбы. Но сколько бы идеологи от власти ни пытались разрешить эти споры, попутно популяризируя «новые» государственные праздники, народная любовь к «старым» не иссякает. Разобраться в этом феномене мы попытались вместе с Арманом КУДАБАЕМ, журналистом, преподавателем КазНУ им. аль-Фараби.

FORBES . KZ . «Токаев дал добро на установку памятника Нуркадилову» — Бывшему акиму Алматы, политику Заманбеку НУРКАДИЛОВУ установят памятник. Об этом сообщила его дочь Куралай Нуркадилова на своей странице в Instagram 14 января. В сторис она опубликовала несколько кусков видео с поминального обеда в честь ее отца и сопроводила их следующими подписями: «Мы устроили ас в честь 80-летия нашего деда. Пришли очень важные люди, и один из них – пресс-секретарь президента. Мы столько получили официальных писем! – здесь Нуркадилова прикрепила видео письма, подписанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. – В Алматинской области поставят памятник нашему дедушке. Пресс-секретарь президента РК зачитал его письмо… 20 лет ожидания. Сегодняшний день — победа и свобода не только для нашей семьи, но и для нашего народа».

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Динмухамед Кунаев не вышел к бастующим студентам?» — Вера СИДОРОВА – единственная казахстанка, попавшая в инициированную ООН книгу «100 выдающихся женщин планеты Земля». А самое главное, в период «транзита власти» именно она де-юре была первым лицом Казахстана. И если Динмухамед КУНАЕВ – для нее «икона», то Назарбаев – «эффективный менеджер». Кроме того, она высказала интересную точку зрения о том, что организатором Желтоксана был… поэт Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Недра»: Кто добывает казахстанский уран?» — Согласно Конституции Казахстана в новой редакции, недра страны принадлежат народу, «от имени которого право собственности осуществляет государство». Цель нового проекта Азаттыка — определить, насколько постулат соответствует действительности. На этот раз журналисты выясняли, кто добывает уран в Казахстане и как государство распоряжается месторождениями.

«О Кровавом январе, войне в Украине и релокантах из России — основатель панк-группы «Адаптация» Ермен Анти Ержанов» — Казахстанский поэт и музыкант Ермен Анти Ержанов, основатель культовой панк-группы «Адаптация» и автор песен, в интервью корреспонденту «Настоящего Времени» Виктору Кулганеку рассказал о жизни в Казахстане после Кровавого января, «Z-поэзии» и отношении казахстанцев к приезжим россиянам, бежавшим от мобилизации.

IA — CENTR . RU . «Насколько эффективна система общественных советов в Казахстане?» — Общественные советы в Казахстане занимают значимое место в системе государственного управления. Накануне был опубликован доклад о результатах работы общественных советов в 2023 году. Исследование проводилось путем опроса граждан и членов ОС, анализа отчетов ОС разных уровней и анализа оценки деятельности ОС в СМИ.

CARAVAN . KZ . «Министерство энергетики затормозило реформы» — Министерство энергетики затормозило реформы. Это приведет к бурному росту цен на электроэнергию. Такое мнение в интервью «Каравану» высказал руководитель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей АГАФОНОВ.

«Как поменять имя, если ты – Плов в Коробочке» — Ежегодно десятки тысяч людей в нашей стране обращаются за сменой имени, фамилии или отчества. В одном только городе Алматы за 2023 год подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО. Сделать это несложно, достаточно соблюсти ряд условий. Но бывают случаи, которые взывают недоумение и приводят в шок. Например, в 2020 году молодые казахстанские блогеры решили назвать новорождённого сына Плов в Коробочке. Однако в Центре обслуживания населения (ЦОН) отказались регистрировать ребёнка под таким именем. Чем закончилась эта история, неизвестно, а вопросы остались, причем не только по поводу имени того самого мальчика. Корреспондент побеседовала на эту тему с заместителем руководителя Департамента юстиции города Алматы Зауреш САТХОЖИНОЙ в кулуарах пресс-конференции, посвященной итогам года отделов РАГС.

