«С 1 марта 2024 года ко всей территории РК будет применен пятый часовой пояс». «Казахстанское образование — 2024: проблемы множатся или есть свет в конце туннеля». «Худшая из опасностей — это паника». «Как российско-украинская война изменила казахстанцев»

Сетевой Казахстан 29 января 2024г.

FORBES . KZ . «Что принесёт казахстанцам переход на другой часовой пояс» — Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ 20 января подписал постановление «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Документ устанавливает, что с 1 марта 2024 года ко всей территории РК будет применен пятый часовой пояс (UTC+5). Это означает, что жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу, Улытау в ночь на 1 марта должны перевести местное время на один час назад (например, в 23:15 установить 22:15). Переводить стрелки (или цифры) надо будет только у механических или электронных часов. Часы в смартфонах и других девайсах с выходом в интернет по идее должны перейти на новое время автоматически.

AZATTYQ . ORG . «Астана предлагает запрет на работу иностранных СМИ и их журналистов без аккредитации» — В Казахстане предлагают запретить работу иностранных СМИ и их журналистов, не получивших аккредитацию. Поправки в правительственный законопроект «О масс-медиа» появились на фоне продолжающихся отказов в аккредитации журналистам Азаттыка.

«Что стоит за атакой российских пропагандистов на Казахстан? Астана смотрит на Восток?» — Западные СМИ обращают внимание на очередной нацеленный на Казахстан выпад российских пропагандистов. В зарубежной прессе размышляют, сможет ли богатая природными ресурсами Центральная Азия разрушить монополию Китая в секторе редкоземельных металлов. Вместе с тем СМИ пишут о начале строительства третьей железнодорожной линии из Казахстана в Китай. Медиа сообщают, что британская компания Jusan Technologies, которой принадлежит казахстанский Jusan Bank, потратила сотни тысяч долларов на судебные иски с британскими изданиями.

SPIK . KZ . «Как российско-украинская война изменила казахстанцев» — Серик БЕЙСЕМБАЕВ, социолог, директор исследовательского центра PaperLab — На разные социальные группы война повлияла по-разному, но какой-то явной поляризации не произошло. Как показали наши исследования, 60 процентов граждан заняли нейтральную позицию, то есть в равной степени не поддерживают обе стороны конфликта. Остальные респонденты разделились на два лагеря: «проукраинский» и «пророссийский», при этом доля первых превышает долю вторых – 21% и 12% соответственно. И это довольно устойчивая тенденция: мы провели два соцопроса на эту тему, которые показали примерно схожие результаты.

TENGRINEWS . KZ . «Казахстанское образование — 2024: проблемы множатся или есть свет в конце туннеля» — За годы независимости на посту министра (бывшего министерства образования) сменилось 13 человек. Каждый из них пытался по-своему улучшить качество образования, внедряя новые реформы. Однако многие «школьные» вопросы все еще остаются незакрытыми: нехватка педагогов, слабое образование, большое количество работы у педагогов, переполненность школ и питание в столовых.

GOLOS — NARODA . KZ . «Трудовые мигранты отбирают хлеб у казахстанцев?» — Пока казахстанцы едут на сборы клубники и капусты на фермы Европы, в нашу страну приезжают мигранты, которые занимают должности востребованных в стране специалистов, чьих-то заместителей и даже руководителей. Редакция узнавала, почему Казахстану выгодно привлечение иностранной рабочей силы. На 1 декабря 2023 года выдано 13 870 разрешений на привлечение ИРС и всего осуществляет трудовую деятельность 13 563 иностранных граждан…

INFORMBURO . KZ . «Можно ли предсказать землетрясения? Интервью с сейсмологом Мухтаром Хайдаровым» — В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. По словам экспертов, это было самое мощное землетрясение за последние 112 лет после Кеминского 1911 года и Верненского 1887 года. О том, как прогнозировать землетрясения и почему сообщество казахстанских сейсмологов бездействует, в интервью рассказал кандидат физико-математических наук и экс-руководитель сейсмологических организаций Казахстана Мухтар ХАЙДАРОВ.

