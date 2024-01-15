Успехи казахстанских стрелков, старт теннисного турнира «Большого шлема», зелёный свет перед легионерами в отечественном футболе, серии поражений хоккейного «Барыса» и баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрелковый спорт: ещё две олимпийские лицензии

В эти дни проходят два азиатских квалификационных турнира, на которых разыгрываются квоты для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. «Пулевики» соревнуются в Джакарте, столице Индонезии, а «стендовики» – в главном городе Кувейта. В каждой из 12 индивидуальных дисциплин на кону стоят по две путёвки в Париж. К слову, они не именные, а завоёвываются для страны, после чего каждая национальная федерация решит, кто поедет на Олимпиаду.

На снимке: Никита Чирюкин (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В Джакарте, где турнир начался раньше, среди казахстанцев отличились Никита Чирюкин и Александра Ле. Первый, выступая в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров, не только добыл для Казахстана одну из двух разыгрывавшихся лицензий, но и был удостоен золотой медали как чемпион. Его успех вполне закономерен – прошлый год он завершил на пятой позиции мирового рейтинга в этой дисциплине.

Что касается Александры, то она в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров с трёх положений стала в квалификационной стадии 2-й, а в финале – 7-й. Этого оказалось достаточно для завоевания олимпийской путёвки, поскольку выше расположились девушки лишь из трёх стран – Китая, Индии и Южной Кореи, которые ранее уже получили по две квоты (максимально возможное количество для каждой страны). У Казахстана же была одна, которая досталась Арине Алтуховой по итогам состоявшегося в декабре континентального первенства.

Теперь у нас в пулевой стрельбе стало пять лицензий. В прошлом году их добыли: на чемпионате мира – Ислам Сатпаев (мужская винтовка, 10 метров), на чемпионате Азии – Константин Малиновский (мужская винтовка, из трёх положений, 50 метров) и уже упомянутая Арина Алтухова. Для сравнения: на прошлую Олимпиаду сумел отобраться лишь один казахстанский «пулевик». То есть, национальная сборная РК под руководством главного тренера Ольги Довгун (которая сама, будучи спортсменкой, отлично стреляла из винтовки, была в шаге от олимпийского пьедестала) добилась впечатляющего прогресса.

А вот в стендовой стрельбе лицензий у нас пока нет. Но казахстанцы вполне могут завоевать их. Прежде всего, это касается женского скита, где у нас есть победительница финального этапа Кубка мира прошлого года Асем Орынбай.

Теннис: Елену Рыбакину называют в числе главных фаворитов

Вчера стартовал открытый чемпионат Австралии – первый в нынешнем году турнир «Большого шлема». В женской его части одной из главных претенденток на завоевание титула теннисные эксперты называют Елену Рыбакину (сейчас №3 в рейтинге WTA), которая в прошлом году дошла до финала, где уступила белоруске Арине Соболенко. А на недавнем турнире в Брисбене эти девушки снова сошлись в решающем матче, и теперь победу одержала представительница Казахстана.

Жребий оказался не очень благосклонным к Елене – в стартовом круге она встретится с чешкой Каролиной Плишковой (37-я), бывшей первой ракеткой мира (правда, это было шесть с половиной лет назад), добиравшейся до полуфинала открытого чемпионата Австралии и до финалов на двух других турнирах «Большого шлема». Победительница этого противостояния, запланированного на завтра, сыграет затем либо с россиянкой Анной Блинковой (46-я), либо с испанкой Кристиной Букша (61-я). А сегодня на корт должна выйти вторая наша участница Юлия Путинцева (46-я). Её соперницей станет молодая россиянка Анастасия Захарова (191-я), пробившаяся в основную сетку через квалификацию. В случае успеха она выйдет, возможно, на другую представительницу России по имени Анастасия, но уже «сеяную», Потапову (27-я), если та выиграет у словенки Каи Юван (109-я).

