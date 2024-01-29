«Золото» и «бронза» наших стрелков на этапе Кубка мира, самая медальная для Казахстана юношеская зимняя Олимпиада, начало нового сезона в мировом дзюдо и пять поражений подряд хоккейного «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрелковый спорт: за медали и за путёвки на Олимпиаду

В Каире, столице Египта, проходит первый в нынешнем году этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе. Помимо медалей, на нём разыгрываются очки в зачёт олимпийского рейтинга, согласно которому будут распределены последние квоты для участия в предстоящих летних Играх в Париже.

Напомним, что на каждую из 12 индивидуальных дисциплин в этом виде спорта выделено по 28 лицензий, большинство которых (где-то 20, где-то 21) уже обрели своих владельцев. Казахстан по состоянию на сегодня имеет 5 квот, причём все они завоёваны «пулевиками», тогда как «стендовики» пока не добыли ни одной.

Поэтому успех Марии Дмитриенко в стрельбе на траншейном стенде (женский трап) приобретает особую ценность.

На снимке: Мария Дмитриенко (фото с сайта Международной федерации стрелкового спорта)

Она выиграла у всех своих соперниц, включая испанку Фатиму Гальвес и Алессандру Перилли из Сан-Марино (они заняли соответственно второе и третье места), которые на последней Олимпиаде получили «золото» и «серебро» в смешанном трапе – в этой дисциплине от каждой страны выступали команды, состоявшие из одной женщины и одного мужчины. К началу нынешнего года Дмитриенко шла 10-й в олимпийском рейтинге, в рамках которого оспариваются две квоты, но из тех, кто стоял выше, восемь уже принесли своим странам путёвки на ОИ, . Так что она еще больше повысила свои шансы на поездку в Париж.

Большие надежды возлагаются на Асем Орынбай, специализирующуюся в стрельбе на круглом стенде (скит). В прошлом году она завоевала немало серьёзных титулов, однако при этом пока не отобралась на летние Игры. Теперь ей надо либо попасть в число двух сильнейших на мировом квалификационном турнире, либо пробиться через олимпийский рейтинг, где осталась одна квота. В последнем она занимает 7-ю позицию, но практически все располагающиеся выше неё уже входят в число обладателей лицензий. Финальный раунд в этой дисциплине на этапе КМ в столице Египта состоится 30 января.

Что касается «пулевиков», то стоит отметить Ирину Юнусметову, завоевавшую «бронзу»» в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Она проиграла только лидеру олимпийского рейтинга, чемпионке мира 2018-го Анне Коракаки из Греции и Деви Анурадха из Индии. В этой дисциплине у Казахстана тоже пока нет лицензии, и будем надеяться, что Ирина поборется за одну из оставшихся.

Юношеская Олимпиада: первый в истории чемпион из Казахстана

В южнокорейском Канвоне близятся к завершению зимние юношеские Олимпийские игры. В активе казахстанской делегации на сегодня три призовых места.

Наибольшего успеха добился 16-летний алматинец Илья Мизерных, который выиграл соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и стал первым истории РК победителем зимней юношеской Олимпиады (прежде никто из казахстанцев ни в одном виде спорта подобного не добивался).

На снимке: Илья Мизерных (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Нужно сказать, что на взрослом уровне наши «летающие лыжники» никогда не входили в число мировых лидеров, а вот молодёжь нет-нет да преподносит иногда приятные сюрпризы. Пять лет назад Сергей Ткаченко неожиданно для всех завоевал «бронзу» юниорского чемпионата мира, а теперь сенсацию сотворил Мизерных, оставивший позади себя сверстников из Австрии, Польши, Германии, Словении, Норвегии, которые считаются сильнейшими на планете в прыжках с трамплина. К слову, за медали боролись около сорока спортсменов более чем из двадцати стран. Остаётся надеяться, что Илья продолжит прогрессировать и не затеряется после перехода в категорию взрослых.

Бронзовой медалисткой Олимпиады стала Полина Омельчук, отличившаяся в шорт-треке – она финишировала третьей в решающем забеге на 1000 метров.

