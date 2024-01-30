«Чёрных хирургов» в Казахстане уводят от ответственности 30.01.2024 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 165 0 Айдар Алибаев о тонкой грани между «трупным донорством» и преступлением Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Маленьких отказался от этажа гостиницы на Оспанова и решил снести её через суд Либеральная «детвора» в правительстве добивает образование США повторяют сценарий СССР О чем умолчали ЧСники, кому отдали 1 млрд на оповещение, где оружие, похищенное в дни Кантара Рейтинговая дискриминация Казахстана