«Экономика Казахстана: рост за счёт чужой войны?». «Палка о двух концах? Почему авторитарные элиты с опаской относятся к наследию «Алаша» и джадидов». «Дело против Самата Абиша и «ухудшающееся положение» родственников Назарбаева»

Сетевой Казахстан 22 января 2024г.

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Экономика Казахстана: рост за счёт чужой войны?» — История знает немало примеров, когда страны, не участвующие в войне или участвующие косвенно, получали значительный импульс экономическому развитию за счет поставок воюющим державам. Так, в годы Первой мировой войны промышленное производство стран Латинской Америки выросло от 30 до 50%, а национальный доход – более чем в 1,5 раза. США, которые до войны были мировым заемщиком, по ее ходу превратились в кредитора… Судя по всему, высокие темпы экономического роста Казахстана в 2023 году обеспечивались за счет роста экспорта в Россию. Понятно, что Казахстан экспортировал не только свою продукцию, но и занимался реэкспортом. Тем не менее экспорт стимулировал и отечественное производство. Предположение, что наш экономический рост обеспечивает война России против Украины, выглядит правдоподобным.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Тина замедленного действия» — Свежий пример. Широко известная в узких кругах российская телеведущая Тина КАНДЕЛАКИ в своём Telegram-канале опубликовала пост, который начинается со слов «В Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне»… Не исключаю, что такого рода грязная провокация могла быть санкционирована или инициирована на самом верху российской власти перед очередной электоральной кампанией, и весьма возможно, что разыгрывание неоимперской карты, при помощи огульной критики внутренней политики бывших республик СССР (ныне независимых государств), будет использовано в пропагандистских целях, чтобы отвлечь внимание российского электората от насущных проблем, связанных с войной против Украины и ухудшением уровня жизни простых россиян.

AZATTYQ . ORG . «Палка о двух концах? Почему авторитарные элиты с опаской относятся к наследию «Алаша» и джадидов» — Интеллектуальные движения начала ХХ века, представителей которых многие жители Центральной Азии считают основоположниками идеи национального самосознания, лишёнными своей законной роли в истории из-за кровавых чисток и репрессий советской эпохи, в наши дни вновь находятся в центре внимания. Критики считают, что, хотя правящие режимы Казахстана и Узбекистана на словах воздают должное этим деятелям, в реальности они мало что делают для того, чтобы почтить их наследие.

«Дело против Самата Абиша и «ухудшающееся положение» родственников Назарбаева» — Уголовное преследование Самата АБИША, бывшего заместителя главы КНБ, племянника бывшего президента Казахстана, говорит об ухудшении позиций семьи Нурсултана НАЗАРБАЕВА, пишут на этой неделе западные медиа. В СМИ также сообщают, что Соединённые Штаты и Европейский союз заинтересованы в казахстанском уране, но его добычу контролируют Россия и Китай. Пресса обращает внимание и на планы разрабатывающих месторождение Кашаган западных компаний поставлять сжиженный газ на казахстанский рынок.

RATEL . KZ . «Хочешь быть богатым – строй дороги» — Сегодня мы побеседовали с известным казахстанским экспертом в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, доктором технических наук, профессором Борисом АСМАТУЛАЕВЫМ — Многие глубинные регионы Казахстана из-за отсутствия дорог не имеют возможности участвовать в развитии собственного бизнеса и экономики страны. Количество дорог за 2019-2022 годы уменьшилось на 1546 км, это значит, что порядка 300- 400 поселков лишились дорог с твердым покрытием. В основном это дороги четвертой и частично третьей категории, которые построены до 1990-х годов. Но это – дороги! Это сокращение, действительно, отчасти результат урбанизации и переселения сельского населения в города, но не только, здесь «малое» и «большое» тесно увязаны. В Казахстане отсутствует генеральный план развития сельских автодорог.

TIME . KZ . «Яичный переполох, или Страсти вокруг ценного продукта на столе каждого казахстанца» — Новость о том, что Россия попросила Казахстан помочь ей с яйцами, была растиражирована казахстанскими медиа не только с большим удовольствием, но и даже с какой-то демонстративной гордостью. Хотя, по большому счету, гордиться тут особо нечем… Все почему-то думают, что яичная отрасль успешна, — продолжает собеседник. — Но если это так, то почему за последние пять лет в стране не появилось ни одной новой фабрики? Почему их не строят?.. Прежде чем думать об увеличении экспорта, надо сначала подумать о своем рынке. По мнению Маишева, лишь стопроцентного удовлетворения внутренних потребностей для увеличения экспорта недостаточно — нужно, чтобы объем производства составлял 120-130 процентов.

