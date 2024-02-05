Поражение теннисной команды РК, за которое не стыдно, медаль нашего дзюдоиста на турнире «Большого шлема», казахстанский фигурист в «топ-6» на чемпионате четырёх континентов и очередные неудачи «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: даже подвигов не хватило для победы

Аргентинский город Росарио стал местом противостояния мужских сборных этой южноамериканской страны и Казахстана. Победитель пары вместе с ещё 15 командами (одиннадцатью другими, выигравшими аналогичные поединки, а также итальянской, австралийской, испанской и британской) получал право принять участие в финальном турнире Кубка Дэвиса.

Перед матчем в Росарио наша сборная столкнулась с серьёзнейшими кадровыми проблемами. Её первая ракетка Александр Бублик задержался на турнире в Монпелье, где вчера сражался в финале и выиграл его, что позволило ему подняться в рейтинге АТР с 27-й позиции на 23-ю (так высоко он никогда прежде не забирался). Недавно натурализованный Александр Шевченко (теперь 56-й в рейтинге) пока не получил разрешения играть за Казахстан, Денис Евсеев (176-й) неожиданно заболел, Бейбут Жукаев (189-й) получил травму, а у испытанного бойца Михаила Кукушкина (255-й) лучшие годы уже позади. Поэтому капитану команды Юрию Щукину пришлось сделать ставку на Тимофея Скатова (278-й) и Дмитрия Попко (338-й).

На снимке: Тимофей Скатов (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

Тогда как сборная Аргентина выставила своих сильнейших теннисистов, входящих в топ-30 рейтинга АТП, – Франсиско Серундоло (22-й), Себастьяна Баэза (26-й) и Томаса Мартина Эчеверри (29-й).

В первый день на корте сначала сошлись Попко и Серундоло. В стартовом сете соперники не позволяли друг другу уйти вперед в счёте, но концовку всё же лучше провёл аргентинец. А вторую партию он выиграл уже более уверенно. Итак, для нашей команды матч начался с поражения – 5:7, 2:6. А вот Скатов приятно удивил, взяв верх над Эчеверри, стоящим в рейтинге на 250 позиций выше, в обоих сетах – 6:4, 7:5.

Второй день, вчерашний, начался с парной встречи. Александр Недовесов и Дмитрий Попко выиграли у очень сильного дуэта Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени стартовый сет, но в двух следующих уступили – 7:6, 4:6, 0:6. После этого Скатову снова пришлось совершить почти подвиг. Проигрывая 22-й ракетке мира Серундоло первую партию со счётом 2:5, он сумел взять два гейма на чужой подаче, а затем разгромить соперника на тай-брейке. Второй сет он тоже склонил в свою пользу. В итоге ещё одна неожиданная победа – 7:6, 6;4, и теперь судьба всего противостояния должна была решиться в поединке Попко с Баэзом, который состоялся, когда в нашей стране было уже утро понедельника, 5 февраля. Казахстанец дал настоящий бой сопернику, располагающемуся на три сотни позиции выше в рейтинге, и проиграл ему лишь на тай-брейке третьего сета – 4:6, 6:3, 6:7.

Наша команда уступила аргентинской с общим счётом 2:3, но не заслуживает ни единого слова упрёка.

Дзюдо: одна «бронза» в утешение

Если лидеры женской команды Казахстана первую «проверку боем» в новом году прошли неделей раньше на турнире «Гран-при» в Лиссабоне, то главные действующие лица мужской сборной поехали на турнир «Большого шлема» (он повыше статусом, на нём можно заработать больше рейтинговых очков), который принимал Париж. В составе делегации были 14 дзюдоистов – в основном первые и вторые номера нашей страны в своих весовых категориях.

Одному из них удалось завоевать медаль. Нурлыхан Шархан, выступавший в полутяжёлой весовой категории (до 100 кг), в своих стартовых схватках одолел соперников из США и Нидерландов, а в четвертьфинале – серба.

На снимке: Нурлыхан Шархан в схватке за «бронзу» (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

В поединке за выход в финал он уступил испанцу грузинского происхождения Николосу Шеразадишвили, а в споре за «бронзу» был признан судьями более активным, чем его оппонент швейцарец Даниэль Эйх – последний заработал три предупреждения за пассивность.

В шаге от пьедестала почёта остановился Данияр Шамшаев (до 73 кг), проигравший в «бронзовой» схватке узбеку Шахраму Ахадову. В своих весовых категориях поделили 7-8 места Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг). Выступавший с последним в одном весе Галымжан Крыкбай уже на старте встретился с одним из самых титулованных дзюдоистов в истории французом Тедди Ринером, трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. И, разумеется, проиграл.

