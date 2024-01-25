Нужно срочно пересчитать заключенных по головам

Эквадорский урок Казахстану стоит выучить заблаговременно

Когда в Эквадоре разгорелся внутренний вооруженный конфликт между правительством и мафией, то власти ринулись с проверками в тюрьмы. При беглом пересчете оказалось, что в камерах отсутствуют полсотни заключенных. Разумеется, пропали не те, кто на свободе украл пару ананасов и гроздь бананов. По ряду параметров у Казахстана и Эквадора много общего, поэтому властям республики стоит скрупулезно пересчитать людей, находящихся в местах лишения свободы. Кантар-2022 весьма наглядно продемонстрировал, какую силу может иметь криминал при использовании его потенциала в политических целях.

В Индексе восприятия коррупции – при всей заслуженной критике в адрес данного инструмента замеров и исследования – за 2022-ой год Казахстан и Эквадор занимали одну строчку. С 36-ю баллами из 100 потенциально возможных (чем больше баллов – тем лучше) они вместе с Албанией, Панамой, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Таиландом и Турцией коллективно делили 101-ое место. Следующая группа стран уже «держала» общую 110-ую позицию.

В Казахстане и Эквадоре рыночная экономика, а значит все на продажу. В обеих странах на внушительное количество людей, которые бескорыстно любят деньги, накладывается закон капитализма по максимизации прибыли. То есть почти каждый человек на своем месте пытается выжать из него в плане монетизации все возможное. Население страны на экваторе более 18 млн человек, а в Казахстане 20 млн.

В советское время деньги в Казахстане были могущественны, но не всесильны, потому как на вторую голову (взамен потерянной) ни у кого финансов не хватало. В постсоветский период возможности больших денег совершили фазовый переход на более высокий уровень.

В Эквадоре с первых годов испанского владычества (первая половина XVI века) с коррупцией все было в «порядке». Вот что известный испанский писатель Артуро Перес-Реверте пишет о годах правления Филиппа IV Габсбурга (1621 – 1665 гг.): «В царствование доброго нашего государя Филиппа Четвертого, такого молодого, милосердного, любвеобильного – и столько горя принесшего несчастным своим подданным, – за деньги можно было купить все что угодно». Обретение независимости в плане коррупции ничего принципиально не поменяло.

Очередная вспышка насилия в Эквадоре началась после того, как Хосе Масиас Вильямар по кличке Фито (отбывал 34-летний срок) бежал из тюрьмы La Regiona 7 января 2024 года.

Президент страны Даниэль Нобоа пообещал бескомпромиссную борьбу с преступностью, но наркокартель «Лос-Чонерос» начал боевые действия против властей на упреждение. В результате охвативших улицы и тюрьмы беспорядков бежал Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан из группировки «Лос Лобос».

Вместе члены ОПГ «Лос-Чонерос» и «Лос Лобос» составляют 64% заключенных в тюрьмах Эквадора. Сейчас они объединились и воюют с правительством, а по официальным данным государство ведет вооруженную борьбу против 22 организованных преступных группировок. В ходе противостояния власть несет чувствительные потери. Например, застрелили прокурора Сесара Суареса, который расследовал захват бандитами в прямом эфире телестудии TC Televisin в городе Гуаякиль (самый крупный мегаполис Эквадора).

В 1994-ом году, будучи студентом КазНУ им. Аль-Фараби, я проходил военные сборы на военной базе Отар. Там мы угостили сигаретой солдата срочной службы. Надо пояснить, что в Отарском гарнизоне того периода сигарета с фильтром по ценности равнялась доллару США (тому «тяжелому» баксу из «ревущих девяностых»), а сигарета без фильтра примерно дойчмарке.

Благодарный служивый за разговором сообщил, что у них в батальоне 46 человек только числятся проходящими срочную службу, за что «отмечаются» командованию деньгами, мясом (в том числе в виде живых баранов) и прочими материальными ценностями.

Мы передали разговор офицерам военной кафедры КазНУ, которые непосредственно командовали студентами на сборах. Мужчины там были серьезные – практически у каждого за спиной Афганистан, Мозамбик, Ангола, Куба или Сирия. Один подполковник отказывался нам верить: «Я сам был командиром батальона. Долго можно скрывать отсутствие только одного солдата. Может быть двух, если командир полка в курсе. Какие 46?!». Человек из старого времени, ничего не попишешь.

В общем, от греха подальше заключенных в Казахстане нужно пересчитать по головам, а не по бумагам. Это при советской власти главный принцип был не допускать ЧП, и каждый начальник на своем месте думал как решить потенциально возможную проблему. Сейчас действует императив врать начальству, из-за чего руководство не располагает реальной информацией о положении дел во всех областях и сферах государственной деятельности. А ведь чем больше у руководителя реальной информации, тем выше вероятность принятия правильного управленческого решения.

Считать арестантов должны не только сотрудники МВД и прокуратуры, но и депутаты парламента, представители НКО, изнуренные бездельем блогеры, которые за любой кипиш кроме голодовки. Тогда и картина станет понятней.

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