«Небезопасная почётная миссия» — Казахстан направит под флагом ООН 430 своих военных миротворцев в Африку и на Ближний Восток. С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. А с 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии “Временные силы ООН в Ливане” в составе миротворческого подразделения. В данный момент казахстанские военные оберегают мир в миссиях ООН в Западной Сахаре — шесть офицеров, по два — в ЦАР и Республике Конго и девять — в Ливане.

GOLOS — NARODA . KZ . «Через 20 лет в Казахстане придется защищать мужчин – психолог» — Через 20 лет в Казахстане женщинам придется защищать мужчин. Таким мнением поделилась клинический психолог с 30-летним стажем Резеда БАЙМУХАМЕТОВА в интервью. «Такое ощущение, что мы формируем точку зрения на какую-то личность, как на банковскую карту. Не одушевленный человек с душой, эмоциями. А просто неодушевлённый предмет – банковская карта. У них и прав не останется. Мы, по сути дела, превратим их из мужчин в нечто среднее, которые постоянно должны будут защищаться от нападок», — считает психолог.

CARAVAN . KZ . «Почему Минздрав уверен в повальном употреблении алкоголя казахстанцами» — Министр здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ более года назад утверждала, что мы на 10-м месте в мире по употреблению алкоголя на перечень населения. И при этом сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения. Но по итогам 2022 года ВОЗ вообще не включила Казахстан в список самых пьянствующих государств! А ЦРУ поставило нас на СОТОЕ место в рейтинге самых «злоупотребляющих» стран мира из 189. Но международное агентство рыночных исследований Euromonitor international упрямо вешает нам лапшу на уши: мол, в 2022 году в республике было продано более 780 миллионов литров алкоголя. Между тем наши эксперты говорят, что в РК продано было всего 140 млн литров. Кому верить? Нашему минздраву, ВОЗ или ЦРУ?

TURANPRESS . KZ . «Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году?» — Спортивная концепция страны – поиск виновных и очередные несбыточные прожекты? Что же до остальных перспектив развития, то здесь все будет ориентировано на утвержденную в марте прошлого года Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы… Впрочем, любой спорт всегда сопряжен с сюрпризами. И хотелось бы, чтобы в нынешнем году они были более приятными, нежели прежде, и в первую очередь были связаны с реальными достижениями, а не с трескучими провалами и громкими скандалами.

SPIK . KZ . «Рост числа студентов в Казахстане: пользы мало, проблем много» — Бюро национальной статистики обнародовало сборники «Образование в РК» и «Дети Казахстана». Анализируя данные, которые в них содержатся, можно прийти к выводу, что через пять лет в нашей стране количество студентов возрастёт более чем на треть, а через пятнадцать – почти в 1,7 раза. Между тем, отечественная вузовская система уже сегодня не справляется с нагрузкой – и в инфраструктурном плане, и с точки зрения обеспеченности квалифицированными преподавателями.

LITER . KZ . «“Твари дрожащие или право имеют?”: где грань между работой и личной жизнью учителей» — Скандальное увольнение учителей из Кызылординской области после похода в турецкий клуб трансвеститов положило начало дискуссии в обществе об ответственности учителя перед учениками во внерабочее время. В уполномоченных органах утверждают, что педагоги уволились по собственному желанию, что вызывает вопросы у общественности. Должны ли школьные учителя следить за контентом в своих персональных аккаунтах в соцсетях и где грань между работой педагогов и их личной жизнью…

EXCLUSIVE . KZ . «Чем больше алматинцев, тем меньше на них воды» — Придет время, когда в Алматы воды будет катастрофически не хватать из-за увеличения населения, – считают ученые-гляциологи. Напомним: гляциология – это наука о природных льдах. В том числе и о тех, что раньше мог наблюдать каждый алматинец, кому повезло с видом из окна – видом на горы. Сегодня те же горожане смотрят, как снег исчезает с гор. А это значит – от нас уходит вода.

KZ . MEDIA . «Журналисту Думану Мухамметкариму предложили сделку: его освободят, если он откажется от своих убеждений» — Журналисту и блогеру, автору youtube-канала Ne Deidi Думану Мухамметкариму, находящему под арестом по «экстремистской» статье, предложили сделку: его освободят, если он уйдет из журналистики и откажется от убеждений. Об этом сообщил его адвокат Галым Нурпеисов на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека.

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