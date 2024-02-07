«Касым-Жомарт Токаев: Правительству необходимо принимать смелые решения». «Из администрации президента — в премьеры. Чем известен Олжас Бектенов?». «Почему две партии в мажилисе не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьера»

Сетевой Казахстан 7 февраля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: Правительству необходимо принимать смелые решения» — В своем выступлении перед депутатами глава государства подчеркнул, что превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель – Мы должны идти путем поступательного развития. Поэтому, наряду с проведением радикальных политических реформ, мы должны принимать решительные шаги для того, чтобы осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов «Справедливого Казахстана». Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике.

AZATTYQ . ORG . «Из администрации президента — в премьеры. Чем известен Олжас Бектенов?» — Новым премьер-министром Казахстана стал экс-глава антикоррупционной службы Олжас БЕКТЕНОВ, до сегодняшнего дня работавший руководителем администрации президента. Большинство членов прежнего правительства сохранили свои посты. Сменились несколько министров. Вскоре после назначения Бектенова на пост главы антикоррупционной службы в стране были произведены аресты и задержания отдельных лиц из окружения бывшего президента. На шесть лет по обвинению в коррупции в колонию был отправлен племянник первого президента Кайрат САТЫБАЛДЫ. К тюремному сроку был приговорен Кайрат БОРАНБАЕВ, бывший сват Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, старшей дочери экс-президента Казахстана.

««14 лет терпела ради детей». В Туркестане мать троих детей призналась в убийстве мужа, который избивал её годами» — В Туркестане судят 34-летнюю женщину за убийство своего мужа. Женщина не отрицает, что убила, однако говорит, что это вышло случайно во время попыток защитить себя. Она рассказала, что муж избивал и издевался над ней. Свидетелями по делу проходят трое несовершеннолетних детей.

ZAKON . KZ . «Политологи о новом премьер-министре Бектенове: Сможет по-новому выстроить работу правительства» — Назначение Олжаса БЕКТЕНОВА на пост премьер-министра стало неожиданным для многих, поскольку после отставки правительства 5 февраля его фамилия вовсе не фигурировала в публичном поле. Главная его «фишка», как отмечает политолог Газиз АБИШЕВ, – работа в Антикоррупционной службе, где он проводил серьезную работу по выявлению коррупционных схем и борьбе с ними. Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат КАЛИЕВ также считает, что Олжас Бектенов в должности премьер-министра сможет принципиально по-новому выстроить работу правительства. По его словам, опыт работы в Антикоре также поможет Олжасу Бектенову в борьбе с нерациональным использованием бюджетных средств, бюрократией и низкой эффективностью Кабмина.

«Кто за годы независимости был премьер-министром Казахстана и какова их судьба» — Начиная с момента обретения независимости до нового назначения главой Кабмина Олжаса БЕКТЕНОВА в Казахстане было 11 премьер-министров. Кто из казахстанских политиков занимал этот пост, начиная с 1991 года, куда они были перемещены по карьерной лестнице и где сегодня. В истории независимого Казахстана многие премьер-министры приходили возглавлять правительство страны в периоды тяжелейших кризисов. Некоторые из них вновь возвращались на этот пост в качестве кризис-менеджеров. И, тем не менее, можно сказать, что они справлялись с возложенными на них задачами.

TIME . KZ . «Не замешан, не замечен» — Поскольку БЕКТЕНОВ возглавил администрацию президента только в апреле прошлого года, все полагали, что он будет и дальше занимать этот пост, заметил в беседе с нами политолог Данияр АШИМБАЕВ — Многие шутят, что Токаев, проанализировав списки кандидатов на пост премьера, чьи имена фигурировали в постах блогеров и СМИ, выбрал человека, которого никто не упомянул! А что касается смены правительства, то, думаю, для президента стал важен вопрос не столько об альтернативном экономическом курсе или перезагрузке социальной модели, сколько создания из кабинета министров эффективной системы управления.

Новое правительство должно стать полноценно реформаторским, — считает в свою очередь директор Института евразийской интеграции Уразгали СЕЛЬТЕЕВ.

«Всё сгорело, все попали» — Сильный пожар полностью уничтожил самый крупный торговый рынок Семея “Акшын”. Он принадлежал депутату маслихата области Абай Марату КУРМАНБАЕВУ. Тысячи предпринимателей и наемных работников остались без средств к существованию и без веры, что им возместят нанесенный ущерб.

CARAVAN . KZ . ««Верхи не могут, низы не знают»: как отразится смена правительства на экономике Казахстана» — Правительство Казахстана ушло в отставку. Причин тому несколько. Но главные — это все-таки экономические трудности, в которые попала наша страна. Расул РЫСМАМБЕТОВ, финансовый консультант — ВВП вырос, инфляция снизилась, внешняя торговля растет. Экономика в 2022 году не рухнула. Это плюсы. Из минусов: 2022-й был годом жестких и болезненных реформ в стиле шоковой терапии. Но мы его упустили, потому что социальные проблемы нужно было заливать деньгами. Я думаю, что у правительства не хватило политической воли продавить реформы через президента. Надо было быстро использовать запрос общества на создание Нового Казахстана. Но оно пошло на поводу исполнения политических поручений. Считаю, что премьер очень хорошо ушел. Он сам подал в отставку. Явных просчетов правительство не сделало, поэтому эта отставка ненасильственная.

