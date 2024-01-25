Нужно срочно пересчитать заключенных по головам

Жизнь 79 0
Эквадорский урок Казахстану стоит выучить заблаговременно

Когда в Эквадоре разгорелся внутренний вооруженный конфликт между правительством и мафией, то власти ринулись с проверками в тюрьмы. При беглом пересчете оказалось, что в камерах отсутствуют полсотни заключенных. Разумеется, пропали не те, кто на свободе украл пару ананасов и гроздь бананов. По ряду параметров у Казахстана и Эквадора много общего, поэтому властям республики стоит скрупулезно пересчитать людей, находящихся в местах лишения свободы. Кантар-2022 весьма наглядно продемонстрировал, какую силу может иметь криминал при использовании его потенциала в политических целях.

В Индексе восприятия коррупции – при всей заслуженной критике в адрес данного инструмента замеров и исследования – за 2022-ой год Казахстан и Эквадор занимали одну строчку. С 36-ю баллами из 100 потенциально возможных (чем больше баллов – тем лучше) они вместе с Албанией, Панамой, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Таиландом и Турцией коллективно делили 101-ое место. Следующая группа стран уже «держала» общую 110-ую позицию.

В Казахстане и Эквадоре рыночная экономика, а значит все на продажу. В обеих странах на внушительное количество людей, которые бескорыстно любят деньги, накладывается закон капитализма по максимизации прибыли. То есть почти каждый человек на своем месте пытается выжать из него в плане монетизации все возможное. Население страны на экваторе более 18 млн человек, а в Казахстане 20 млн.

В советское время деньги в Казахстане были могущественны, но не всесильны, потому как на вторую голову (взамен потерянной) ни у кого финансов не хватало. В постсоветский период возможности больших денег совершили фазовый переход на более высокий уровень.

В Эквадоре с первых годов испанского владычества (первая половина XVI века) с коррупцией все было в «порядке». Вот что известный испанский писатель Артуро Перес-Реверте пишет о годах правления Филиппа IV Габсбурга (1621 – 1665 гг.): «В царствование доброго нашего государя Филиппа Четвертого, такого молодого, милосердного, любвеобильного – и столько горя принесшего несчастным своим подданным, – за деньги можно было купить все что угодно». Обретение независимости в плане коррупции ничего принципиально не поменяло.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
18145

Очередная вспышка насилия в Эквадоре началась после того, как Хосе Масиас Вильямар по кличке Фито (отбывал 34-летний срок) бежал из тюрьмы La Regiona 7 января 2024 года.

Президент страны Даниэль Нобоа пообещал бескомпромиссную борьбу с преступностью, но наркокартель «Лос-Чонерос» начал боевые действия против властей на упреждение. В результате охвативших улицы и тюрьмы беспорядков бежал Фабрисио Колон Пико по прозвищу Капитан из группировки «Лос Лобос».

Вместе члены ОПГ «Лос-Чонерос» и «Лос Лобос» составляют 64% заключенных в тюрьмах Эквадора. Сейчас они объединились и воюют с правительством, а по официальным данным государство ведет вооруженную борьбу против 22 организованных преступных группировок. В ходе противостояния власть несет чувствительные потери. Например, застрелили прокурора Сесара Суареса, который расследовал захват бандитами в прямом эфире телестудии TC Televisin в городе Гуаякиль (самый крупный мегаполис Эквадора).

В 1994-ом году, будучи студентом КазНУ им. Аль-Фараби, я проходил военные сборы на военной базе Отар. Там мы угостили сигаретой солдата срочной службы. Надо пояснить, что в Отарском гарнизоне того периода сигарета с фильтром по ценности равнялась доллару США (тому «тяжелому» баксу из «ревущих девяностых»), а сигарета без фильтра примерно дойчмарке.

Благодарный служивый за разговором сообщил, что у них в батальоне 46 человек только числятся проходящими срочную службу, за что «отмечаются» командованию деньгами, мясом (в том числе в виде живых баранов) и прочими материальными ценностями.

Война Миров. Ленин опять живой Война Миров. Ленин опять живой
1026

Мы передали разговор офицерам военной кафедры КазНУ, которые непосредственно командовали студентами на сборах. Мужчины там были серьезные – практически у каждого за спиной Афганистан, Мозамбик, Ангола, Куба или Сирия. Один подполковник отказывался нам верить: «Я сам был командиром батальона. Долго можно скрывать отсутствие только одного солдата. Может быть двух, если командир полка в курсе. Какие 46?!». Человек из старого времени, ничего не попишешь.

В общем, от греха подальше заключенных в Казахстане нужно пересчитать по головам, а не по бумагам. Это при советской власти главный принцип был не допускать ЧП, и каждый начальник на своем месте думал как решить потенциально возможную проблему. Сейчас действует императив врать начальству, из-за чего руководство не располагает реальной информацией о положении дел во всех областях и сферах государственной деятельности. А ведь чем больше у руководителя реальной информации, тем выше вероятность принятия правильного управленческого решения.

Считать арестантов должны не только сотрудники МВД и прокуратуры, но и депутаты парламента, представители НКО, изнуренные бездельем блогеры, которые за любой кипиш кроме голодовки. Тогда и картина станет понятней.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Никто из находящихся в Эквадоре казахстанцев не пострадал – МИД РК
  2. Аблязов призывает к захвату акиматов, откуда у Минфина премии в четыре оклада, и что такое реестр позора
  3. Бизнес выдвигает ультиматум, Кантаром управляли из гостиницы «Казахстан» и почему требуют отставки Ажар Гиният
  4. Что волнует душу казаха в первой декаде января
  5. Семьи шахтеров ищут 200 млн, политологи «разнесли» доклад HRW, и о памятнике Нуркадилову