TIME . KZ . «Да не тряситесь вы так!» — Спасатели и ученые всячески отвергают-опровергают слухи, измышления и домыслы о том, что 15 января Алматы якобы окажется в эпицентре разрушительного землетрясения. Подобных природных катаклизмов в ближайшее время не будет, утверждают они. Тем не менее нелишне прояснить, какие риски ожидают жителей самого сейсмоопасного региона страны в случае подземной бури, как себя вести и кто нас будет спасать.

«Что пожнёшь, то не продашь» — Урожай кукурузы, которого оказалось в избытке в прошлом году в Алматинской и Жетысуской областях, аграрии продают по заниженным ценам, раздают бесплатно на корм скоту. На встрече с фермерами министр сельского хозяйства пообещал мелким хозяйствам помощь и дал совет — переходить на масляничные культуры, сахарную свеклу.

TENGRINEWS . KZ . «Изменения в пенсионной системе: как новые взносы повлияют на жизнь казахстанцев» — С 1 января 2024 года в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР). Каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов за счет работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5 процента в этом году до 5 процентов к 2028 году. ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы.

LITER . KZ . «Наценка на все или нет переводам: подорожают ли товары и услуги в РК?» — Изменения в системе налогообложения коснулись всех самозанятых казахстанцев. В поле зрения налоговой попали таксисты, курьеры, продавцы рынков и придомовых магазинчиков. Теперь за товар или услугу гражданам приходится платить наличными, онлайн-оплату многие представители МСБ не принимают. К чему приведет ограничение мобильных переводов и подорожают ли товары и услуги – в материале…

NP . KZ . «Возврат к наличке — хорошая примета» — «Серьезное лицо — еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица». Эту фразу вложил в уста главного героя фильма «Тот самый Мюнхгаузен» его сценарист Григорий Горин. Но при озвучке картины исполнявший роль барона Олег Янковский оговорился и сказал: «Умное лицо — еще не признак ума». Так и звучит теперь это выражение в ленте вопреки робким возражениям Горина. Оба варианта афоризма вполне подходят для характеристики бузы, которая развернулась в информационном пространстве Казахстана после отнюдь не глупого решения Минфина РК контролировать мобильные денежные переводы и платежи. С умным видом и в серьезных выражениях торговцы, граждане-покупатели и власть будто начали соревнование — кто глупее и смешнее.

VLAST . KZ . «Всё о мобильных переводах на карты» — 31 декабря 2023 года истек мораторий на проверки малого бизнеса, а с 1 января 2024 года мобильные переводы, имеющие характер предпринимательской деятельности, будут облагаться налогом. Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова специально для Власти рассказывает о том, какие переводы запрещены, можно ли отправлять көрімдік, есть ли суммы лимита и в каких случаях банк передаст данные о ваших переводах налоговым органам.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Как лечат общество, калеча закладчиков: рецензия на хайповый сериал «Мяу»» — Одним из самых успешных казахстанских сериалов 2023-го года стал новый 20-серийный проект Рустема ОМАРОВА Meow (он же «Мяу»), посвященный народным мстителям, вышедших на войну с закладчиками наркотиков. Госпроект, показанный на телеканале «НТК», а потом вышедший в сеть, суммарно набрал в одном только YouTube около 45 млн просмотров (точнее, 43,8 млн) «Курсив» оценил «Мяу» и подробно проанализировал коэффициент его пользы. Он высокий — напугали наркокурьеров, настоящих и потенциальных, как следует.

INFORMBURO . KZ . «Как казахстанский хоррор «Дәстүр» обогнал по кассовым сборам комедии» — Почему тема бытового насилия становится трендом отечественного кино. Хоррор «Дәстүр», созданный бывшим клипмейкером и продюсером проекта «Ирина Кайратовна» Куанышем Бейсеком, добился впечатляющих результатов в кинопрокате. За короткое время он преодолел планку в миллиард тенге. Это уникальное достижение для казахстанского кинематографа, где ранее в топ успешных кинокартин попадали преимущественно комедии.

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