«Бронзу» завоевала и хоккейная сборная Казахстана. Турнир c её участием проходил в формате «3х3». То есть это, можно, сказать, мини-хоккей. В предварительном раунде, когда все восемь команд по разу встретились друг с другом, наши парни стали 4-ми (набравших одинаковое с ними количество очков поляков они опередили благодаря победе в очном поединке). Это обеспечило выход в полуфинал, где казахстанцы со счётом 5:19 проиграли латышам, в итоге и ставшим чемпионами. А в матче за 3-е место казахстанцы одолели австрийцев – 6:5. Среди участников данного турнира не было сильнейших в этом виде спорта – канадцев, американцев, чехов, финнов, шведов: все они, кроме последних, бились за «золото» в классическом хоккее.

Зимние юношеские Олимпийские игры проводятся в 4-й раз. На первых из них, состоявшихся в 2012-м, наши юные соотечественники завоевали одну серебряную и две бронзовые медали: на пьедестал почёта поднимались биатлонистка Галина Вишневская (дважды) и лыжник Сергей Малышев. Здесь мы не учитываем награды, добытые в составах интернациональных команд – такое на этих Играх тоже практикуется. Спустя четыре года бронзовыми призёрами стали фигуристка Элизабет Турсынбаева и биатлонистка Арина Пантова. А вот в 2020-м казахстанцы остались без медалей.

Дзюдо: на пьедестале – лидер женской сборной РК

Первый в нынешнем году крупный международный турнир (входит в серию «Гран-при») по этому виду единоборств принимал Овиделаш, относительно небольшой город в Португалии. Наша страна делегировала туда 14 парней, среди которых лишь двоих-троих можно назвать первыми номерами национальной сборной РК. А вот в женской команде, отправившейся на самый край Европы, таковыми являются практически все шесть девушек.

И именно одна из них добыла единственную медаль для Казахстана. 26-летняя Абиба Абужакынова, бронзовый призёр чемпионата мира 2022-го, год назад на этом же турнире стала первой в истории женщиной-дзюдоисткой из нашей республики, удостоенной «золота» этапа «Гран-при».

На снимке: Абиба Абужакынова в поединке за «бронзу» (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Теперь же она, выступая в самом лёгком весе до 48 кг, добралась до стадии 1/4 финала, где проиграла совсем ещё юной (ей 18 лет) японке Кано Мияки. После этого Абиба в утешительных схватках одолела бельгийку Лоиз Пети и турчанку Силу Эрсин, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почёта. А в финальном поединке Мияки уступила своей 21-летней соотечественнице Хикари Йошиока, ставшей полтора года назад чемпионкой мира среди юниоров.

Отметим узбекских дзюдоистов, которые завоевали две золотые и одну серебряную награды. Вчера поздно вечером должны были быть разыграны медали в самых тяжёлых весовых категориях – трёх мужских и двух женских.

Хоккей: в пяти последних матчах – ни одного очка!

За последние семь дней «Барыс» успел провести четыре матча регулярного чемпионата КХЛ и во всех потерпел поражения. В результате он пропустил вперёд себя «Адмирал» из Владивостока и опустился на 12-ю, последнюю, строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

В понедельник казахстанский клуб принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга, идущий 4-м на «Востоке». После двух периодов наша команда проигрывала с минимальной разницей в счёте, но в самом начале третьего Понтус Оберг забросил ответную шайбу. Вскоре хозяева льда остались в численном меньшинстве, что обернулось голом в их ворота, причём забил его нападающий национальной сборной РК Кёртис Волк, ранее проведший четыре сезона в составе «Барыса». Пожалуй, это событие стало ключевым в матче. Спустя четыре минуты гости развили свой успех, и лишь незадолго до финальной сирены Кристиан Хенкель сократил разницу – 2:3.

После этого казахстанский клуб отправился на выездные поединки. В Санкт-Петербурге он был разгромлен местным СКА, лидером Западной конференции, – 0:7. Через два дня в Тольятти подопечным Олега Болякина снова не удалось забить ни одного гола в ворота «Лады» Правда, на сей раз поражения с крупным счётом удалось избежать – 0:2.

Голевую «засуху» удалось прервать вчера в домашней игре с казанским «Ак Барсом»: в самом конце стартовой трети Давид Скленичка реализовал численное преимущество. Но до этого «Барыс» сам пропустил две шайбы. В последнем периоде в его ворота был забит еще один гол-1:3. Это поражение стало для нашей команда четвёртым на неделе и пятым подряд. От зоны «плэй-офф» её отделяют уже больше десяти очков.

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