TIME . KZ . «Худшая из опасностей — это паника» — После землетрясения в городском центре психического здоровья не умолкают телефоны. Алматинцы делятся эмоциями: одни прислушиваются к каждой вибрации, спят в одежде, у других сон пропал вообще. Как привести свое состояние в норму, чем опасна паника в час икс и какие будут последствия после пережитого стресса, узнала наш корреспондент.

«Как прищучить дебошира» — Должен ли абьюзер платить за свою психологическую реабилитацию? Этот и многие другие вопросы обсуждали на рабочей встрече общественники и правоохранители в Алматы. Итогом обсуждений стал список мер и поправок в действующее законодательство.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК — «Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан» — Мажилисмены фракции «Ак жол» опять обратились с депутатским запросом к генеральному прокурору Казахстана Берику АСЫЛОВУ и вице-премьеру, министру финансов Ерулану ЖАМАУБАЕВУ с требованием защитить отечественных производителей продуктов питания. Как следует из документа, руководство крупнейшего в стране макаронного предприятия «Mareven Фуд» устало воевать с налоговыми органами. «Mareven Фуд», основанное инвесторами из Японии и Вьетнама, занимает 70 % рынка в РК. В результате, как сказано в запросе, «инвесторы сделали выводы и пересмотрели политику в сторону сокращения экспорта до 30 %… А для замещения утерянного объема экспорта перенести производство в Узбекистан».

365 INFO . KZ . «Казахстанцы все больше тонут в кредитах: есть ли выход?» — Более 8,6 млн казахстанцев имеют ту или иную задолженность по кредитам на начало 2024 года. И это при том, что трудоспособного населения в Казахстане чуть более 9,1 млн человек. По данным Первого кредитного бюро, физические лица в 2023 году заняли у банков и микрофинансовые организации через беззалоговые займы (кредиты и рассрочки) 9,5 трлн тенге, что на 29% больше, чем по итогам 2022 года. Число контрактов на кредиты (на одного человека может быть оформлено несколько кредитов) составило 27,2 млн (на 21,5% больше, чем в 2022-м).

KAZPRAVDA . KZ . Светлана АНАНЬЕВА, член правления Союза писателей РК — «Диалог через века» — В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения народного писателя Казахстана, вице-президента Казахского ПЕН-клуба, стоявшего у истоков его создания, лауреата Премии мира и духовного согласия, писателя, драматурга, переводчика Мориса СИМАШКО. Великолепный переводчик на русский язык произведений Ильяса Есенберлина, Габита Мусрепова, Утебая Канахина, Токена Алимкулова, Дукенбая Досжана и других казахских писателей, Морис Симашко всемерно пропагандировал казахскую историю и культуру, создал романы об Ыбырае Алтынсарине, Алиби Жангильдине. Образные миры казахской и русской литературы обогащались в его творчестве и раскрывались новыми, не известными ранее гранями.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Вакцинация детей от ВПЧ в Казахстане: спасет ли прививка от рака?» — Многие годы казахстанские гинекологи бились за то, чтобы в страну начали завозить вакцину от коварнейшего вируса папилломы человека. Именно он вызывает рак шейки матки — этот вид занимает второе место среди онкологических заболеваний у женщин в Казахстане. Ежегодно этот страшный диагноз «рак» слышат до 2 тысяч женщин, а умирают — 500-600 человек. И наконец то, чего врачи добивались долгие годы, свершилось. С этого года девочек начнут прививать от ВПЧ. В планах Минздрава — чтобы вакцину получили 300 тысяч детей. Уже с осени вакцинацию начнут проводить в школах по всей стране. Однако антиваксеров среди родителей весьма много — они убеждены, что препарат повлияет в будущем на фертильность их детей.

LITER . KZ . «“У SIM-карты закончился срок”: новая схема мошенничества от лжеоператоров Beeline» — Изобретательность телефонных аферистов не имеет границ. Если ранее они звонили горожанам под видом госорганов или от имени банков, то сейчас представляются сотрудниками мобильного оператора связи Beeline. В социальных сетях люди все чаще жалуются на то, что им звонят на WhatsApp, либо на телефонную линию якобы операторы сотовой связи Beeline. Пользователям сообщают, что у их SIM-карты закончился срок действия. Для продления абонентской карты предлагают подтвердить личные данные с помощью присланного SMS-кода.

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