Остальные казахстанцы не смогли продвинуться далеко по турнирной сетке. Среди них двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов (до 60 кг), медалист мирового первенства Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и другие.

Фигурное катание: получилось не всё

В одном из крупнейших городов мира Шанхае прошёл чемпионат четырёх континентов, в котором приняли участие фигуристы из стран Азии, Северной и Южной Америки, а также Океании (европейцы проводят своё отдельное первенство). Казахстанцы выступали в двух дисциплинах одиночного катания – в мужском и женском.

Лидер нашей сборной 19-летний Михаил Шайдоров, который на двух предыдущих аналогичных турнирах становился 5-м, на сей раз замкнул топ-6. Как обычно, он не очень удачно справился с короткой программой и частично реабилитировался в произвольной.

На снимке: Михаил Шайдоров (фото Getty images)

В сумме Михаил набрал 244,80 балла (81,76 + 163,04), что почти на 20 меньше его личного рекорда, установленного два с половиной месяца назад на турнире серии «Гран-при», проходившем там же, в Китае. Если бы Шайдоров повторил тот результат, то стал бы в Шанхае 4-м. На пьедестал почёта поднялись японцы Юма Кагияма (два года назад он стал серебряным призёром и Олимпиады, и чемпионата мира) и Шун Сато, а также обладатель «серебра» уже прошлогоднего мирового первенства кореец Джун-Хван Ча. Два других казахстанца, Диас Джиренбаев и Рахат Бралин, заняли соответственно 16-е и 18-е места среди 26 участников.

Столько же фигуристок вышли на лёд в женском одиночном катании. Лучшая из наших соотечественниц, 17-летняя Софья Фарафонова, расположилась на итоговой 17-й позиции, Нурия Сулеймен – на 22-й, Анна Левковец – на 23-й.

Баскетбол: первая стадия чемпионата позади

Завершился первый этап чемпионата Единой лиги ВТБ. После него все команды будут распределены по двум группам. Шесть сильнейших («А»), обеспечившие себе выход в «плэй-офф», проведут свой двухкруговой турнир, а оставшиеся восемь («Б») в матчах между собой разыграют право принять участие в решающей стадии. Причём с учётом предыдущих результатов.

В заключительном поединке первого этапа «Астана» принимала в родных стенах красноярский «Енисей», который входит в топ-6 лиги. К сожалению, для казахстанского клуба игра не сложилась. Гости выстроили очень грамотную и подвижную оборону, с которой хозяевам в первой половине матча часто не удавалось справиться. После стартовой четверти «Астана» проигрывала пять очков, а после второй – десять. В третьей она выровняла игру, её баскетболисты стали чаще попадать в кольцо соперника, но к концу этого периода разница в счёте почти не изменилась. А в заключительные десять минут преимущество «Енисея» стало подавляющим: гости набрали 34 очка, тогда как хозяева – лишь 15. Итоговый результат – 69:97. Разумеется, в пользу сибиряков.

С 10 победами при 16 поражениях «Астана» стала по итогам первого этапа 10-й и теперь будет играть в группе «Б». Команды, занявшие в этой восьмёрке места с 1-го по 4-е, затем в сериях из трёх матчей разыграют две путёвки в четвертьфинал, где присоединятся к клубам из группы «А».

Хоккей: шестое и седьмое поражения кряду

В обоих матчах, проведённых на минувшей неделе, «Барыс» проиграл и тем самым довёл серию своих поражений до семи подряд. И хотя в последней игре казахстанский клуб всё-таки добыл одно очко, он продолжает оставаться на последнем месте в своей конференции. От зоны «плэй-офф» его уже отделяет почти пропасть.

В среду он встретился с одним из лидеров «Востока» – омским «Авангардом». В целом по игре хоккеисты «Барыса» выглядели не хуже, особенно в первом периоде, который они провели весьма активно в атаке (доказательство чему 16 бросков по воротам против 7 у гостей) и заслуженно открыли счёт: отличился Аркадий Шестаков. Но затем омичи заиграли лучше и в середине второй трети ответили двумя голами, забитыми в течение трёх с половиной минут. Почти до самой финальной сирены цифры на табло не менялись. В попытке спасти матч главный тренер «Барыса» Олег Болякин заменил голкипера полевым игроков, но в итоге наша команда получила шайбу в пустые ворота – 1:3.

А вчера она принимала хабаровский «Амур», занимающий 9-е место в Восточной конференции и борющийся за выход в «плэй-офф». Роман Старченко забил быстрый гол при игре в большинстве, на который гости во втором периоде и в середине третьего ответили двумя. Вскоре Аркадий Шестаков сравнял счёт, после чего матч перешёл в овертайм, в самом начале которого «Барыс» пропустил решающую шайбу – 2:3.

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