«Как разбогатеть на мусоре, или Бутылки — самый невыгодный вид утиля» — Министерство экологии и РГП «Жасыл Даму» снова платят за сбор и утилизацию мусора. 5 февраля, вступили в силу новые правила субсидирования РОП. Новый документ не изменил практически ничего. «Жасыл даму» будет платить за сбор, транспортировку и утилизацию металла, бумаги, пластика, стекла, автошин, масел, аккумуляторов, электроники и ламп. Не изменились даже размеры выплат.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Почему две партии в мажилисе не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьера» — Депутаты Социально-демократической и Народной партии Казахстана объяснили, почему решили воздержаться от согласования кандидатуры Олжаса БЕКТЕНОВА на пост премьер-министра. По мнению мажилисменов, Бектенову не хватает опыта для решения экономических и социальных проблем в стране.

«Что власти хотят изменить в экономике Казахстана к 2029 году» — На портале «Открытых нормативно-правовых актов» опубликован проект Национального плана развития Казахстана (НПР) до 2029 года. Нынешний действует до 2025-го. В ближайшие пять лет планируется обеспечить темпы роста ВВП до $450 млрд к 2029 году, или на уровне 6-7%. Разработчики НПР отмечают, что структурное обновление и стабильный рост экономики — фундаментальная задача, от которой зависит улучшение благосостояния казахстанцев и выполнение остальных целей плана. В рамках НПР были определены пять принципов.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Молодежь в поисках смыслах своего существования» — Мы предположили следующее – разрыв ценностей. Наша молодежь не знает ответа на простой вопрос – зачем? У каждого поколения есть своя миссия. Нашей молодежи нужно найти новые смыслы своего существования. И тогда мы решили попробовать поговорить об этом вслух. И не просто поговорить, но и поспорить. Чтобы старшее и молодое поколение подумало о том, в чем разница в их взглядах? А может, ее нет? А если она есть, то как понять и принять друг друга? Тем более, что темы брали мы не простые. Например, отношение к межнациональным бракам, религии, политике, войне в Украине. И вот что еще мы для себя открыли: есть конфликт не только между поколениями, но и внутри поколения. Наша молодежь очень разная.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Уроки кордайской трагедии: как преодолеть межэтнический раскол?» — Прошло ровно четыре года с момента крупнейшего в истории Казахстана межэтнического конфликта. Вполне достаточный срок, чтобы выявить истинные его причины и предпринять меры с целью минимизировать риски подобных трагедий в будущем. Но насколько хорошо власть и общество справились с этой задачей? И какие в целом уроки они должны были вынести из того, что случилось в Кордайском районе? Слово экспертам. Асель ТУТУМЛУ, доцент Ближневосточного университета, эксперт по Центральной Азии:«Люди выживают как могут, становясь жестокими». Максим КРАМАРЕНКО, руководитель Информационно-аналитического центра «Институт евразийской политики»:«Кордайские уроки казахстанцы учли во время Кантара».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Тусклая звезда акима Досаева – 2: почему градоначальника Алматы так и не назначили премьер-министром» — Транспортный коллапс в Алматы перманентный. Здесь нет такого понятия как «час пик», потому что улицы не справляются с трафиком постоянно… Детских садов остро не хватает. Проблему можно расписывать и дальше, но базово все и так понятно. Школ тоже недостаточно, однако здесь проблема более многогранная. В школах на окраинах мегаполиса годами некомплект учителей физики, химии, биологии, математики, географии…. Общественные туалеты могут многое рассказать о любом городе. На весь Алматы действующие общественные туалеты можно пересчитать по пальцам одной руки… Сейчас застройщик и обманутые городскими властями покупатели квартир в строящемся комплексе судятся с акиматом. На очереди инстанция Верховного суда.

GOLOS — NARODA . KZ . «Город-спутник угольной столицы замерзает: акимат Карагандинской области отрицает проблему» — Шахтинск – город горняков, спутник угольной столицы Казахстана. Как бы это иронично не звучало, но именно в этом городе жители застали проблемы с отоплением посреди зимы из-за того же угля. Корреспондент выясняла подробности. Местные жители поведали, что проблемы с отоплением в шахтерском городке уже не первый год. Оправдание местные власти нашли вполне оригинальное – из-за осадков уголь намок и перестал гореть.

TENGRINEWS . KZ . ««Калым за невесту — миллион тенге». Как живут казахи в узбекской глубинке» — Мы продолжаем серию репортажей о бухарских казахах. В предыдущем материале корреспондент посетила казахский аул, расположенный вблизи исторического мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди и поговорила с сельчанами. Дальше мы отправились в Караулбазарский район, который находится в 65 километрах от Бухары. Сегодня хотим познакомить вас с его гостеприимными жителями — этническими казахами.

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