Единственный представитель Казахстана в турнире мужчин-одиночников Александр Бублик (31-й в текущем рейтинге АТР) завтра проведёт первый свой матч с индусом Сумитом Нагалом (139-й). Сильнейший из этой пары встретится затем с победителем поединка между американцем Маккензи Макдональдом (42-й) и юным китайцем Цзюнчен Шаном (142-й).

Футбол: чего больше – плюсов или минусов?

В предстоящем сезоне клубы, выступающие в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, могут выпускать на поле одновременно 11 игроков, не являющихся воспитанниками отечественного футбола, то есть «легионеров». Прежде их должно было быть не больше семи.

Это решение, принятое руководством футбольной федерации страны, вызвало неоднозначную реакцию у любителей спорта №1. Одни считают, что оно позволит повысить уровень отечественного чемпионата, улучшить результаты наших команд в еврокубковых турнирах, будет мотивировать казахстанских игроков к росту мастерства, дабы выигрывать конкуренцию у иностранцев. Кроме того, она станет для них стимулом к переходу в зарубежные клубы – хорошо известно, что немало национальных сборных из не самых сильных футбольных держав добилось серьезного прогресса благодаря наличию в их рядах тех, кто выступает в сильных чемпионатах других стран. По мнению же оппонентов, решение федерации зажжёт зеленый свет перед второсортными «легионерами» и стоящими за ними недобросовестными футбольными агентами, закроет дорогу казахстанцам, лишит их игровой практики. Кто прав, покажет время.

Хоккей: надолго нашу команду не хватило

Смена главного тренера «Барыса» дала, видимо, лишь временный эффект. Одержав в конце прошлого года и в начале нынешнего четыре победы подряд, казахстанский клуб затем проиграл все три матча и, как следствие, снова вернулся на самую нижнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции, пропустив вперед себя «Адмирал» из Владивостока. А от 8-й позиции, дающей право на участие в «плэй-офф», его теперь отделяют более десяти очков.

Последнюю на сегодня свою игру подопечные Олега Болякина провели в столице Татарстана с местным «Ак Барсом», занимающим 7-е место на «Востоке». Нельзя сказать, что поединок получился скучным, но заброшенных шайб ни в основное время, ни в дополнительное зрители не увидели – довольно редкое явление для хоккея. Мало того, хоккеисты «Барыса» не смогли реализовать и ни один из послематчевых буллитов. А вот хозяева льда однажды «пробили» нашего голкипера и в итоге, одержав победу, приплюсовали себе два очка, тогда как казахстанская команда довольствовалась одним.

Баскетбол: поражения в матчах, которые можно было выиграть

Неудачи преследуют в последнее время и баскетбольную «Астану». Вот и на минувшей неделе она уступила в обоих проведённых ею матчах, после чего опустилась на 11-ю, четвертую с конца, позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Особенно досадным стало поражение в домашнем поединке с пермской «Пармой», занимающей 6-е место. Ведь после стартовой четверти наша команда выигрывала 6 очков, к большому перерыву – 11, а потом – 16. Но удержать столь существенное преимущество она не смогла. В концовке основного времени гости сумели ликвидировать своё отставание и перевести игру в овертайм, в котором сполна воспользовались деморализованным состоянием баскетболистов «Астаны». Итоговые цифры на табло – 76:86. Самыми результативными в составе казахстанского клуба стали Маркелл Джонсон – 18 очков (плюс 10 передач под точные броски партнёров), Ройс Хэмм – 18, Дэвин Дэвис – 14.

А вчера наша команда гостила в Екатеринбурге у местного «Уралмаша», идущего 8-м в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На протяжении всего матча шла равная игра, и победитель определился в довольно драматичной концовке. «Астане» повезло меньше – 71:74. Более двух третей очков ей принесли Карвел Андерсон – 21, Дэвин Дэвис и Ройс Хэмм – по 15.

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